Getty Images Sport
Traduzido por
Paul Pogba sofre novo revés por lesão durante período de treinos do Monaco
Novo revés na pré-temporada
A passagem difícil de Pogba pelo AS Monaco sofreu um novo revés depois que o meio-campista sentiu um problema durante uma sessão de treino. O campeão da Copa do Mundo de 2018 foi obrigado a deixar o gramado prematuramente durante o período de pré-temporada do clube em St George's Park.
Durante um exercício de passes, o meio-campista gritou antes de cair no gramado. Segundo o Maxi Foot, ele foi rapidamente atendido pela equipe médica e deixou o gramado amparado por dois membros da comissão técnica do Monaco, deixando os companheiros visivelmente preocupados.
- Getty Images Sport
Fora de ação após breve retorno
A lesão mais recente acontece justamente quando Pogba começava a voltar a se integrar plenamente aos treinamentos em grupo após um período conturbado. Depois de perder longos períodos de atividade por causa de uma série de problemas físicos, ele havia conseguido apenas uma breve participação na pré-temporada até aqui.
O técnico Filipe Luís havia expressado recentemente otimismo sobre reintegrar o experiente meio-campista ao elenco. Aos 33 anos, o francês volta a enfrentar uma batalha difícil para recuperar a plena condição física de jogo e a regularidade.
Incerteza para o Monaco
O momento deste novo revés não poderia ser pior para o clube da Ligue 1, justamente quando finaliza os preparativos para a nova temporada. A diretoria do Monaco já havia observado que as avaliações da pré-temporada seriam cruciais para determinar o futuro de longo prazo do jogador no clube.
Com sua condição física permanecendo uma preocupação constante, a direção agora aguardará os resultados dos exames médicos para medir a real gravidade do problema. Tanto o jogador quanto a comissão técnica vivem uma espera angustiante para saber por quanto tempo ele poderá ficar afastado.
- ABACAPRESS
Corrida contra o tempo
Enquanto o Monaco olha para seus próximos compromissos oficiais, o foco imediato passa a ser administrar a profundidade do elenco no meio-campo. A comissão técnica agora precisa planejar sem um de seus nomes mais badalados enquanto ele passa por reabilitação.
Resta saber se este obstáculo mais recente será apenas um susto ou uma ausência mais longa. Por enquanto, a prioridade é dar suporte ao meio-campista em mais um capítulo frustrante de sua carreira.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.