Paul Pogba está determinado a voltar ao “mais alto nível” e garantir o retorno “dos sonhos” à seleção francesa, enquanto as dificuldades com lesões continuam

Embora o retorno de Pogba tenha sido retardado por problemas físicos recorrentes, ele deixou claro que não desistiu de voltar a defender a seleção francesa. O meio-campista acredita que a chave para qualquer retorno à seleção é, antes de tudo, provar seu valor físico no clube.

“Percorri um longo caminho, então não é como se eu não estivesse esperando por isso”, admitiu ele. “O que me faltava era ritmo. Não vamos falar sobre os aspectos técnicos, porque os treinadores e jogadores veem isso nos treinos. Trata-se mais do lado físico, especialmente quando você passou por uma série de lesões, inclusive antes da suspensão (por doping, entre 2023 e 2025). Preciso me sentir bem.

É disso que preciso para voltar ao nível mais alto. A seleção francesa é um bônus. Para qualquer jogador, é um sonho. Continuar vestindo essa camisa ainda é o meu sonho. E é preciso conquistar isso.”