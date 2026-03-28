Pato conta sua história: "Diziam que eu era o novo Ronaldo; no Milan havia lendas, mas lembro-me do que Ancelotti fez. E quanto às lesões..."

Um dos maiores "e se" da história recente do futebol.

Alexandre Pato, que chegou ao Milan com apenas 18 anos, parecia destinado a escrever páginas importantes do nosso esporte favorito, mas, no fim das contas, sua carreira foi marcada por inúmeras lesões que o frearam, limitaram e, por fim, nunca permitiram sua ascensão definitiva.

No Milan, de qualquer forma, ele deixou boas lembranças para os torcedores rossoneri, lembranças que o próprio ex-número 7 brasileiro quis reviver em uma entrevista concedida aos colegas do The Athletic: “No vestiário, à minha direita, está Paolo Maldini. Depois, à minha frente, vejo Kaká e Ronaldo. Era um time de lendas. Ancelotti disse a todos para se levantarem quando entrei. Cada jogador veio até mim para me cumprimentar. Pensei: ‘Uau, isso é respeito’. Você pode ser o melhor jogador do mundo, mas precisa permanecer humilde. Você precisa ter respeito pelos outros”.