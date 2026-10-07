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grafica cm inzaghiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Pastorello, agente de Simone Inzaghi: "Da Itália, 4 ou 5 ligações. No fim do ano, vamos fazer um balanço"

S. Inzaghi
Al Hilal

Fala o empresário do ex-treinador da Inter: "Não está fechado nem em um sentido nem no outro"

O agente Federico Pastorello, em entrevista à Sportmediaset, falou, entre outros assuntos, também sobre Simone Inzaghi, que, após a experiência de quatro anos na Inter, agora está em sua segunda temporada na Arábia Saudita, no comando do Al-Hilal.


"Se alguma vez houve a possibilidade de voltar à Itália no verão? Um ano de experiência lhe serviu muito, depois, no fim do ano, será feito um balanço, não está fechado nem em um sentido nem no outro, depois obviamente também será preciso considerar a vontade do clube. Todo verão há 4 ou 5 clubes que o procuram, inclusive da Itália, também neste verão, mas não houve nem necessidade de abordagem porque a vontade dele era permanecer", contou Pastorello.

  • Entre os agenciados de Pastorello também há outro ex-Inter, o zagueiro Francesco Acerbi, atualmente sem clube: "Ele está com muita vontade de voltar, mas precisamos encontrar a opção certa, é preciso encontrar um contexto adequado à sua qualidade, ao seu status".



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