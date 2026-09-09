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Paul Merson prevê fracasso do Arsenal na Champions League depois de Mikel Arteta perder a contratação de "fator X"
Merson põe em dúvida os sonhos europeus
Merson alertou que o Arsenal não vai conseguir vencer a Champions League nesta temporada. O ex-meio-campista do Arsenal acredita que o clube perdeu uma oportunidade crucial de contratar um atacante com "fator X" durante a janela de transferências de verão. A equipe de Arteta chegou à final da principal competição da Europa na temporada passada. No entanto, sofreu uma dolorosa derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain após um tenso empate por 1 a 1 no tempo normal, em Budapeste.
Apesar de ter gastado pesado durante o verão, Merson segue sem se convencer com o setor ofensivo do Arsenal. Ele acredita que as opções atuais de ataque terão dificuldade para render de forma consistente contra os gigantes do continente.
- Getty Images Sport
Falta um ingrediente de ataque de superstar
O Arsenal investiu cerca de £160 milhões para levar Bruno Guimaraes, Ezri Konsa e Christos Tzolis para o norte de Londres. No entanto, Merson insiste que esse enorme gasto não resolveu um problema evidente no terço final. Em entrevista à Sky Sports, ele explicou que o Arsenal precisa de um atacante transformador para conquistar a Europa.
"A campanha do Arsenal no ano passado foi incrível na Champions League até a final", afirmou Merson. "Eles vão estar ali ou por perto, só não acho que contrataram esse fator X para levá-los a esse nível. Acho que eles têm o suficiente para ganhar a Premier League com o elenco que têm, só acho que a linha de ataque deles contra os grandões.
"Só acho que está faltando esse pequeno ingrediente. Se tivessem contratado um Vinicius Junior ou um Julian Alvarez, então acho que isso lhes daria a vantagem para seguir em frente e vencer a Champions League, e acho que podem acabar ficando no quase. Mas eles vão estar ali ou por perto, não há dúvida sobre isso."
Desejo de glória europeia total
A decepção da final da temporada passada ainda persiste no norte de Londres. Kai Havertz abriu o placar cedo contra o PSG, mas Ousmane Dembele empatou antes de Gabriel Magalhaes perder a cobrança decisiva.
Tendo encerrado recentemente a longa espera por um título da Premier League, a torcida está desesperada por sucesso continental. Merson acredita que os torcedores estão completamente focados em erguer o troféu da Champions League neste ano para completar a coleção.
"Agora que eles venceram a Premier League depois de muito, muito tempo, acho que provavelmente seria a Champions League", acrescentou Merson. "Não quero falar em nome de todo mundo, mas há uma música que é cantada e que diz: 'Nós ganhamos tudo, nós ganhamos tudo', e o Arsenal não pôde cantar isso. Imagino que os torcedores do Arsenal gostariam de vencer isso para poder cantar essa música nos estádios adversários."
- AFP
O Napoli será o teste que aguarda o time de Arteta
O Arsenal iniciará sua mais recente campanha na Liga dos Campeões fora de casa contra o Napoli nesta noite. O elenco viaja para a Itália cheio de confiança após um início perfeito em sua temporada doméstica.
O time de Arteta garantiu três vitórias consecutivas na Premier League contra Coventry, Aston Villa e Chelsea. Conseguir um resultado positivo em Nápoles será essencial para ganhar embalo logo no início.
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