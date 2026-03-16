Patrick Agyemang, jogador da seleção americana em grande fase e candidato a disputar a Copa do Mundo, está em alta, com um rival da Premier League entrando na disputa pelo atacante do Derby County ao lado do Leeds United

O Derby está em uma posição negocial forte e provavelmente exigirá uma quantia em torno de 20 milhões de libras para se desfazer de seu valioso jogador. Tendo contratado o jogador do Charlotte FC por apenas 6 milhões de libras no verão passado, o clube está prestes a obter um lucro enorme com um jogador que se adaptou perfeitamente aos rigores do futebol inglês.

Em seu podcast, o especialista em transferências do Football Insider, Pete O'Rourke, destacou o valor crescente do jogador, dizendo: “Agyemang teve uma temporada de estreia muito boa na Inglaterra pelo Derby. Dez gols e quatro assistências em 33 partidas. O Derby gastou uma quantia considerável ao contratá-lo no verão, cerca de £7 milhões, então tenho certeza de que seu valor subiu desde então. Ele é um atacante versátil, pode jogar pelas pontas ou no centro, e realmente impressionou em sua temporada de estreia no Derby County.”