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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty
Chris Burton

Traduzido por

Paul Pogba citou duas razões pelas quais a MLS ou a Liga Profissional da Arábia Saudita poderiam ser a escolha perfeita, enquanto o ex-jogador do Mônaco reage ao fracasso frustrante do ex-meio-campista do Manchester United e da Juventus

P. Pogba
Major League Soccer
Campeonato Saudita
Mônaco
França
Campeonato Francês

Após um retorno decepcionante às competições oficiais em Mônaco, Paul Pogba recebeu dois motivos pelos quais uma transferência para a MLS ou para a Liga Profissional da Arábia Saudita poderia ser a escolha perfeita nesta fase de sua carreira. John Arne Riise está entre aqueles que ficaram frustrados ao ver o ex-meio-campista do Manchester United e da Juventus fracassar na França e não conseguir reacender a chama perdida.

  • Quantas partidas Pogba disputou pelo Mônaco na temporada 2025-26?

    Alcançar esse objetivo sempre seria difícil para o campeão da Copa do Mundo de 2018, considerando o tempo que ele ficou afastado dos gramados durante a suspensão por doping. A pena foi reduzida de quatro anos para 18 meses, mas o dinâmico francês passou mais tempo do que gostaria afastado dos campos.

    O Mônaco acabou oferecendo ao enigmático meia um caminho de volta ao topo, com uma primeira experiência na Ligue 1 sendo apresentada a um homem que nasceu e foi criado nos arredores de Paris. Havia grandes expectativas em relação a ele no Stade Louis II.

    Elas se dissiparam ao longo da temporada 2025-26, que rendeu apenas seis partidas e nenhum gol. Riise, que passou três anos de sua carreira de jogador no Mônaco antes de se juntar ao Liverpool, esperava ver um “jogador incrível” renascer na Riviera Francesa.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-MONACOAFP

    Ex-jogador do Mônaco lamenta a morte do campeão da Copa do Mundo Pogba

    Depois de ver Pogba parecer apenas uma sombra do que já foi, Riise — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Betinia — disse, quando questionado se o jogador de 33 anos está agora em declínio no mais alto nível: “Ele era um jogador incrível. É um jogador tão diferente porque jogava com alegria, sabe, quando estava no auge. Ele sorria, realmente gostava de jogar e não levava tudo tão a sério.

    “Sinto-me um pouco triste por causa do jeito como as coisas aconteceram nos últimos anos e eu esperava tanto que ele simplesmente se recuperasse um pouco no Mônaco e mostrasse que está de volta. Mas, lesões, algumas outras coisas, não deram certo para ele e isso é triste.

    “Mas, por outro lado, isso faz parte do esporte, sabe. Chega um ponto em que talvez algumas decisões não tenham sido as melhores para você, aí você se lesiona e não consegue voltar, e a idade também entra em jogo. Mas eu realmente esperava que ele tivesse sucesso no Mônaco.

    “Acho que agora é só... Não sei se ele vai terminar a temporada no Mônaco. Mais uma temporada? Espero que ele tenha um ótimo verão, uma ótima pré-temporada, porque vi alguns vídeos dele no Mônaco e ele não parece tão afiado e em forma como deveria estar. Espero que ele possa provar que estou errado, recuperar a forma física total e realmente se destacar a partir da próxima temporada.”

  • Será que Pogba vai acabar na MLS ou na Liga Profissional da Arábia Saudita?

    Pogba mantém contrato até o verão de 2027, mas esses termos podem ser rescindidos se todas as partes chegarem a um acordo mútuo. Se esse cenário se concretizar, qual será o seu próximo destino?

    Questionado sobre se Pogba poderia ir para os Estados Unidos ou para o Oriente Médio, já que ofertas europeias atraentes provavelmente serão escassas, Riise acrescentou: “Se ele sentir que seu corpo e sua mente não estão prontos para um comprometimento de 110% e para realmente dar tudo de si — porque o Mônaco é um time que quer disputar as primeiras posições na França —, se você não tiver isso dentro de si, então poderia ser a MLS ou a Arábia Saudita apenas para aproveitar mais o futebol e a vida.

    “Quero dizer, o Mônaco também é um lugar incrível para aproveitar a vida. Então, vamos ver. Mas ele precisa estar pronto para se dedicar 100%. Se ele não sentir isso, então deve seguir em frente e deixar que outros jogadores assumam o lugar.”

  • Paul Pogba World Cup trophyGetty

    O ex-jogador do Manchester United, Pogba, ainda tem mais um ano de contrato com o Mônaco

    Pogba tem todo o verão à sua disposição para trabalhar sua preparação física e convencer os dirigentes do Mônaco de que merece outra chance e mais confiança. Ele acompanhará de longe a França em mais uma busca pela glória na Copa do Mundo.

    Como alguém que sempre tentou manter o ânimo, com o fator diversão sendo uma parte importante de seu jogo e personalidade, não seria nenhuma surpresa se ele conseguisse recuperar o ritmo profissional e qualquer conversa sobre seguir caminhos semelhantes aos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fosse adiada por pelo menos mais 12 meses.

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