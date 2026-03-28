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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Pato conta sua história: "Diziam que eu era o novo Ronaldo; no Milan havia lendas, mas lembro-me do que Ancelotti fez. E quanto às lesões..."

A. Pato
Milan
C. Ancelotti

O ex-jogador do Milan se abre em uma entrevista, relembrando seus momentos no clube.

Um dos maiores "e se" da história recente do futebol.

Alexandre Pato, que chegou ao Milan com apenas 18 anos, parecia destinado a escrever páginas importantes do nosso esporte favorito, mas, no fim das contas, sua carreira foi marcada por inúmeras lesões que o frearam, limitaram e, por fim, nunca permitiram sua ascensão definitiva.

No Milan, de qualquer forma, ele deixou boas lembranças para os torcedores rossoneri, lembranças que o próprio ex-número 7 brasileiro quis reviver em uma entrevista concedida aos colegas do The Athletic: “No vestiário, à minha direita, está Paolo Maldini. Depois, à minha frente, vejo Kaká e Ronaldo. Era um time de lendas. Ancelotti disse a todos para se levantarem quando entrei. Cada jogador veio até mim para me cumprimentar. Pensei: ‘Uau, isso é respeito’. Você pode ser o melhor jogador do mundo, mas precisa permanecer humilde. Você precisa ter respeito pelos outros”.

  • AS MEMÓRIAS

    Pato fez questão, antes de tudo, de destacar o conceito de família no Milan: “No Milan, não se tratava apenas de futebol, era uma família. É por isso que aquele time do Milan ganhou tudo. Se você fosse ao campo e visse como eles treinavam, pensava: ‘Uau, tenho que fazer o mesmo’”.

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  • AS COMPARAÇÕES NO BRASIL

    Em seguida, o atacante brasileiro voltou a falar sobre as comparações que surgiram no início de sua carreira, quando o comparavam ao FenômenoRonaldo Nazário: “Quando você é criança no Brasil, se faz algo especial, dizem que você é o novo Pelé, o novo Ronaldo. Quando cheguei a Milão, diziam: ‘Uau, esse é o novo Ronaldo’. Mas nunca me senti o novo Ronaldo. Eu treinava apenas porque amava jogar. Estava com os melhores jogadores do mundo”.

  • LESÕES

    Por fim, ele também falou sobre as inúmeras lesões sofridas ao longo da carreira: “As lesões são um dos aspectos mais difíceis do futebol. As pessoas só veem o jogo. Não veem a longa fila de jogadores lesionados que precisam se recuperar. A única coisa que se deseja é voltar ao campo. Depois da primeira, depois da segunda e da terceira lesão, eu jogava duas partidas e depois me lesionava de novo”.

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