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Paul Pogba afirma que Bruno Fernandes estaria na disputa pela Bola de Ouro se jogasse pelo Manchester City em vez do Manchester United
Pogba identifica a "peça que faltava" para Bruno
Apesar de ser o jogador mais consistente do United desde sua chegada em 2020, Fernandes nunca chegou a subir ao pódio final para receber o principal prêmio individual do futebol. Pogba, que dividiu o campo com o meio-campista 79 vezes durante a passagem de ambos por Manchester, acredita que o ambiente em Old Trafford é o único fator que está impedindo seu ex-companheiro de equipe de alcançar seu potencial máximo. Em entrevista ao podcast “Rio Ferdinand Presents”, o atual jogador do AS Monaco questionou se Fernandes poderia render mais do que já rende. Ele sugeriu que, se o jogador da seleção portuguesa fizesse parte da máquina vencedora de Guardiola do outro lado da cidade, a narrativa em torno do jogador de 29 anos seria totalmente diferente em termos de reconhecimento global.
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A hipótese do Manchester City
Pogba foi direto ao avaliar por que os prêmios individuais costumam surgir após o sucesso da equipe. Ele disse: “Será que Bruno Fernandes poderia fazer mais do que faz agora no United? Você acha que, se Bruno estivesse em outro time, ele não estaria entre os três primeiros [na disputa pela Bola de Ouro]? Para mim, se você colocá-lo no City, ele está entre os três [finalistas] da Bola de Ouro. Bruno Fernandes, com as estatísticas, a temporada, a maneira como joga e tudo mais...”
Os comentários do francês destacam uma dura realidade no futebol moderno, onde a Bola de Ouro é reservada quase exclusivamente para jogadores que dominam as competições de elite da Europa. “Mas quando você não ganha, nem pensamos nisso. É assim mesmo. A vida é assim. O futebol é assim”, acrescentou Pogba.
Comparando Fernandes aos grandes nomes da Premier League
Fernandes somou 211 participações em gols em apenas 322 partidas em todas as competições pelo United, mas sua coleção de troféus conta apenas com uma FA Cup e uma Carabao Cup. Pogba sugere que Fernandes deveria ser comparado a figuras lendárias como Kevin De Bruyne, Luka Modric e Mesut Özil.
“Falamos de Kevin De Bruyne. Falamos de Luka Modric, falamos de Mesut Ozil”, continuou Pogba. “Falamos de estatísticas, estatísticas. Ele marcou mais do que Frank Lampard na temporada, na mesma posição, oito, dez, você sabe. Ele dá mais assistências. Ele está em toda parte no campo. Ele tem um volume de jogo. Ele não para de correr. Ele é inteligente. Ele sabe jogar com dois toques, com um toque. Ele sabe chutar.”
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Em busca de um lugar na história da Premier League
Com cinco partidas restantes no calendário da Premier League, o capitão do United está a apenas duas assistências de igualar o lendário recorde de 20 assistências em uma única temporada, atualmente compartilhado por De Bruyne e Thierry Henry. Além de sua contribuição criativa, Fernandes também marcou oito gols, o que o torna um dos principais candidatos ao prêmio de Jogador do Ano da Premier League, independentemente da posição do United na tabela. Ele voltará a campo quando o United enfrentar o Brentford, no dia 27 de abril.