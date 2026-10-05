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Pau Cubarsi lidera a lista de finalistas do Golden Boy 2026, enquanto joia do Barcelona surge como favorita ao prestigioso prêmio
Cubarsi lidera lista de finalistas de elite
A sensação do Barcelona Cubarsi é o nome mais comentado do momento após ser confirmado como o principal candidato ao prêmio Golden Boy de 2026. O zagueiro de 19 anos viveu uma ascensão meteórica, consolidando-se como peça fundamental da defesa do Barcelona e desempenhando um papel crucial na conquista da Copa do Mundo pela Espanha. Depois de já ter sido reconhecido como o melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2026, agora é amplamente esperado que Cubarsi conquiste o troféu criado pelo Tuttosport para homenagear o principal talento sub-21 em atividade na Europa.
O processo de seleção para essa prestigiosa honraria individual é rigoroso e utiliza o Golden Boy Index, desenvolvido pela Football Benchmark. Essa metodologia avalia os jogadores com base em três pilares específicos: desempenho esportivo, total de minutos em campo e a força relativa de seu clube. Além disso, um bônus composto é aplicado para levar em conta as conquistas em competições europeias e internacionais.
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Estrelas da Premier League e de La Liga dominam
Enquanto Cubarsi lidera o caminho, vários outros nomes de peso da Premier League e de La Liga entraram na seleção final. Ayyoub Bouaddi, do Manchester City, entrou nesse círculo exclusivo pela primeira vez após sua transferência de destaque de € 100 milhões do Lille no último verão europeu. Enquanto isso, o atacante Eli Junior Kroupi, do Bournemouth, viu sua forma letal ser recompensada, depois de marcar 13 gols em 33 partidas durante uma campanha de estreia de destaque na Inglaterra.
O Real Madrid também está bem representado no grupo final de 25, com dois candidatos: Endrick e a contratação do verão europeu Yan Diomande. Embora o internacional marfinense ainda não tenha atingido todo o seu potencial no Bernabéu, sua inclusão se deve em grande parte às suas estatísticas incríveis durante sua última temporada no RB Leipzig. Naquela campanha, Diomande registrou impressionantes 15 gols e 12 assistências em 54 partidas em todas as competições.
Convidados e inclusões notáveis
O Tuttosport voltou a utilizar seu sistema de “coringa” para incluir jogadores que poderiam ter ficado de fora se a escolha fosse baseada estritamente no índice. Os sortudos desta edição incluem Charalampos Kostoulas, do Brighton, Joane Gadou, do Borussia Dortmund, e Xavi Espart, do Barcelona. Outras inclusões de destaque na lista são Myles Lewis-Skelly, do Arsenal, a dupla do Chelsea Jorrel Hato e Estevao, e a joia da Juventus Kerim Alajbegovic.
O Paris Saint-Germain, que dominou o processo no ano passado com três finalistas, tem uma presença menor desta vez. Warren Zaire-Emery segue como o único representante dos campeões franceses, dando continuidade à sua sequência de reconhecimento entre os principais jovens talentos da Europa.
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Lista completa dos 25 candidatos
A lista completa de finalistas reúne uma ampla diversidade de talentos das cinco principais ligas da Europa e de outros mercados. Ao lado dos nomes de maior destaque, a lista conta com Marc Bernal (Barcelona), Luka Vuskovic (Brighton), Victor Froholdt (Porto), Rayan (Bournemouth) e Gianluca Prestianni (Benfica). O futebol alemão também está fortemente representado por Konstantinos Karetsas (Dortmund), Said El Mala (Cologne), Finn Jeltsch (Stuttgart) e Lennart Karl (Bayern de Munique). Todos esses jogadores demonstraram a consistência e a qualidade necessárias para serem considerados o futuro do futebol.
Fechando o grupo de 25 jogadores estão Jon Martin, da Real Sociedad, Rodrigo Mora, da Roma, e Franco Mastantuono, da Fiorentina. Com uma concentração tão alta de talento, a disputa pelo primeiro lugar segue acirrada, apesar do status de Cubarsi como grande favorito.
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