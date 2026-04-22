Paul Pogba revela a verdade sobre o desentendimento com o “muito engraçado” José Mourinho no Manchester United

No entanto, a relação começou a se deteriorar durante a temporada 2017-18. Mourinho teria ficado frustrado com o regime de preparação física de Pogba, que o técnico acreditava ter contribuído para uma lesão no tendão da coxa que o francês sofreu em setembro de 2017. À medida que a tensão aumentava, Pogba ficou de fora de partidas decisivas contra o Huddersfield Town e o Sevilla — segundo o The Sun.

Pogba acredita que a constante cobertura da imprensa em torno dele teve um papel importante na mudança de atitude de Mourinho. “E depois de um tempo, acho que as lesões causaram isso”, explicou Pogba. “E, sabe, quando a mídia sempre faz perguntas sobre mim, talvez isso o deixe pensando: ‘ok, ele está acabado?’. E esse é o problema comigo também, como muitas pessoas adoram perguntar sobre mim. Sempre Paul, Paul, Paul. E isso provavelmente o irritou.”