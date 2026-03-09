AFP
Patrice Evra identifica o novo técnico “dos sonhos” do Manchester United e incentiva Cole Palmer a se transferir para os Red Devils para se vingar do Manchester City pela brincadeira com o outdoor de Carlos Tevez
Enrique é o sonho, mas Carrick detém o DNA
Desde a nomeação de Carrick como substituto interino de Ruben Amorim, o United tem desfrutado de um renascimento significativo em termos de forma. Sob sua gestão, a equipe conquistou seis vitórias, salvou um empate e sofreu apenas uma derrota. Muitos estão pedindo que o ex-meio-campista receba o cargo de forma permanente, enquanto alguns especialistas argumentam que os Red Devils deveriam procurar outra opção.
Ao abordar o assunto, Evra disse ao Stake: “Não falo com a diretoria do Manchester United nem com Sir Jim Ratcliffe, mas, honestamente, e sem desrespeitar o PSG ou Nasser Al-Khelaifi, acho que Luis Enrique seria o técnico perfeito para o Manchester United. Adoro o homem, adoro sua filosofia, o que ele passou em sua vida pessoal e superou mostra sua personalidade. O trabalho que ele fez no PSG, levando o clube à Liga dos Campeões sem Lionel Messi, Kylian Mbappe ou Neymar, é fantástico. Os jogadores teriam que se esforçar muito para jogar pelo Man United, teriam que correr muito e acho que Enrique traria isso. Mas não acho que devemos descartar Michael Carrick, ele tem feito um ótimo trabalho e precisamos dar uma oportunidade a ele. As pessoas querem um técnico incrível para o Manchester United, mas, neste momento, precisamos de alguém que entenda o clube e os jogadores. Enrique é um gênio da tática e ótimo com os jogadores, mas acho que Carrick merece uma chance.
Uma missão de vingança ao estilo Tevez para Cole Palmer
Além da comissão técnica, Evra tem uma sugestão sensacional de transferência que causaria um grande impacto na Premier League e resolveria uma velha disputa com o Manchester City. Ele pediu ao craque do Chelsea, Cole Palmer, que fizesse uma transferência controversa para os Red Devils, apresentando isso como a resposta perfeita à famosa transferência de Carlos Tevez para o Etihad e à faixa “RIP Fergie” que se seguiu. “Cole Palmer, se você quer irritar o Man City da mesma forma que Carlos Tevez irritou o Man United no passado, então você é mais que bem-vindo!”, declarou Evra, convidando o jogador da seleção inglesa para se tornar o novo rosto do ataque do United.
Apesar do romantismo de tal mudança, o ex-lateral-esquerdo alertou que o peso da camisa do United é significativamente maior do que o que Palmer experimenta atualmente em Stamford Bridge. “Cole Palmer é um talento muito promissor e uma estrela em ascensão, ele assinou um grande contrato com o Chelsea, então não tenho certeza se ele seria capaz de sair. Eu o receberia de braços abertos se ele quisesse jogar pelo Man United”, observou. “Quando você joga pelo Man United, não pode ter um mês bom, você tem que ter um bom desempenho o ano todo. Essa é a pressão de jogar por este clube. Não posso dizer se Palmer levaria o Man United a um nível superior, porque a pressão lá é diferente da que existe no Chelsea.”
Foco na estabilidade defensiva
Embora a perspectiva de contratar um atacante como Palmer seja empolgante para os torcedores, Evra insistiu que a prioridade imediata da equipe de recrutamento deve ser a defesa. Ele observou que o histórico de lesões de Palmer é preocupante e que o United não pode se dar ao luxo de ter jogadores que não estão consistentemente disponíveis para seleção, dada a intensidade da Premier League. Para Evra, a base de qualquer grande time do United é construída sobre uma defesa sólida, uma característica que ele sente que tem faltado na era pós-Ferguson, enquanto o clube luta para encontrar consistência.
“No momento, estou mais focado em melhorar a defesa do Man United. Palmer teve muitas lesões e precisa voltar à forma”, alertou Evra. Ele continua convencido de que, embora o brilhantismo individual seja bem-vindo, a disciplina coletiva do time é o que acabará por levar o clube de volta ao topo do futebol europeu.
O caminho à frente para o Manchester United
Em Old Trafford, o clima continua extremamente positivo, apesar do recente revés contra o Newcastle. Ocupando o terceiro lugar, os Red Devils estão ansiosos para provar que sua primeira derrota na era Carrick foi apenas um revés temporário, e não uma perda de impulso.
Em uma rara situação de luxo na programação, o United não tem distrações no meio da semana, o que dá a Carrick uma valiosa janela de sete dias no campo de treinamento para ajustar suas táticas. O objetivo é claro: preparar o time para um decisivo “jogo de seis pontos” no domingo contra o Aston Villa, um confronto que pode definir a trajetória da disputa pelas quatro primeiras posições.
