Paul Scholes aconselha Thomas Tuchel a deixar Declan Rice no banco para que a Inglaterra alcance o nível da França e da Argentina nas fases eliminatórias da Copa do Mundo

Rice ficou de fora da última partida da fase de grupos contra o Panamá devido a uma lesão na panturrilha, mas espera-se que ele retorne para a partida das oitavas de final contra a República Democrática do Congo. No entanto, Scholes questionou se o craque do Arsenal traz impulso ofensivo suficiente para esta seleção inglesa em particular.

Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad & The Football”, Scholes disse: “A Inglaterra não precisa escalar dois meio-campistas defensivos na próxima partida. Sem desrespeitar a República Democrática do Congo, mas nesse tipo de jogo você coloca o maior número possível de atacantes em campo. Acho que a escolha deve ser entre Declan Rice e Elliot Anderson, e eu optaria por Anderson.”

O ex-jogador do Manchester United acrescentou: “Acho que ele [Anderson] vai dar mais passes para a frente. Pense no Rice no Arsenal… olha, ele é um ótimo jogador e um grande líder, eu entendo tudo isso, e na maioria das vezes você prefere tê-lo no time do que não tê-lo. Mas o Arsenal também não jogou um futebol muito bom na última temporada, não é mesmo? Rice não conseguiu integrar [Martin] Odegaard ao jogo, então talvez isso tenha se transferido um pouco para a Inglaterra. Não acho que isso aconteça com o Anderson.”