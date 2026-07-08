Scuro enfatizou que qualquer decisão a respeito de Pogba será baseada no mérito e no desempenho durante os treinos de alta intensidade do verão. O clube busca evidências de que o meio-campista possa retornar aos níveis físicos de elite que, em sua época no Old Trafford, fizeram dele o jogador de futebol mais caro do mundo. Esse desafio surge após um período turbulento para Pogba, que se despediu da Juventus em novembro de 2024 por meio de uma rescisão mútua de contrato, antes de assinar um contrato de dois anos com o Mônaco em junho de 2025. Sua estreia pelo time francês, em novembro de 2025, marcou sua primeira participação em uma partida oficial em 811 dias, após uma suspensão de 18 meses por violação das regras antidoping, depois de ter testado positivo para DHEA.

“Acredito que, agora, temos que ser justos com ele: observar sua preparação a cada semana, ver como ele progrediu no nível físico e no nível técnico”, explicou Scuro à imprensa presente. “E, depois disso, caberá ao técnico decidir se Filipe Luís vai lhe dar tempo de jogo ou não. Temos o verão para ver qual será o nível de Paul.”