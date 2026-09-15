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Patrick Vieira quebra o silêncio sobre retorno emocionante para casa ao assumir o comando da seleção de Senegal
Um retorno para casa aguardado há muito tempo
O técnico de 50 anos será oficialmente apresentado como comandante de Senegal nesta sexta-feira, quando também está previsto que anuncie sua primeira convocação. Um acordo para sua nomeação foi alcançado no mês passado, marcando um profundo marco pessoal para o ex-meio-campista.
Embora Vieira tenha somado 107 partidas pela França, ele nasceu em Dacar, capital senegalesa. Ele se mudou para a Europa aos oito anos e, mais tarde, iniciou sua carreira profissional como jogador no Cannes.
Seus laços com sua terra natal permaneceram fortes. Em 2003, no auge de sua fama na Premier League, ele voltou para ajudar a fundar uma academia de futebol local. Agora, assume o comando para substituir Pape Thiaw e guiar o futuro do futebol do país.
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'Honrado e orgulhoso'
Recorrendo às redes sociais antes de sua entrevista coletiva oficial, o ex-treinador de Crystal Palace e Nice compartilhou sua gratidão pela nomeação.
"Honrado e orgulhoso por me juntar a Senegal como técnico principal da seleção principal", escreveu Vieira em seus Stories no Instagram.
Ele acrescentou: "Agradeço à Federação Senegalesa de Futebol pela confiança. Estou ansioso para conhecer o grupo e começar a trabalhar juntos nos próximos passos. Vamos, Senegal!"
Juntando os pedaços
Vieira herda um elenco abalado tanto pela frustração em campo quanto por uma grave controvérsia fora dele. Sob o comando do ex-treinador Thiaw, Senegal sofreu um colapso dramático na Copa do Mundo, desperdiçando uma vantagem de 2 a 0 no fim contra a Bélgica na fase de 32 avos de final e perdendo por 3 a 2 na prorrogação.
Essa decepção veio após uma campanha altamente controversa na Copa Africana de Nações, em janeiro. Embora os Leões de Teranga tenham inicialmente vencido a final, foram surpreendentemente destituídos de seu título continental como punição por deixarem o gramado durante um confronto caótico contra Marrocos. A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) demitiu Thiaw após a Copa do Mundo, afirmando que sua saída foi "no melhor interesse do futebol senegalês".
Esse novo cargo representa a primeira experiência de Vieira no cenário internacional. Sua carreira como técnico de clubes incluiu passagens por New York City FC, Nice, Crystal Palace e Strasbourg. Mais recentemente, ele comandou o Genoa, da Itália, saindo em novembro de 2025 após conquistar 10 vitórias em 37 partidas.
- AFP
Navegando pelas eliminatórias e pelos recursos ao CAS
Não haverá período de adaptação para a lenda do Arsenal, com importantes eliminatórias da Copa Africana de Nações se aproximando no fim deste mês. A passagem de Vieira começa com testes imediatos contra Moçambique e Etiópia. Ele terá de elevar rapidamente o moral de um elenco abalado e implementar sua filosofia tática para garantir uma classificação tranquila para o próximo torneio.
Ao lado da reconstrução em campo, uma importante definição fora dele está no horizonte. Senegal recorreu da decisão de tirar dele o título da Copa Africana de Nações, com uma audiência privada no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) marcada para 8 de outubro, em Lausanne, na Suíça. Vieira espera um desfecho positivo nos bastidores enquanto tenta conduzir a nação a uma nova era dentro de campo.
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