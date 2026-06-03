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Paul Pogba citou duas razões pelas quais a MLS ou a Liga Profissional da Arábia Saudita poderiam ser a escolha perfeita, enquanto o ex-jogador do Mônaco reage ao fracasso frustrante do ex-meio-campista do Manchester United e da Juventus
Quantas partidas Pogba disputou pelo Mônaco na temporada 2025-26?
Alcançar esse objetivo sempre seria difícil para o campeão da Copa do Mundo de 2018, considerando o tempo que ele ficou afastado dos gramados durante a suspensão por doping. A pena foi reduzida de quatro anos para 18 meses, mas o dinâmico francês passou mais tempo do que gostaria afastado dos campos.
O Mônaco acabou oferecendo ao enigmático meia um caminho de volta ao topo, com uma primeira experiência na Ligue 1 sendo apresentada a um homem que nasceu e foi criado nos arredores de Paris. Havia grandes expectativas em relação a ele no Stade Louis II.
Elas se dissiparam ao longo da temporada 2025-26, que rendeu apenas seis partidas e nenhum gol. Riise, que passou três anos de sua carreira de jogador no Mônaco antes de se juntar ao Liverpool, esperava ver um “jogador incrível” renascer na Riviera Francesa.
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Ex-jogador do Mônaco lamenta a morte do campeão da Copa do Mundo Pogba
Depois de ver Pogba parecer apenas uma sombra do que já foi, Riise — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Betinia — disse, quando questionado se o jogador de 33 anos está agora em declínio no mais alto nível: “Ele era um jogador incrível. É um jogador tão diferente porque jogava com alegria, sabe, quando estava no auge. Ele sorria, realmente gostava de jogar e não levava tudo tão a sério.
“Sinto-me um pouco triste por causa do jeito como as coisas aconteceram nos últimos anos e eu esperava tanto que ele simplesmente se recuperasse um pouco no Mônaco e mostrasse que está de volta. Mas, lesões, algumas outras coisas, não deram certo para ele e isso é triste.
“Mas, por outro lado, isso faz parte do esporte, sabe. Chega um ponto em que talvez algumas decisões não tenham sido as melhores para você, aí você se lesiona e não consegue voltar, e a idade também entra em jogo. Mas eu realmente esperava que ele tivesse sucesso no Mônaco.
“Acho que agora é só... Não sei se ele vai terminar a temporada no Mônaco. Mais uma temporada? Espero que ele tenha um ótimo verão, uma ótima pré-temporada, porque vi alguns vídeos dele no Mônaco e ele não parece tão afiado e em forma como deveria estar. Espero que ele possa provar que estou errado, recuperar a forma física total e realmente se destacar a partir da próxima temporada.”
Será que Pogba vai acabar na MLS ou na Liga Profissional da Arábia Saudita?
Pogba mantém contrato até o verão de 2027, mas esses termos podem ser rescindidos se todas as partes chegarem a um acordo mútuo. Se esse cenário se concretizar, qual será o seu próximo destino?
Questionado sobre se Pogba poderia ir para os Estados Unidos ou para o Oriente Médio, já que ofertas europeias atraentes provavelmente serão escassas, Riise acrescentou: “Se ele sentir que seu corpo e sua mente não estão prontos para um comprometimento de 110% e para realmente dar tudo de si — porque o Mônaco é um time que quer disputar as primeiras posições na França —, se você não tiver isso dentro de si, então poderia ser a MLS ou a Arábia Saudita apenas para aproveitar mais o futebol e a vida.
“Quero dizer, o Mônaco também é um lugar incrível para aproveitar a vida. Então, vamos ver. Mas ele precisa estar pronto para se dedicar 100%. Se ele não sentir isso, então deve seguir em frente e deixar que outros jogadores assumam o lugar.”
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O ex-jogador do Manchester United, Pogba, ainda tem mais um ano de contrato com o Mônaco
Pogba tem todo o verão à sua disposição para trabalhar sua preparação física e convencer os dirigentes do Mônaco de que merece outra chance e mais confiança. Ele acompanhará de longe a França em mais uma busca pela glória na Copa do Mundo.
Como alguém que sempre tentou manter o ânimo, com o fator diversão sendo uma parte importante de seu jogo e personalidade, não seria nenhuma surpresa se ele conseguisse recuperar o ritmo profissional e qualquer conversa sobre seguir caminhos semelhantes aos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fosse adiada por pelo menos mais 12 meses.