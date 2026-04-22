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Paul Pogba revela a verdade sobre o desentendimento com o “muito engraçado” José Mourinho no Manchester United
O paradoxo do “Special One”
O retorno de Pogba ao Manchester United deveria marcar o início de uma nova era de domínio em Old Trafford, com Mourinho no comando para conduzir o clube de volta ao topo do futebol inglês. Embora a dupla tenha conquistado a dobradinha de Copa da Liga e Liga Europa em sua primeira temporada juntos, o discurso mudou rapidamente para uma ruptura na comunicação entre o craque e o técnico. Refletindo sobre esses anos turbulentos, Pogba agora revelou o lado mais leve de Mourinho que o público raramente testemunhou. Apesar das manchetes sugerirem um relacionamento irreparável, o campeão da Copa do Mundo insistiu que o ex-técnico do Chelsea e do Real Madrid possuía um senso de humor que tornava o campo de treinamento um lugar animado, pelo menos durante o período de lua de mel de sua parceria.
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O respeito de Pogba por Mourinho
Ao refletir sobre aqueles primeiros dias em uma conversa com Rio Ferdinand, Pogba insistiu que não houve atrito inicial. “Não tenho nenhum problema com nenhum técnico, sabe”, disse Pogba. “Eu sempre respeito, sempre respeito. Eles me dizem o que fazer. Eles são os chefes. Essa é a verdade. Eles são os chefes. Eles decidem se você joga ou não. E a gente se dava muito bem no começo, muito bem mesmo, trocando mensagens e coisas assim. Ele é um cara muito engraçado. É um cara engraçado. Ele é realmente especial, para ser sincero.”
Quando o relacionamento azedou
No entanto, a relação começou a se deteriorar durante a temporada 2017-18. Mourinho teria ficado frustrado com o regime de preparação física de Pogba, que o técnico acreditava ter contribuído para uma lesão no tendão da coxa que o francês sofreu em setembro de 2017. À medida que a tensão aumentava, Pogba ficou de fora de partidas decisivas contra o Huddersfield Town e o Sevilla — segundo o The Sun.
Pogba acredita que a constante cobertura da imprensa em torno dele teve um papel importante na mudança de atitude de Mourinho. “E depois de um tempo, acho que as lesões causaram isso”, explicou Pogba. “E, sabe, quando a mídia sempre faz perguntas sobre mim, talvez isso o deixe pensando: ‘ok, ele está acabado?’. E esse é o problema comigo também, como muitas pessoas adoram perguntar sobre mim. Sempre Paul, Paul, Paul. E isso provavelmente o irritou.”
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O fim da era no United
Apesar de o clube ter acionado uma cláusula de renovação para mantê-lo até 2022, Pogba acabou deixando o Manchester United em transferência gratuita pela segunda vez na carreira e voltou à Juventus. Sua saída foi amarga, marcada por um rompimento na relação com os torcedores que frequentavam os jogos, que estavam cansados das constantes especulações sobre transferências. Durante sua última aparição em Old Trafford, em abril de 2022, o clima ficou tenso, com os torcedores gritando para que ele fosse embora.
Pogba agora tenta recomeçar no Mônaco, mas viu sua temporada de estreia no clube da Ligue 1 arruinada por problemas físicos já conhecidos.