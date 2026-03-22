O clima no St James' Park ficou tenso no domingo, quando o Newcastle United não conseguiu aproveitar um início promissor e acabou sofrendo uma derrota por 2 a 1 para o rival Sunderland. Embora os Magpies tenham aberto o placar logo no início com Anthony Gordon, seu desempenho caiu drasticamente após o intervalo, provocando uma reação furiosa do grande nome do clube.

Recorrendo às redes sociais para expressar sua frustração, Alan Shearer proferiu um veredicto contundente de 10 palavras: “Mais uma vez, um segundo tempo patético, fraco, preguiçoso e sem vigor do Newcastle #NEWSUN.”