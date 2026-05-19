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Patrick Vieira aponta Declan Rice entre as CINCO estrelas atuais do Arsenal que integrariam o time titular dos “Invincíveis”
Vieira escolhe um time ideal do Arsenal com estrelas atuais
O time dos “Invincibles” do Arsenal da temporada 2003-04 continua sendo um dos mais aclamados da história da Premier League, após permanecer invicto durante toda a campanha sob o comando de Arsène Wenger. Mas com a atual equipe de Mikel Arteta na briga pelo título na temporada 2025-26, as comparações entre as duas épocas se intensificaram.
Em entrevista à Sky Sports, o ex-capitão do Arsenal, Vieira, foi convidado a montar um time titular combinado, formado por jogadores do elenco dos Invincibles e da equipe atual. O francês incluiu cinco jogadores da equipe atual em sua escalação. Rice e Saka estavam entre os selecionados, enquanto Vieira também fez mudanças notáveis na defesa e no gol ao misturar as duas gerações.
- AFP
Vieira explica suas escolhas em todo o campo
Vieira não hesitou em colocar Rice no meio-campo, à frente do ex-companheiro Gilberto Silva. Ele também escalou Saka na ala direita, no lugar de Freddie Ljungberg. A lenda do Arsenal também fez ajustes na defesa, optando por substituir Kolo Touré por Gabriel Magalhães, mantendo Sol Campbell na zaga. Ele também sugeriu que Jurrien Timber poderia atuar como lateral-direito.
“Acho que [David] Raya no gol no lugar de [Jens] Lehmann”, disse ele. “Timber na lateral direita, gosto bastante dele, ele também pode entrar no time. Entre Touré e Campbell, vou trocar um dos dois; vou manter Campbell e trocar Touré por Gabriel.”
“Claro, Ashley Cole, não vamos mexer no Ashley. Saka pode entrar no time pelo lado direito no lugar de Freddie Ljungberg. No ataque, não vamos mexer em Thierry [Henry] e Dennis [Bergkamp]. Declan Rice no lugar de Gilberto e manter Robert Pires na esquerda.”
Continuam a escolher Wenger como técnico
Quando questionado sobre quem escolheria para treinar a seleção combinada, Vieira elogiou a evolução de Arteta, mas acabou apoiando Wenger.
“Acho que Arteta fez um ótimo trabalho, assumindo o time há alguns anos e vendo onde ele está hoje”, explicou Vieira. “Ele também gastou muito dinheiro. Quanto ao Arsène, acho que ele trouxe a mim e ao Thierry em negócios muito bons, então, por isso, diria que o Arsène será o técnico.”
- (C)Getty Images
O Arsenal busca um título histórico
O Arsenal chega agora à última rodada da temporada sabendo que uma vitória sobre o Crystal Palace pode garantir seu primeiro título do campeonato em 22 anos. Após essa partida, os Gunners voltarão suas atenções para a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste, no dia 30 de maio.