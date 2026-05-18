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Patrick Agyemang, estrela da seleção americana e do Derby, é apontado como uma alternativa “econômica” às contratações de 40 milhões de libras para times da Premier League que precisam de um atacante - com o Leeds possivelmente na disputa
Dez gols marcados antes da lesão que acabou com o sonho da Copa do Mundo
Agyemang, natural de Connecticut, só se mudou para a Inglaterra antes da temporada 2025-26, quando uma transferência recorde para o Charlotte FC levou o poderoso atacante da MLS para a Championship.
O esforçado jogador de 25 anos viu sua estreia pelo Derby adiada por uma cirurgia de hérnia e, sem surpresa, demorou um pouco para ele recuperar a forma ideal após voltar à plena condição física. No entanto, ele se tornou uma fonte constante de gols para os Rams durante um inverno de sucesso.
Agyemang aprendeu rapidamente a lidar com as exigências físicas da vida na segunda divisão inglesa, com seu físico imponente sendo aproveitado da melhor maneira possível. Tendo encontrado seu ritmo, uma infeliz lesão no tendão de Aquiles interrompeu abruptamente sua temporada de estreia no Pride Park em abril — impedindo-o de ajudar na campanha frustrante para os play-offs.
Os sonhos de disputar a Copa do Mundo em casa foram destruídos da maneira mais cruel, mas Agyemang estará de volta com algo a provar e mais reconhecimento internacional a conquistar. Resta saber quais cores ele vestirá no clube ao trilhar esse caminho.
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Agyemang despertará o interesse de clubes da Premier League?
Tem-se falado de um interesse da Premier League, e o ex-zagueiro do Rams, Dorigo — que viu o guia para a final da Liga dos Campeões de 2026 ser lançado antes de outro grande evento que se aproxima rapidamente — disse ao GOAL, quando questionado se Agyemang está destinado a uma transferência para a primeira divisão: “Sempre que você tem um atacante marcando gols e tenta fazer um bom negócio, porque essa é a dificuldade: tentar contratar um atacante no mercado local para a Premier League — estamos falando de 30, 40 milhões. Então, tentar contratar alguém que está em ascensão, que vai melhorar, será atraente, sem dúvida.
“Olhe para times como o Sunderland da última temporada e quantos jogadores eles contrataram; eles acertaram em cheio. Haverá outros times por aí pensando: ‘OK, temos que tentar fazer o mesmo’.
“Olha o Coventry, o Ipswich, quem mais for subir, eles também vão ter que fazer mudanças enormes nos elencos. Então, vai ser interessante ver quem eles vão buscar. Mas tenho certeza de que ele estará na lista de jogadores.”
Será que o Leeds estaria de olho em um atacante americano?
O Leeds — outro dos antigos clubes de Dorigo — também deve estar em busca de mais um atacante neste verão. Dominic Calvert-Lewin tem tido um desempenho admirável em Elland Road, mas os Whites vão querer reforçar ainda mais seu elenco ofensivo.
O clube foi fortemente associado a Josh Sargent recentemente, e Dorigo acrescentou, quando questionado se outro atacante americano poderia agora entrar no radar em West Yorkshire: “É aí que a situação de [Joel] Piroe será interessante de ver como vai se desenrolar.
“Acho que o Leeds vai ser interessante neste verão. Vou ficar de olho também, como todo mundo, pensando: ‘OK, qual é a nossa ambição?’ E o que eu sei é que a ambição é continuar melhorando e gastar da forma mais inteligente possível, tanto quanto pudermos.
“Acho que a equipe de contratações merece muitos elogios porque não foram atrás de jogadores de 30 ou 40 milhões, mas trouxeram o [Anton] Stach por 18 milhões, o [Jaka] Bijol por 15 ou 16, e eles se mostraram realmente muito valiosos. Acho também que é preciso olhar para aqueles que se destacaram, aqueles sobre os quais você pensava: ‘será que eles conseguem elevar o seu nível para o da Premier League?’
“[Jayden] Bogle, estou falando dele como um desses. Ele tem sido fantástico. Acho que Joe Rodon é outro. Ele, mais uma vez, tem sido incrível. Acho que o grande nome que subiu de nível foi [Ethan] Ampadu; como líder, ele tem sido brilhante.
“Então, tivemos alguns que se destacaram e acho que contratamos alguns jogadores realmente inteligentes que agora valem mais. Portanto, se conseguirmos acertar nessa porcentagem novamente na próxima janela de transferências, acho que estaremos em boa forma. Mas tenho confiança no que eles fizeram. A equipe de recrutamento tem sido bastante impressionante.”
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Agyemang oferece uma excelente relação custo-benefício a um preço justo
O Leeds já garantiu sua permanência na Premier League na próxima temporada, tendo afastado a ameaça do rebaixamento com bastante folga. Dorigo está certo ao destacar que o desafio que a equipe enfrenta agora é encontrar a melhor maneira de dar um salto adiante e consolidar sua posição entre a elite.
Agyemang pode muito bem fazer parte desses planos, mas representará um certo risco, dada a gravidade da lesão da qual está se recuperando e sua falta de experiência na Europa. Ele poderia, no entanto, revelar-se uma aquisição inteligente para algum clube, se o preço for justo.