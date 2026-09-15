O técnico de 50 anos será oficialmente apresentado como comandante de Senegal nesta sexta-feira, quando também está previsto que anuncie sua primeira convocação. Um acordo para sua nomeação foi alcançado no mês passado, marcando um profundo marco pessoal para o ex-meio-campista.

Embora Vieira tenha somado 107 partidas pela França, ele nasceu em Dacar, capital senegalesa. Ele se mudou para a Europa aos oito anos e, mais tarde, iniciou sua carreira profissional como jogador no Cannes.

Seus laços com sua terra natal permaneceram fortes. Em 2003, no auge de sua fama na Premier League, ele voltou para ajudar a fundar uma academia de futebol local. Agora, assume o comando para substituir Pape Thiaw e guiar o futuro do futebol do país.