O time dos “Invincibles” do Arsenal da temporada 2003-04 continua sendo um dos mais aclamados da história da Premier League, após permanecer invicto durante toda a campanha sob o comando de Arsène Wenger. Mas com a atual equipe de Mikel Arteta na briga pelo título na temporada 2025-26, as comparações entre as duas épocas se intensificaram.

Em entrevista à Sky Sports, o ex-capitão do Arsenal, Vieira, foi convidado a montar um time titular combinado, formado por jogadores do elenco dos Invincibles e da equipe atual. O francês incluiu cinco jogadores da equipe atual em sua escalação. Rice e Saka estavam entre os selecionados, enquanto Vieira também fez mudanças notáveis na defesa e no gol ao misturar as duas gerações.