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Paul Pogba de novo de mudança? O Mônaco deixa a porta aberta para a saída do ex-meio-campista do Manchester United após uma temporada de estreia marcada por lesões
Diretor do Mônaco se pronuncia sobre rumores de saída de Pogba
O diretor-geral Thiago Scuro gerou especulações sobre o futuro de Pogba ao confirmar que o meio-campista poderia deixar o clube durante a atual janela de transferências. Em entrevista coletiva na quarta-feira, Scuro admitiu que o clube está avaliando a situação do francês, que entra nos últimos doze meses de seu contrato.
Quando questionado se o jogador de 33 anos provavelmente deixaria o clube, Scuro fez uma avaliação muito honesta da situação. “Sim, claro”, afirmou o diretor. “Talvez ele saia, talvez ele fique. É um assunto muito complicado. Em primeiro lugar, temos muito respeito pela pessoa. Quando ele chegou aqui, estava muito positivo, ajudou os jogadores jovens. Mas a verdade também é que o projeto (com ele) não funcionou bem na última temporada. Quando o iniciamos, as expectativas que tínhamos eram bem diferentes.”
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Filipe Luís tomará a decisão final
A chegada do novo técnico Filipe Luís mudou a dinâmica para vários jogadores experientes, incluindo Pogba. O ex-zagueiro do Atlético de Madrid e do Chelsea assumiu oficialmente o comando dos treinos da equipe principal na segunda-feira, e espera-se que ele aproveite a pré-temporada para determinar quais jogadores se encaixam em sua visão tática para a próxima campanha.
A condição física de Pogba continua sendo a principal preocupação da comissão técnica após uma temporada exaustiva, na qual ele ficou limitado a apenas seis partidas e 115 minutos em campo pelo Mônaco, devido a uma combinação de problemas de condicionamento físico, lesões na coxa, na panturrilha e no tornozelo. Essa temporada conturbada coincidiu com o sétimo lugar do Mônaco no campeonato, o que significa que o clube terá que se contentar com a Conference League na próxima temporada. Consequentemente, a próxima preparação de verão servirá como um período de teste para o meio-campista, com Luis detendo o poder final de decidir se o integrará ao elenco ou autorizará uma venda para ajudar a equilibrar as contas.
Condição física e nível técnico sob análise
Scuro enfatizou que qualquer decisão a respeito de Pogba será baseada no mérito e no desempenho durante os treinos de alta intensidade do verão. O clube busca evidências de que o meio-campista possa retornar aos níveis físicos de elite que, em sua época no Old Trafford, fizeram dele o jogador de futebol mais caro do mundo. Esse desafio surge após um período turbulento para Pogba, que se despediu da Juventus em novembro de 2024 por meio de uma rescisão mútua de contrato, antes de assinar um contrato de dois anos com o Mônaco em junho de 2025. Sua estreia pelo time francês, em novembro de 2025, marcou sua primeira participação em uma partida oficial em 811 dias, após uma suspensão de 18 meses por violação das regras antidoping, depois de ter testado positivo para DHEA.
“Acredito que, agora, temos que ser justos com ele: observar sua preparação a cada semana, ver como ele progrediu no nível físico e no nível técnico”, explicou Scuro à imprensa presente. “E, depois disso, caberá ao técnico decidir se Filipe Luís vai lhe dar tempo de jogo ou não. Temos o verão para ver qual será o nível de Paul.”
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Pressão financeira no Stade Louis II
Além das questões táticas, o Mônaco também enfrenta pressão externa para reduzir sua folha salarial. Com o órgão regulador financeiro da França, a DNCG, acompanhando de perto as contas do clube, vários jogadores com altos salários têm sido associados a uma possível saída do principado. O salário significativo de Pogba faz dele um candidato óbvio à saída, caso não tenha garantida uma vaga no time titular.
O clube também está considerando a saída de outros jogadores experientes para garantir o cumprimento das normas financeiras. Relatos sugerem que Pogba não é o único nome de destaque na mira da diretoria, com o ex-zagueiro do Tottenham, Eric Dier, também sendo mencionado como uma possível saída, já que o Mônaco busca renovar o elenco e reduzir seus gastos totais antes da nova temporada.
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