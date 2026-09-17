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"Patético!" - Jurgen Klopp detona a imprensa alemã por "vazar" sua primeira convocação da seleção após chamar uma estrela surpresa do meio-campo
Início pouco ortodoxo na carreira como técnico de seleções
Klopp convocou um elenco dividido sem precedentes, com 44 jogadores, para sua primeira Data Fifa desde que substituiu Julian Nagelsmann em julho. A Alemanha tem pela frente uma sequência exigente de quatro partidas da Liga das Nações ao longo de uma pausa estendida de três semanas, o que levou o ex-técnico do Liverpool a dividir seu grupo em dois blocos distintos.
Nomes importantes como Kai Havertz e Jamal Musiala estarão nos dois primeiros jogos, enquanto Florian Wirtz se junta ao grupo para as partidas finais. A principal decisão foi a primeira convocação do meio-campista Keidel, do Elversberg, de 23 anos. Enquanto isso, o atacante Deniz Undav, do Stuttgart, artilheiro da Alemanha na Copa do Mundo mais recente, ficou totalmente fora.
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Troca de farpas na coletiva de imprensa
A notícia da inclusão de Keidel veio à tona antes do anúncio oficial, provocando uma reação forte do novo comandante da seleção. Klopp aproveitou sua entrevista coletiva de quarta-feira para criticar diretamente os jornalistas responsáveis pela revelação prematura.
"Falei com Felix Keidel novamente ontem à noite e perguntei a ele como tinham sido as últimas 16 ou 17 horas depois que alguém vazou que ele estaria na convocação", disse Klopp aos repórteres. "E, aliás, posso dizer que não dou a mínima para o fato de isso ter saído antes."
Apesar de insistir que o momento não o incomodou, o técnico alemão deixou claro o que pensa sobre a prática jornalística em si. "Não tenho absolutamente nenhum problema com isso", continuou. "Só acho um pouco patético ganhar a vida divulgando coisas antes de as pessoas realmente precisarem saber delas. Mas tudo bem."
Avaliando um elenco inchado
O elenco inchado é uma resposta direta a um calendário internacional congestionado. Com a Alemanha desesperada por um recomeço após uma campanha desastrosa na Copa do Mundo, que terminou com uma eliminação para o Paraguai na fase de 32 avos de final, Klopp está ansioso para avaliar rapidamente suas opções.
De volta à área técnica após supervisionar as operações de futebol da Red Bull, o ex-treinador de Liverpool e Borussia Dortmund explicou a lógica por trás de sua convocação gigantesca. “É muito incomum ter quatro jogos em duas semanas com a seleção”, disse Klopp. “Quero conhecer o maior número possível de jogadores nesse período.”
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Uma sequência crucial de quatro jogos
A passagem de Klopp começa com uma complicada viagem pela Liga das Nações para enfrentar a Holanda em 24 de setembro. O primeiro grupo de jogadores então voltará para casa para enfrentar a Grécia apenas três dias depois.
Após esses confrontos iniciais, o elenco passa por uma rotação completa para o segundo grupo. A equipe receberá a Sérvia em 1º de outubro, antes de encerrar a janela internacional com o confronto de volta contra a Grécia em 4 de outubro.
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