Paul Pogba foi brutalmente criticado por ter tido “três bons anos em toda a sua carreira”, quando um ex-rival da Série A atacou o ex-meio-campista do Manchester United e da Juventus
Pogba luta para recuperar a forma e a condição física no Mônaco
A suspensão inicial de quatro anos foi reduzida para 18 meses em recurso, com Pogba sendo liberado para encontrar um novo clube na primavera de 2025, após ter sido dispensado pela gigante Juve, sediada em Turim.
O jogador de 32 anos tem enfrentado dificuldades em seu país natal, a França, após assinar um contrato de dois anos com o Mônaco, com problemas físicos impedindo-o de ter o impacto desejado no ano da Copa do Mundo.
Pogba disse que raramente foi um jogador de nível mundial
Nainggolan sugeriu de forma brutal que Pogba raramente fez parte da elite mundial ao longo de sua carreira, apesar de já ter sido o jogador mais caro do planeta - com um retorno ao Old Trafford em 2016 por £ 89 milhões (US$ 119 milhões).
O ex-jogador da seleção belga Nainggolan enfrentou Pogba entre 2012 e 2016 e disse ao Sportium.fun: “Na minha época na Série A, apenas [Arturo] Vidal e [Daniele] De Rossi eram tão fortes quanto eu. Pogba? Eu era melhor do que ele, ele só teve três anos bons em toda a sua carreira.”
Nainggolan explica por que recusou a transferência para a Juventus
Nainggolan teve várias oportunidades de seguir Pogba para a Juve quando estava no auge de sua carreira, mas sempre recusou a proposta. Isso porque o carismático meio-campista, conhecido por seus cortes de cabelo ousados, queria testar suas habilidades o tempo todo.
Ele disse: “Eu costumava jogar Football Manager e nunca escolhia o time mais forte. Quando um clube como a Roma ganha o título, é uma comemoração para 20 anos. Na Juventus, você tem que ganhar todos os anos, é uma sensação completamente diferente.”
Nainggolan, que atuou na Itália por times como Cagliari, Roma e Inter, acredita que a Juve sempre recebeu tratamento preferencial dos árbitros. Ele acrescentou: “Quando inauguraram o Juventus Stadium, eu joguei lá com o Cagliari e empatamos em 1 a 1 graças a um pênalti inexistente marcado a favor da Juventus.
“Depois cheguei à Roma e, no primeiro jogo no mesmo estádio, perdemos por 3 a 2 com dois pênaltis marcados fora da área. Todos viram isso. É a verdade, só que nem todos têm coragem de dizer.”
Personagens coloridos planejam entrar na gestão
Nainggolan ainda joga aos 37 anos, pelo Patro Eisden, time da segunda divisão belga, e não está nada impressionado com a direção que o futebol moderno está tomando. Ele disse, com a tecnologia gerando debates que nunca precisaram acontecer: “O futebol deveria ser como era antes. Se ainda estão sendo cometidos erros com o VAR, então é certo removê-lo e deixar os árbitros cometerem erros naturalmente. O futebol de verdade é outra coisa.”
Embora tenha críticas ao futebol, Nainggolan não tem vontade de se afastar do esporte tão cedo. Com o fim de sua carreira como jogador se aproximando, ele planeja seguir carreira como técnico.
Ele falou sobre uma possível mudança para o cargo de técnico, com outra declaração otimista feita por um homem que nunca deixou de ter autoconfiança: “Olhando para o que existe por aí, acho que eu poderia fazer isso.”
Resta saber quando esse caminho será trilhado, mas as estrelas do futuro foram avisadas de que Nainggolan está pronto para tomar as rédeas em algum lugar e não esperará nada menos do que total comprometimento com sua causa.
