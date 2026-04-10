Paul Pogba finalmente volta! O meio-campista do Mônaco, que vem sofrendo com lesões, faz sua primeira aparição em 2026 na goleada sofrida pela equipe na Ligue 1 contra o Paris FC

O meio-campista de 33 anos entrou em campo aos 69 minutos, marcando seus primeiros minutos em uma partida oficial desde uma breve participação contra o Brest, em 5 de dezembro. Embora seu retorno tenha sido um dos principais assuntos em pauta, ele foi ofuscado pelo desempenho decepcionante de sua equipe, que sofreu uma goleada por 4 a 1 na capital francesa.

A presença de Pogba em campo tinha como objetivo dar um novo ímpeto aos jogadores de Sébastien Pocognoli, mas o domínio continuou a ser dos anfitriões. Apenas dois minutos após a entrada do ex-jogador do Manchester United, Luca Koleosho marcou o gol que selou a goleada e colocou o jogo fora do alcance dos visitantes.



