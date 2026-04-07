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Patrice Evra admite que ameaçou “matar” Carlos Tevez por “trair” o Manchester United ao se transferir para o Manchester City, ao revelar a “desavença” do ex-atacante com Sir Alex Ferguson
A saída explosiva de Tevez do United
A estreita amizade entre os dois jogadores foi levada ao limite quando o atacante argentino decidiu se transferir para o rival local do United, após a derrota na final da Liga dos Campeões de 2009 para o Barcelona. Evra, que dividiu o campo com Tevez 79 vezes vestindo a camisa vermelha, relembrou o choque que sentiu ao ver a notícia enquanto estava de férias. Ele acredita que a saída foi motivada pela falta de ofertas de contrato e por um crescente atrito entre o atacante e o técnico Ferguson.
- AFP
Desilusão amorosa e ameaças
Evra mantém uma relação fraternal com Tevez, mas admite que, na época, foi quase impossível assimilar a notícia inicial. Ele destacou que a transferência alterou radicalmente o equilíbrio de forças em Manchester, dando ao City a base necessária para se tornar uma potência dominante no futebol inglês.
Em entrevista ao The Athletic, Evra disse: “Foi doloroso, cara. Foi de partir o coração. Eu não conseguia acreditar. Foi depois da final da Liga dos Campeões e ele não foi titular. Ele estava brigado com o Ferguson. Tevez disse algo tipo ‘Eles não me ofereceram nada’. Eu vi isso nas férias. Boom! Tevez está indo para o Manchester City. Liguei para ele e disse: ‘Vou te matar, vou quebrar suas pernas, Carlito’. Isso foi muito doloroso. Foi difícil de engolir. Mas acho que isso foi uma vingança contra Sir Alex Ferguson. É por isso que fiquei decepcionado, porque, no fim das contas, você nunca vai saber a verdadeira história.”
Respeitar a escolha de um irmão
Evra argumenta que o United pagou um preço alto pela transferência, já que a chegada de Tevez ao Etihad Stadium foi o catalisador para a conquista do primeiro título da Premier League pelo City. No entanto, o ex-jogador da seleção francesa prefere priorizar a história pessoal entre eles em detrimento da rivalidade esportiva. Evra acrescentou: “Pagamos um preço alto. Se Tevez não tivesse assinado com o City, acho que eles nem teriam começado a ganhar um campeonato. Você se sente traído, mas ele continua sendo meu irmão. É preciso respeitar a escolha dele.”
- AFP
O legado da divisão de Manchester
A rivalidade desencadeada pela transferência de Tevez continua a marcar a era moderna do clássico, com o United ainda lutando para recuperar seu antigo domínio nacional. Enquanto os Red Devils não vencem a Premier League desde a última temporada de Ferguson, em 2012-13, o City conquistou sete títulos do campeonato nesse mesmo período. Embora Evra e Tevez continuem amigos íntimos após a aposentadoria, a transferência permanece como um momento decisivo que mudou para sempre a trajetória dos dois gigantes de Manchester.