Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP
Donny Afroni

Traduzido por

Paul Pogba revela a verdade sobre o desentendimento com o “muito engraçado” José Mourinho no Manchester United

P. Pogba
J. Mourinho
Manchester United
Premier League
Mônaco
Campeonato Francês

Paul Pogba falou abertamente sobre sua relação complexa com José Mourinho durante o período em que trabalharam juntos no Manchester United, descrevendo o técnico português como uma pessoa “muito engraçada”, apesar dos desentendimentos públicos entre os dois. O meio-campista francês voltou a Old Trafford em 2016, em uma transferência que na época bateu o recorde mundial, para jogar sob o comando de Mourinho, mas a parceria entre os dois acabou se deteriorando antes da demissão do técnico, dois anos depois.

  • O paradoxo do “Special One”

    O retorno de Pogba ao Manchester United deveria marcar o início de uma nova era de domínio em Old Trafford, com Mourinho no comando para conduzir o clube de volta ao topo do futebol inglês. Embora a dupla tenha conquistado a dobradinha de Copa da Liga e Liga Europa em sua primeira temporada juntos, o discurso mudou rapidamente para uma ruptura na comunicação entre o craque e o técnico. Refletindo sobre esses anos turbulentos, Pogba agora revelou o lado mais leve de Mourinho que o público raramente testemunhou. Apesar das manchetes sugerirem um relacionamento irreparável, o campeão da Copa do Mundo insistiu que o ex-técnico do Chelsea e do Real Madrid possuía um senso de humor que tornava o campo de treinamento um lugar animado, pelo menos durante o período de lua de mel de sua parceria.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-MAN UTD-TRAININGAFP

    O respeito de Pogba por Mourinho

    Ao refletir sobre aqueles primeiros dias em uma conversa com Rio Ferdinand, Pogba insistiu que não houve atrito inicial. “Não tenho nenhum problema com nenhum técnico, sabe”, disse Pogba. “Eu sempre respeito, sempre respeito. Eles me dizem o que fazer. Eles são os chefes. Essa é a verdade. Eles são os chefes. Eles decidem se você joga ou não. E a gente se dava muito bem no começo, muito bem mesmo, trocando mensagens e coisas assim. Ele é um cara muito engraçado. É um cara engraçado. Ele é realmente especial, para ser sincero.”

  • Quando o relacionamento azedou

    No entanto, a relação começou a se deteriorar durante a temporada 2017-18. Mourinho teria ficado frustrado com o regime de preparação física de Pogba, que o técnico acreditava ter contribuído para uma lesão no tendão da coxa que o francês sofreu em setembro de 2017. À medida que a tensão aumentava, Pogba ficou de fora de partidas decisivas contra o Huddersfield Town e o Sevilla — segundo o The Sun.

    Pogba acredita que a constante cobertura da imprensa em torno dele teve um papel importante na mudança de atitude de Mourinho. “E depois de um tempo, acho que as lesões causaram isso”, explicou Pogba. “E, sabe, quando a mídia sempre faz perguntas sobre mim, talvez isso o deixe pensando: ‘ok, ele está acabado?’. E esse é o problema comigo também, como muitas pessoas adoram perguntar sobre mim. Sempre Paul, Paul, Paul. E isso provavelmente o irritou.”

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-MONACOAFP

    O fim da era no United

    Apesar de o clube ter acionado uma cláusula de renovação para mantê-lo até 2022, Pogba acabou deixando o Manchester United em transferência gratuita pela segunda vez na carreira e voltou à Juventus. Sua saída foi amarga, marcada por um rompimento na relação com os torcedores que frequentavam os jogos, que estavam cansados das constantes especulações sobre transferências. Durante sua última aparição em Old Trafford, em abril de 2022, o clima ficou tenso, com os torcedores gritando para que ele fosse embora.

    Pogba agora tenta recomeçar no Mônaco, mas viu sua temporada de estreia no clube da Ligue 1 arruinada por problemas físicos já conhecidos.

Campeonato Francês
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Mônaco crest
Mônaco
ASM
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brentford crest
Brentford
BRE