Patrice Evra identifica o novo técnico “dos sonhos” do Manchester United e incentiva Cole Palmer a se transferir para os Red Devils para se vingar do Manchester City pela brincadeira com o outdoor de Carlos Tevez

Desde a nomeação de Carrick como substituto interino de Ruben Amorim, o United tem desfrutado de um renascimento significativo em termos de forma. Sob sua gestão, a equipe conquistou seis vitórias, salvou um empate e sofreu apenas uma derrota. Muitos estão pedindo que o ex-meio-campista receba o cargo de forma permanente, enquanto alguns especialistas argumentam que os Red Devils deveriam procurar outra opção.

Ao abordar o assunto, Evra disse ao Stake: “Não falo com a diretoria do Manchester United nem com Sir Jim Ratcliffe, mas, honestamente, e sem desrespeitar o PSG ou Nasser Al-Khelaifi, acho que Luis Enrique seria o técnico perfeito para o Manchester United. Adoro o homem, adoro sua filosofia, o que ele passou em sua vida pessoal e superou mostra sua personalidade. O trabalho que ele fez no PSG, levando o clube à Liga dos Campeões sem Lionel Messi, Kylian Mbappe ou Neymar, é fantástico. Os jogadores teriam que se esforçar muito para jogar pelo Man United, teriam que correr muito e acho que Enrique traria isso. Mas não acho que devemos descartar Michael Carrick, ele tem feito um ótimo trabalho e precisamos dar uma oportunidade a ele. As pessoas querem um técnico incrível para o Manchester United, mas, neste momento, precisamos de alguém que entenda o clube e os jogadores. Enrique é um gênio da tática e ótimo com os jogadores, mas acho que Carrick merece uma chance.