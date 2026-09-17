"Patético!" - Jurgen Klopp detona a imprensa alemã por "vazar" sua primeira convocação da seleção após chamar uma estrela surpresa do meio-campo

A notícia da inclusão de Keidel veio à tona antes do anúncio oficial, provocando uma reação forte do novo comandante da seleção. Klopp aproveitou sua entrevista coletiva de quarta-feira para criticar diretamente os jornalistas responsáveis pela revelação prematura.

"Falei com Felix Keidel novamente ontem à noite e perguntei a ele como tinham sido as últimas 16 ou 17 horas depois que alguém vazou que ele estaria na convocação", disse Klopp aos repórteres. "E, aliás, posso dizer que não dou a mínima para o fato de isso ter saído antes."

Apesar de insistir que o momento não o incomodou, o técnico alemão deixou claro o que pensa sobre a prática jornalística em si. "Não tenho absolutamente nenhum problema com isso", continuou. "Só acho um pouco patético ganhar a vida divulgando coisas antes de as pessoas realmente precisarem saber delas. Mas tudo bem."



