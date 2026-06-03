Paul Pogba citou duas razões pelas quais a MLS ou a Liga Profissional da Arábia Saudita poderiam ser a escolha perfeita, enquanto o ex-jogador do Mônaco reage ao fracasso frustrante do ex-meio-campista do Manchester United e da Juventus

Depois de ver Pogba parecer apenas uma sombra do que já foi, Riise — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Betinia — disse, quando questionado se o jogador de 33 anos está agora em declínio no mais alto nível: “Ele era um jogador incrível. É um jogador tão diferente porque jogava com alegria, sabe, quando estava no auge. Ele sorria, realmente gostava de jogar e não levava tudo tão a sério.

“Sinto-me um pouco triste por causa do jeito como as coisas aconteceram nos últimos anos e eu esperava tanto que ele simplesmente se recuperasse um pouco no Mônaco e mostrasse que está de volta. Mas, lesões, algumas outras coisas, não deram certo para ele e isso é triste.

“Mas, por outro lado, isso faz parte do esporte, sabe. Chega um ponto em que talvez algumas decisões não tenham sido as melhores para você, aí você se lesiona e não consegue voltar, e a idade também entra em jogo. Mas eu realmente esperava que ele tivesse sucesso no Mônaco.

“Acho que agora é só... Não sei se ele vai terminar a temporada no Mônaco. Mais uma temporada? Espero que ele tenha um ótimo verão, uma ótima pré-temporada, porque vi alguns vídeos dele no Mônaco e ele não parece tão afiado e em forma como deveria estar. Espero que ele possa provar que estou errado, recuperar a forma física total e realmente se destacar a partir da próxima temporada.”