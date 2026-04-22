Paul Pogba afirma que Bruno Fernandes estaria na disputa pela Bola de Ouro se jogasse pelo Manchester City em vez do Manchester United

Pogba foi direto ao avaliar por que os prêmios individuais costumam surgir após o sucesso da equipe. Ele disse: “Será que Bruno Fernandes poderia fazer mais do que faz agora no United? Você acha que, se Bruno estivesse em outro time, ele não estaria entre os três primeiros [na disputa pela Bola de Ouro]? Para mim, se você colocá-lo no City, ele está entre os três [finalistas] da Bola de Ouro. Bruno Fernandes, com as estatísticas, a temporada, a maneira como joga e tudo mais...”

Os comentários do francês destacam uma dura realidade no futebol moderno, onde a Bola de Ouro é reservada quase exclusivamente para jogadores que dominam as competições de elite da Europa. “Mas quando você não ganha, nem pensamos nisso. É assim mesmo. A vida é assim. O futebol é assim”, acrescentou Pogba.