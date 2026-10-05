A sensação do Barcelona Cubarsi é o nome mais comentado do momento após ser confirmado como o principal candidato ao prêmio Golden Boy de 2026. O zagueiro de 19 anos viveu uma ascensão meteórica, consolidando-se como peça fundamental da defesa do Barcelona e desempenhando um papel crucial na conquista da Copa do Mundo pela Espanha. Depois de já ter sido reconhecido como o melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2026, agora é amplamente esperado que Cubarsi conquiste o troféu criado pelo Tuttosport para homenagear o principal talento sub-21 em atividade na Europa.

O processo de seleção para essa prestigiosa honraria individual é rigoroso e utiliza o Golden Boy Index, desenvolvido pela Football Benchmark. Essa metodologia avalia os jogadores com base em três pilares específicos: desempenho esportivo, total de minutos em campo e a força relativa de seu clube. Além disso, um bônus composto é aplicado para levar em conta as conquistas em competições europeias e internacionais.