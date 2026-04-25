Paul Pogba revela o que pensa sobre Kobbie Mainoo ao ser questionado se o astro da Inglaterra deveria deixar o Manchester United

Apesar do apelo de outros gigantes europeus, Pogba sugeriu que permanecer em Old Trafford poderia levar Mainoo a alcançar o status de lenda. Ele destacou o vínculo único entre os torcedores e os jogadores formados na base, incentivando o adolescente a considerar o valor emocional de longo prazo de sua carreira.

“Mas, sabe, um garoto como esse, que acha que pode jogar e outras pessoas acham que ele pode jogar, com seus treinadores incentivando-o, dizendo: ‘Você pode jogar neste time, por que não joga?’, isso também influencia o garoto e ele pensa: ‘Sim, eu deveria sair’”, acrescentou Pogba.

“Talvez não seja a decisão certa. E é muito difícil para mim dizer que ele deveria sair quando é tão querido pelo pessoal do United. Ele é um jogador tão bom, tem um grande potencial e pode fazer uma ótima carreira no Manchester United também. Então, não sei, mas só desejo o melhor para ele. Não sei, seja qual for a decisão que ele venha a tomar. Só quero ver esse garoto jogar, porque é um prazer vê-lo jogar.”