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Paul Pogba revela o que pensa sobre Kobbie Mainoo ao ser questionado se o astro da Inglaterra deveria deixar o Manchester United
Revitalizado após ter sido rejeitado por Amorim
O futuro de Mainoo no Manchester United passou por uma transformação dramática em 2026. Sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim, o jogador da seleção inglesa ficou à margem do time, o que gerou rumores de que ele teria solicitado uma saída por empréstimo no verão passado. No entanto, após a demissão de Amorim e a nomeação de Carrick como técnico interino, Mainoo foi reintegrado como figura central no time titular. O ressurgimento do meio-campista tem sido fundamental para o bom desempenho recente do United, incluindo uma atuação de destaque na vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea. Desde então, Carrick tem elogiado o jovem jogador, destacando sua maturidade e compostura tática — características que muitos consideram terem sido ignoradas durante a breve era Amorim.
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A permanência de Carrick pode ser fundamental para que Mainoo continue no clube
Em entrevista ao podcast“Rio Ferdinand Presents”, Pogba apresentou uma visão matizada sobre a situação de Mainoo. Tendo vivenciado ele próprio as pressões da academia de Carrington, o francês alertou que, embora o interesse externo seja grande, Mainoo deve avaliar seu próprio “sentimento” em relação ao clube e a confiança do técnico.
“Ele jogou e é um garoto tão talentoso, tão talentoso”, explicou Pogba. “Ele ainda é jovem. É difícil. É realmente difícil. Depende de como ele se sente. Se ele se sente bem, se tem um bom relacionamento com o técnico, se o técnico realmente confia nele, porque ele vai ter todos os clubes atrás dele, isso é certo. Mas não sei sobre o contrato dele, porque se ele for um jogador sem vínculo, acho que a história será diferente.”
Uma carreira que pode se tornar lendária no Manchester United
Apesar do apelo de outros gigantes europeus, Pogba sugeriu que permanecer em Old Trafford poderia levar Mainoo a alcançar o status de lenda. Ele destacou o vínculo único entre os torcedores e os jogadores formados na base, incentivando o adolescente a considerar o valor emocional de longo prazo de sua carreira.
“Mas, sabe, um garoto como esse, que acha que pode jogar e outras pessoas acham que ele pode jogar, com seus treinadores incentivando-o, dizendo: ‘Você pode jogar neste time, por que não joga?’, isso também influencia o garoto e ele pensa: ‘Sim, eu deveria sair’”, acrescentou Pogba.
“Talvez não seja a decisão certa. E é muito difícil para mim dizer que ele deveria sair quando é tão querido pelo pessoal do United. Ele é um jogador tão bom, tem um grande potencial e pode fazer uma ótima carreira no Manchester United também. Então, não sei, mas só desejo o melhor para ele. Não sei, seja qual for a decisão que ele venha a tomar. Só quero ver esse garoto jogar, porque é um prazer vê-lo jogar.”
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Avanço nas negociações do contrato em Old Trafford
O momento em que Pogba deu esse conselho coincide com relatos de que os Red Devils estão prestes a anunciar uma importante renovação de contrato para Mainoo. Espera-se que o novo acordo seja um contrato de cinco anos no valor aproximado de £120.000 a £150.000 por semana — um aumento significativo que reflete seu status elevado sob o comando de Carrick. O clube estaria ansioso para finalizar a documentação antes do fim da atual temporada, a fim de afastar possíveis pretendentes. Para a diretoria do United, garantir a permanência de Mainoo é visto como um passo vital na reconstrução da identidade do elenco em torno de talentos formados no clube, após um período de instabilidade na gestão.