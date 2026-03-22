AFP
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"Patético, fraco, preguiçoso" — Alan Shearer, lenda do Newcastle, faz uma avaliação contundente do desempenho dos Magpies na dolorosa derrota no clássico Tyne-Wear para o Sunderland
Shearer não mede palavras após o colapso no clássico
O clima no St James' Park ficou tenso no domingo, quando o Newcastle United não conseguiu aproveitar um início promissor e acabou sofrendo uma derrota por 2 a 1 para o rival Sunderland. Embora os Magpies tenham aberto o placar logo no início com Anthony Gordon, seu desempenho caiu drasticamente após o intervalo, provocando uma reação furiosa do grande nome do clube.
Recorrendo às redes sociais para expressar sua frustração, Alan Shearer proferiu um veredicto contundente de 10 palavras: “Mais uma vez, um segundo tempo patético, fraco, preguiçoso e sem vigor do Newcastle #NEWSUN.”
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Uma história de dois tempos para Eddie Howe
O Newcastle parecia, inicialmente, ter o jogo totalmente sob controle. Gordon marcou aos 10 minutos, e durante o restante do primeiro tempo, o Sunderland teve dificuldades para criar qualquer perigo significativo. No entanto, o segundo tempo foi uma história completamente diferente, com a equipe de Regis Le Bris entrando em campo com uma intensidade renovada.
O domínio dos Black Cats acabou sendo recompensado aos 57 minutos, quando Chemsdine Talbi empurrou a bola para o gol à queima-roupa.
Drama no final e polêmica envolvendo o VAR
A partida não ficou isenta de polêmicas, especialmente quando Malick Thiaw pensou ter recuperado a vantagem do Newcastle com uma cabeçada poderosa. O árbitro Anthony Taylor consultou seus assistentes e, por fim, anulou o gol, determinando que Jacob Murphy estava em posição de impedimento e bloqueou a visão do goleiro Melker Ellborg.
O Sunderland aproveitou ao máximo essa chance nos momentos finais da partida. Brian Brobbey garantiu uma vitória histórica aos 90 minutos, mandando a bola para o fundo da rede após sua primeira tentativa ter sido defendida, provocando comemorações frenéticas na torcida visitante.
Com o resultado, o Sunderland completou a dobradinha contra seu maior rival, ultrapassando-o e assumindo a 11ª posição na tabela da Premier League.
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Carragher comenta sobre a situação difícil do Newcastle
O ex-zagueiro do Liverpool, Jamie Carragher, também esteve presente para fazer uma análise, destacando a importância histórica do resultado. Em entrevista à Sky Sports, ele ressaltou há quanto tempo os Black Cats não conquistavam tal sucesso em território adversário. “[Já se passaram] 10 anos desde que eles jogaram no St James’ Park pela Premier League, e o Newcastle simplesmente não consegue vencer o Sunderland”, observou Carragher.
Ele continuou: “Que momento para eles! Provavelmente nunca sonharam, nos últimos quatro ou cinco anos, que poderiam vencer o Newcastle. Conseguiram uma surpreendente promoção através dos play-offs na temporada passada e, ao conquistarem a dobradinha contra seus maiores rivais, este é um dos melhores momentos que seus jovens torcedores vão lembrar.”
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