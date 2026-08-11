A passagem difícil de Pogba pelo AS Monaco sofreu um novo revés depois que o meio-campista sentiu um problema durante uma sessão de treino. O campeão da Copa do Mundo de 2018 foi obrigado a deixar o gramado prematuramente durante o período de pré-temporada do clube em St George's Park.

Durante um exercício de passes, o meio-campista gritou antes de cair no gramado. Segundo o Maxi Foot, ele foi rapidamente atendido pela equipe médica e deixou o gramado amparado por dois membros da comissão técnica do Monaco, deixando os companheiros visivelmente preocupados.