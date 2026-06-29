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Paul Scholes aconselha Thomas Tuchel a deixar Declan Rice no banco para que a Inglaterra alcance o nível da França e da Argentina nas fases eliminatórias da Copa do Mundo
Scholes pede uma mudança tática
Apesar de a Inglaterra liderar o Grupo L com sete pontos, Scholes está longe de estar convencido com o desempenho da equipe sob o comando de Tuchel. Os Três Leões estrearam com uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, mas tiveram dificuldades no empate sem gols com Gana e na vitória com dificuldades por 2 a 0 contra o Panamá. Scholes acredita que a abordagem cautelosa no meio-campo está impedindo a equipe de atingir o nível de elite necessário para vencer o torneio.
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O impacto de Rice sob escrutínio
Rice ficou de fora da última partida da fase de grupos contra o Panamá devido a uma lesão na panturrilha, mas espera-se que ele retorne para a partida das oitavas de final contra a República Democrática do Congo. No entanto, Scholes questionou se o craque do Arsenal traz impulso ofensivo suficiente para esta seleção inglesa em particular.
Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad & The Football”, Scholes disse: “A Inglaterra não precisa escalar dois meio-campistas defensivos na próxima partida. Sem desrespeitar a República Democrática do Congo, mas nesse tipo de jogo você coloca o maior número possível de atacantes em campo. Acho que a escolha deve ser entre Declan Rice e Elliot Anderson, e eu optaria por Anderson.”
O ex-jogador do Manchester United acrescentou: “Acho que ele [Anderson] vai dar mais passes para a frente. Pense no Rice no Arsenal… olha, ele é um ótimo jogador e um grande líder, eu entendo tudo isso, e na maioria das vezes você prefere tê-lo no time do que não tê-lo. Mas o Arsenal também não jogou um futebol muito bom na última temporada, não é mesmo? Rice não conseguiu integrar [Martin] Odegaard ao jogo, então talvez isso tenha se transferido um pouco para a Inglaterra. Não acho que isso aconteça com o Anderson.”
Comparação com os favoritos da Copa do Mundo
Scholes fez uma avaliação direta das perspectivas gerais da Inglaterra, sugerindo que a seleção está, atualmente, bem atrás da Argentina, atual campeã, e da França, outra finalista de 2022. A falta de fluidez na fase de grupos deixou o lendário meia preocupado com os desafios mais difíceis que aguardam a equipe na chave.
“Não foi nada bom, não é mesmo?”, disse Scholes sobre a vitória contra o Panamá. “Ao longo das três partidas, não acho que tenha visto uma seleção que vá ganhar a Copa do Mundo. Não tem sido nada bom, mas veja bem, eles podem melhorar, estão vencendo jogos e eu realmente acho que têm jogadores capazes de decidir partidas no time. Só não acho que estejam no nível da França ou da Argentina ainda.”
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Opiniões divergentes sobre o volante
Enquanto Scholes defende a inclusão de Anderson, que, segundo relatos, estaria prestes a assinar um contrato milionário de 116 milhões de libras com o Manchester City, seu ex-companheiro de equipe Nicky Butt tem uma opinião diferente. Butt concorda que Tuchel deveria escalar apenas um volante, mas insiste que Rice é o único jogador que não pode ser substituído.
Butt explicou: “Não dá para escalar dois volantes defensivos contra times que não vão ter nenhuma posse de bola. Eu definitivamente escalaria Declan Rice no próximo jogo, então deixaria Elliot Anderson de fora. Acho que ele tem sido brilhante e é um jogador de primeira, de primeira, de primeira, e é por isso que o Man City foi lá e pagou 120 milhões de libras por ele, [mas] simplesmente não acho que se possa deixar Declan Rice de fora. Ele é um daqueles jogadores que você simplesmente não deixa de fora.”