Patrice Evra admite que ameaçou “matar” Carlos Tevez por “trair” o Manchester United ao se transferir para o Manchester City, ao revelar a “desavença” do ex-atacante com Sir Alex Ferguson

Evra mantém uma relação fraternal com Tevez, mas admite que, na época, foi quase impossível assimilar a notícia inicial. Ele destacou que a transferência alterou radicalmente o equilíbrio de forças em Manchester, dando ao City a base necessária para se tornar uma potência dominante no futebol inglês.

Em entrevista ao The Athletic, Evra disse: “Foi doloroso, cara. Foi de partir o coração. Eu não conseguia acreditar. Foi depois da final da Liga dos Campeões e ele não foi titular. Ele estava brigado com o Ferguson. Tevez disse algo tipo ‘Eles não me ofereceram nada’. Eu vi isso nas férias. Boom! Tevez está indo para o Manchester City. Liguei para ele e disse: ‘Vou te matar, vou quebrar suas pernas, Carlito’. Isso foi muito doloroso. Foi difícil de engolir. Mas acho que isso foi uma vingança contra Sir Alex Ferguson. É por isso que fiquei decepcionado, porque, no fim das contas, você nunca vai saber a verdadeira história.”



