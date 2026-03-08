Paul Pogba foi brutalmente criticado por ter tido “três bons anos em toda a sua carreira”, quando um ex-rival da Série A atacou o ex-meio-campista do Manchester United e da Juventus

Nainggolan teve várias oportunidades de seguir Pogba para a Juve quando estava no auge de sua carreira, mas sempre recusou a proposta. Isso porque o carismático meio-campista, conhecido por seus cortes de cabelo ousados, queria testar suas habilidades o tempo todo.

Ele disse: “Eu costumava jogar Football Manager e nunca escolhia o time mais forte. Quando um clube como a Roma ganha o título, é uma comemoração para 20 anos. Na Juventus, você tem que ganhar todos os anos, é uma sensação completamente diferente.”

Nainggolan, que atuou na Itália por times como Cagliari, Roma e Inter, acredita que a Juve sempre recebeu tratamento preferencial dos árbitros. Ele acrescentou: “Quando inauguraram o Juventus Stadium, eu joguei lá com o Cagliari e empatamos em 1 a 1 graças a um pênalti inexistente marcado a favor da Juventus.

“Depois cheguei à Roma e, no primeiro jogo no mesmo estádio, perdemos por 3 a 2 com dois pênaltis marcados fora da área. Todos viram isso. É a verdade, só que nem todos têm coragem de dizer.”