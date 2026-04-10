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Paul Pogba finalmente volta! O meio-campista do Mônaco, que vem sofrendo com lesões, faz sua primeira aparição em 2026 na goleada sofrida pela equipe na Ligue 1 contra o Paris FC
Noite agridoce para o campeão da Copa do Mundo
O meio-campista de 33 anos entrou em campo aos 69 minutos, marcando seus primeiros minutos em uma partida oficial desde uma breve participação contra o Brest, em 5 de dezembro. Embora seu retorno tenha sido um dos principais assuntos em pauta, ele foi ofuscado pelo desempenho decepcionante de sua equipe, que sofreu uma goleada por 4 a 1 na capital francesa.
A presença de Pogba em campo tinha como objetivo dar um novo ímpeto aos jogadores de Sébastien Pocognoli, mas o domínio continuou a ser dos anfitriões. Apenas dois minutos após a entrada do ex-jogador do Manchester United, Luca Koleosho marcou o gol que selou a goleada e colocou o jogo fora do alcance dos visitantes.
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Superando uma pausa frustrante devido a uma lesão
O caminho de volta à boa forma tem sido difícil para o ex-jogador da Juventus e do Manchester United. Seu retorno ao time titular foi adiado várias vezes devido a complicações com uma lesão na panturrilha que se recusava a melhorar. Apesar da longa ausência, Pogba conta com o apoio para desempenhar um papel “importante” na reta final da temporada.
O meio-campista vinha mostrando sinais de melhora recentemente, tendo sido incluído na lista de convocados para a vitória por 2 a 1 sobre o Marselha na semana passada. Embora tenha ficado no banco naquela ocasião, sua participação contra o Paris FC sugere que ele está finalmente pronto para contribuir, agora que o Mônaco entra em um período crucial da temporada da Ligue 1.
Impacto da derrota para o Paris FC
Apesar do ânimo que trouxe ver Pogba de volta aos gramados, o resultado deixa o Mônaco em uma situação delicada. A derrota por 4 a 1 é um duro golpe para suas aspirações, especialmente porque o Paris FC aproveitou falhas defensivas para garantir uma vitória que praticamente assegura sua permanência na primeira divisão.
Esta foi apenas a quarta participação de Pogba na temporada da Ligue 1, o que ressalta o quanto o clube sentiu falta de sua tranquilidade e experiência no meio-campo. Pocognoli espera que o meio-campista consiga recuperar rapidamente sua forma física para ajudar a estabilizar uma equipe que pareceu vulnerável diante de um adversário eficiente.
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De olho no último episódio da temporada
O foco do Mônaco agora é reintegrar Pogba ao time titular, na tentativa de encerrar a temporada com força total. Com vários jogos importantes ainda por disputar, a diretoria agirá com cautela para não apressar o retorno do jogador e correr o risco de um novo revés, considerando quantas vezes seu retorno foi adiado durante os meses de inverno.