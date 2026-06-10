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Paul Merson compartilha uma teoria "louca" sobre transferências do Arsenal que poderia levar o craque autor de 42 gols a deixar o clube neste verão
A teoria “maluca” de Merson sobre Odegaard
O jogador de 27 anos foi uma figura fundamental quando os Gunners finalmente puseram fim à sua seca de títulos, tornando-se o primeiro capitão desde Patrick Vieira a erguer o troféu, mas Merson acredita que as exigências táticas para a próxima temporada podem seguir uma direção diferente.
Em entrevista ao The Sports Agents, Merson foi franco sobre sua perspectiva em relação ao jogador que marcou 42 gols em cinco temporadas e meia com os Gunners, afirmando: “É loucura eu dizer isso, mas eles provavelmente estarão pensando nisso [vender Odegaard]. Mas, para mim, ainda acho que haverá times fazendo fila para contratá-lo… Quando você joga na posição em que Odegaard joga, você precisa urgentemente de velocidade no ataque. É preciso ter velocidade.”
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Especialistas questionam a influência do capitão
Merson não é a única voz de destaque a questionar o futuro do norueguês no norte de Londres. O ex-zagueiro do Liverpool, Steve Nicol, destacou que a falta de tempo de jogo devido a lesões abriu espaço para a concorrência, citando especificamente o impacto de Eberechi Eze. “Odegaard pode estar de saída do Arsenal”, disse Nicol àESPN. “Se você fosse Martin Odegaard, ficaria por aqui? Acho que não.”
O ex-jogador do Chelsea, Frank Leboeuf, concordou com essa opinião, sugerindo que o impacto do meia está diminuindo em comparação com opções mais diretas. Ele acrescentou: “Concordo, concordo. Sempre gostei do Martin Odegaard e da maneira como ele joga, porque ele é muito elegante, mas ele não tem mais influência. Ele está lá para iniciar a jogada, para distribuir a bola horizontalmente. Mas com o Eze agora, as jogadas não são as mesmas; ele é mais vertical, mais influente e vai ajudar o [Viktor] Gyokeres também.”
Mudanças previstas para este verão
A especulação sobre Odegaard surge em meio a relatos de que Arteta está disposto a tomar medidas drásticas após a decepção na Europa. O espanhol já deu a entender que o clube deve ser “inteligente e ambicioso” para aproveitar o sucesso e evitar a estagnação após a derrota na final da Liga dos Campeões para o PSG. Essa atitude implacável pode fazer com que vários campeões abram caminho para novas contratações, com o clube supostamente disposto a vender Gabriel Jesus por 18 milhões de libras como parte de uma grande reformulação do elenco.
O atacante brasileiro não é o único grande nome na mira da diretoria. Relatos sugerem que Gabriel Martinelli, Leandro Trossard e Ben White também poderiam receber permissão para sair caso ofertas significativas sejam recebidas, permitindo que Arteta angarie fundos para contratações que ofereçam o “ritmo” que Merson considera que falta à atual formação do meio-campo.
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Sangue novo para a defesa do título
Para preencher a possível lacuna deixada pela saída de estrelas, o Arsenal está fortemente associado a Morgan Rogers, destaque do Aston Villa. O jogador de 23 anos teve uma temporada de destaque na região de Midlands e admitiu recentemente que é difícil ignorar os rumores sobre uma transferência de 80 milhões de libras para o Emirates enquanto está a serviço da seleção.
Diz-se que Arteta está priorizando um novo camisa nove e um ponta-esquerda para garantir que o Arsenal permaneça sólido na busca pelo bicampeonato. Merson concluiu expressando sua confiança na base do elenco, mesmo com possíveis saídas. “Ficaria chocado se o Arsenal fosse mal”, acrescentou. “Acho que o Arsenal é um time de futebol realmente sólido. Eles têm sete ou oito jogadores em um nível de 10, semana após semana.”