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Patrick Agyemang, jogador da seleção americana em grande fase e candidato a disputar a Copa do Mundo, está em alta, com um rival da Premier League entrando na disputa pelo atacante do Derby County ao lado do Leeds United
Os Eagles estão de olho em um destaque do Campeonato
O bom desempenho do jogador de 25 anos não passou despercebido em Selhurst Park, com dirigentes do clube observando o atacante durante sua primeira temporada na Inglaterra, segundo reportagem do Football Insider. Embora o Leeds United seja há muito considerado o principal candidato à sua contratação, a atração de jogar na Premier League com garantia no Palace pode fazer a diferença. O Derby, por sua vez, se prepara para um verão agitado depois que Agyemang marcou 10 gols e deu quatro assistências em suas primeiras 33 partidas desde que chegou da Major League Soccer.
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Preço cada vez mais alto para a estrela americana
O Derby está em uma posição negocial forte e provavelmente exigirá uma quantia em torno de 20 milhões de libras para se desfazer de seu valioso jogador. Tendo contratado o jogador do Charlotte FC por apenas 6 milhões de libras no verão passado, o clube está prestes a obter um lucro enorme com um jogador que se adaptou perfeitamente aos rigores do futebol inglês.
Em seu podcast, o especialista em transferências do Football Insider, Pete O'Rourke, destacou o valor crescente do jogador, dizendo: “Agyemang teve uma temporada de estreia muito boa na Inglaterra pelo Derby. Dez gols e quatro assistências em 33 partidas. O Derby gastou uma quantia considerável ao contratá-lo no verão, cerca de £7 milhões, então tenho certeza de que seu valor subiu desde então. Ele é um atacante versátil, pode jogar pelas pontas ou no centro, e realmente impressionou em sua temporada de estreia no Derby County.”
O Leeds enfrenta uma reformulação no ataque
Em Elland Road, Daniel Farke está ansioso por reforçar o seu ataque. Atualmente dependente de Dominic Calvert-Lewin e Lukas Nmecha, o técnico alemão está preocupado com a falta de reforços nas posições centrais. O Leeds vê Agyemang como a contratação perfeita para o elenco, especialmente devido à sua capacidade de se deslocar pelas laterais. No entanto, a possibilidade de contratar o americano pode depender da permanência do clube na primeira divisão e da disposição de pagar o valor exorbitante pedido pelo jogador.
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O fator Copa do Mundo aumenta o suspense
Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, Agyemang sabe que uma transferência antecipada para a Premier League poderia ajudá-lo a consolidar seu lugar na seleção dos Estados Unidos. Uma boa atuação no torneio só faria com que sua cota subisse ainda mais, fato que não passa despercebido por seu clube atual nem pelos possíveis interessados. O Derby está bem ciente de que, se não conseguir garantir o acesso, manter um jogador com ambições internacionais se tornará quase impossível.
O'Rourke explicou a situação, acrescentando: “O Derby não tem planos concretos de perdê-lo, mas se não tiver sucesso na tentativa de conquistar o acesso, tenho certeza de que vários clubes estarão de olho em Agyemang como um alvo em potencial. Não apenas o Leeds, mas o Crystal Palace também tem demonstrado interesse nele. Se ele for para a Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos e tiver um bom desempenho no torneio, isso poderá melhorar sua reputação.”
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