Paul Pogba dá notícias sobre seu futuro no Mônaco, enquanto o clube da Ligue 1 se prepara para exercer a opção de compra de Ansu Fati

O Mônaco sofreu uma dura derrota por 4 a 1 para o Paris FC naquela partida. O jogador de 33 anos entrou em campo aos 70 minutos, com sua equipe já perdendo por 3 a 1, e a situação piorou ainda mais quando Luca Koleosho marcou o quarto gol logo após a entrada do francês. Apesar da goleada, a participação marcou um marco significativo para Pogba, que vem passando por uma temporada de estreia de pesadelo no Principado. Antes da participação de sexta-feira, ele havia disputado apenas 30 minutos em partidas oficiais desde que assinou um contrato de dois anos com o clube no verão passado, após o término de sua suspensão por doping.