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Paul Pogba está determinado a voltar ao “mais alto nível” e garantir o retorno “dos sonhos” à seleção francesa, enquanto as dificuldades com lesões continuam
O retorno de Pogba continua enfrentando contratempos
Pogba se juntou ao Mônaco no verão passado na esperança de reconstruir sua carreira após quase três anos de inatividade causados por uma suspensão por doping e uma série de problemas físicos. No entanto, seu retorno ao futebol competitivo foi prejudicado por novos problemas físicos. O jogador de 33 anos disputou apenas seis partidas pelo Mônaco, acumulando apenas 115 minutos em campo.
Apesar da falta de tempo de jogo, Pogba vê seu retorno ao ambiente profissional como um passo importante após ter enfrentado tanto um caso de doping quanto um escândalo de extorsão envolvendo membros de sua família. Seu foco continua sendo a recuperação física e o estabelecimento de consistência antes de buscar conquistas maiores em campo.
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Pogba explica suas prioridades após não ter sido convocado para a seleção francesa
Ao refletir sobre sua transferência para o Mônaco e sua ausência da seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026, Pogba enfatizou que o reconhecimento internacional nunca foi o principal objetivo por trás de seu retorno.
Ele disse ao L'Equipe: “Não vim para o Mônaco pensando: ‘Estou aqui para jogar na Copa do Mundo’. Fazia muito, muito tempo que eu não jogava. Meu objetivo era simplesmente voltar a competir, recuperar a boa forma física, e só isso. Depois, se isso tivesse acontecido, teria sido um bônus.”
A França continua sendo o objetivo final
Embora o retorno de Pogba tenha sido retardado por problemas físicos recorrentes, ele deixou claro que não desistiu de voltar a defender a seleção francesa. O meio-campista acredita que a chave para qualquer retorno à seleção é, antes de tudo, provar seu valor físico no clube.
“Percorri um longo caminho, então não é como se eu não estivesse esperando por isso”, admitiu ele. “O que me faltava era ritmo. Não vamos falar sobre os aspectos técnicos, porque os treinadores e jogadores veem isso nos treinos. Trata-se mais do lado físico, especialmente quando você passou por uma série de lesões, inclusive antes da suspensão (por doping, entre 2023 e 2025). Preciso me sentir bem.
É disso que preciso para voltar ao nível mais alto. A seleção francesa é um bônus. Para qualquer jogador, é um sonho. Continuar vestindo essa camisa ainda é o meu sonho. E é preciso conquistar isso.”
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O desafio de provar seu valor mais uma vez
O foco atual de Pogba é manter a boa forma física e garantir tempo de jogo regular no Mônaco. Sem tempo de jogo consistente, o retorno ao mais alto nível continuará sendo difícil para o ex-jogador do Manchester United. Uma possível mudança na estrutura técnica da seleção francesa poderia, eventualmente, abrir novas oportunidades, mas qualquer retorno à seleção dependerá de Pogba superar suas dificuldades físicas e demonstrar que é capaz de ter um desempenho consistente novamente.