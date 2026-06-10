Paul Merson compartilha uma teoria "louca" sobre transferências do Arsenal que poderia levar o craque autor de 42 gols a deixar o clube neste verão

O jogador de 27 anos foi uma figura fundamental quando os Gunners finalmente puseram fim à sua seca de títulos, tornando-se o primeiro capitão desde Patrick Vieira a erguer o troféu, mas Merson acredita que as exigências táticas para a próxima temporada podem seguir uma direção diferente.

Em entrevista ao The Sports Agents, Merson foi franco sobre sua perspectiva em relação ao jogador que marcou 42 gols em cinco temporadas e meia com os Gunners, afirmando: “É loucura eu dizer isso, mas eles provavelmente estarão pensando nisso [vender Odegaard]. Mas, para mim, ainda acho que haverá times fazendo fila para contratá-lo… Quando você joga na posição em que Odegaard joga, você precisa urgentemente de velocidade no ataque. É preciso ter velocidade.”



