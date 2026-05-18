Patrick Agyemang, estrela da seleção americana e do Derby, é apontado como uma alternativa “econômica” às contratações de 40 milhões de libras para times da Premier League que precisam de um atacante - com o Leeds possivelmente na disputa

O Leeds — outro dos antigos clubes de Dorigo — também deve estar em busca de mais um atacante neste verão. Dominic Calvert-Lewin tem tido um desempenho admirável em Elland Road, mas os Whites vão querer reforçar ainda mais seu elenco ofensivo.

O clube foi fortemente associado a Josh Sargent recentemente, e Dorigo acrescentou, quando questionado se outro atacante americano poderia agora entrar no radar em West Yorkshire: “É aí que a situação de [Joel] Piroe será interessante de ver como vai se desenrolar.

“Acho que o Leeds vai ser interessante neste verão. Vou ficar de olho também, como todo mundo, pensando: ‘OK, qual é a nossa ambição?’ E o que eu sei é que a ambição é continuar melhorando e gastar da forma mais inteligente possível, tanto quanto pudermos.

“Acho que a equipe de contratações merece muitos elogios porque não foram atrás de jogadores de 30 ou 40 milhões, mas trouxeram o [Anton] Stach por 18 milhões, o [Jaka] Bijol por 15 ou 16, e eles se mostraram realmente muito valiosos. Acho também que é preciso olhar para aqueles que se destacaram, aqueles sobre os quais você pensava: ‘será que eles conseguem elevar o seu nível para o da Premier League?’

“[Jayden] Bogle, estou falando dele como um desses. Ele tem sido fantástico. Acho que Joe Rodon é outro. Ele, mais uma vez, tem sido incrível. Acho que o grande nome que subiu de nível foi [Ethan] Ampadu; como líder, ele tem sido brilhante.

“Então, tivemos alguns que se destacaram e acho que contratamos alguns jogadores realmente inteligentes que agora valem mais. Portanto, se conseguirmos acertar nessa porcentagem novamente na próxima janela de transferências, acho que estaremos em boa forma. Mas tenho confiança no que eles fizeram. A equipe de recrutamento tem sido bastante impressionante.”