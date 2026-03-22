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FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLANDAFP
Mohamed Saeed

Traduzido por

"Patético, fraco, preguiçoso" — Alan Shearer, lenda do Newcastle, faz uma avaliação contundente do desempenho dos Magpies na dolorosa derrota no clássico Tyne-Wear para o Sunderland

Alan Shearer, lenda do Newcastle United, fez uma crítica contundente aos Magpies após a desmoralizante derrota por 2 a 1 para o arquirrival Sunderland. O maior artilheiro de todos os tempos da Premier League não mediu palavras ao testemunhar o colapso no segundo tempo, que levou a equipe de Eddie Howe a desperdiçar uma vantagem de 1 a 0 no St James’ Park, enquanto os Black Cats comemoravam mais uma vitória sobre seus rivais de sempre.

  • Shearer não mede palavras após o colapso no clássico

    O clima no St James' Park ficou tenso no domingo, quando o Newcastle United não conseguiu aproveitar um início promissor e acabou sofrendo uma derrota por 2 a 1 para o rival Sunderland. Embora os Magpies tenham aberto o placar logo no início com Anthony Gordon, seu desempenho caiu drasticamente após o intervalo, provocando uma reação furiosa do grande nome do clube.

    Recorrendo às redes sociais para expressar sua frustração, Alan Shearer proferiu um veredicto contundente de 10 palavras: “Mais uma vez, um segundo tempo patético, fraco, preguiçoso e sem vigor do Newcastle #NEWSUN.”

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Uma história de dois tempos para Eddie Howe

    O Newcastle parecia, inicialmente, ter o jogo totalmente sob controle. Gordon marcou aos 10 minutos, e durante o restante do primeiro tempo, o Sunderland teve dificuldades para criar qualquer perigo significativo. No entanto, o segundo tempo foi uma história completamente diferente, com a equipe de Regis Le Bris entrando em campo com uma intensidade renovada.

    O domínio dos Black Cats acabou sendo recompensado aos 57 minutos, quando Chemsdine Talbi empurrou a bola para o gol à queima-roupa.

  • Drama no final e polêmica envolvendo o VAR

    A partida não ficou isenta de polêmicas, especialmente quando Malick Thiaw pensou ter recuperado a vantagem do Newcastle com uma cabeçada poderosa. O árbitro Anthony Taylor consultou seus assistentes e, por fim, anulou o gol, determinando que Jacob Murphy estava em posição de impedimento e bloqueou a visão do goleiro Melker Ellborg.

    O Sunderland aproveitou ao máximo essa chance nos momentos finais da partida. Brian Brobbey garantiu uma vitória histórica aos 90 minutos, mandando a bola para o fundo da rede após sua primeira tentativa ter sido defendida, provocando comemorações frenéticas na torcida visitante.

    Com o resultado, o Sunderland completou a dobradinha contra seu maior rival, ultrapassando-o e assumindo a 11ª posição na tabela da Premier League.

  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carragher comenta sobre a situação difícil do Newcastle

    O ex-zagueiro do Liverpool, Jamie Carragher, também esteve presente para fazer uma análise, destacando a importância histórica do resultado. Em entrevista à Sky Sports, ele ressaltou há quanto tempo os Black Cats não conquistavam tal sucesso em território adversário. “[Já se passaram] 10 anos desde que eles jogaram no St James’ Park pela Premier League, e o Newcastle simplesmente não consegue vencer o Sunderland”, observou Carragher.

    Ele continuou: “Que momento para eles! Provavelmente nunca sonharam, nos últimos quatro ou cinco anos, que poderiam vencer o Newcastle. Conseguiram uma surpreendente promoção através dos play-offs na temporada passada e, ao conquistarem a dobradinha contra seus maiores rivais, este é um dos melhores momentos que seus jovens torcedores vão lembrar.”