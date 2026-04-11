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Paul Pogba dá notícias sobre seu futuro no Mônaco, enquanto o clube da Ligue 1 se prepara para exercer a opção de compra de Ansu Fati
Um retorno agridoce na capital
O Mônaco sofreu uma dura derrota por 4 a 1 para o Paris FC naquela partida. O jogador de 33 anos entrou em campo aos 70 minutos, com sua equipe já perdendo por 3 a 1, e a situação piorou ainda mais quando Luca Koleosho marcou o quarto gol logo após a entrada do francês. Apesar da goleada, a participação marcou um marco significativo para Pogba, que vem passando por uma temporada de estreia de pesadelo no Principado. Antes da participação de sexta-feira, ele havia disputado apenas 30 minutos em partidas oficiais desde que assinou um contrato de dois anos com o clube no verão passado, após o término de sua suspensão por doping.
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Pogba se pronuncia sobre os rumores de saída do Mônaco
As especulações sobre o seu futuro têm sido intensas durante a sua ausência, com o diretor executivo do Mônaco, Thiago Scuro, tendo sugerido anteriormente que discussões sobre a situação do jogador poderiam ocorrer neste verão caso sua condição física não melhorasse. No entanto, ao falar após a partida no Stade Jean Bouin, o campeão da Copa do Mundo se apressou em descartar qualquer boato sobre uma saída antecipada. “Se já estou ansioso pela próxima temporada? Ainda estou aqui. Pelo que ouvi, vamos ficar juntos por muito tempo”, disse Pogba aos repórteres na zona mista.
Com vistas à recuperação total
Um problema persistente na panturrilha mantinha Pogba em tratamento desde o início de dezembro. Depois de finalmente se livrar das amarras da lesão, Pogba está de olho no retorno ao time titular. Ele destacou o progresso em sua condição física, afirmando: “Joguei muito mais do que da última vez e estou ganhando força”, acrescentou, antes de confirmar que seu próximo objetivo é completar os 90 minutos de jogo para ajudar o Mônaco na reta final da temporada.
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Planos de transferências do Mônaco para o verão
Enquanto Pogba se concentra em sua recuperação total, o clube também está trabalhando arduamente para garantir a permanência de outros jogadores importantes do elenco. O L'Equipe informa que o Mônaco quer contratar Ansu Fati, emprestado pelo Barcelona, em caráter definitivo, após uma passagem impressionante. O atacante espanhol marcou nove gols nesta temporada, tornando-se um alvo prioritário ao lado da integração de Pogba, que está de volta à forma física. O desafio para o clube do Principado será equilibrar a folha salarial, especialmente porque Fati ganha significativamente mais do que os atuais jogadores mais bem pagos, como Denis Zakaria.