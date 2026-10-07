O agente Federico Pastorello, em entrevista à Sportmediaset, falou, entre outros assuntos, também sobre Lorenzo Palmisani, nascido em 2004, goleiro do Frosinone e da seleção italiana sub-21.





"Se Palmisani é uma ideia para a Juventus? A Juve já neste verão havia feito uma abordagem, como muitos outros clubes estrangeiros e também da Premier League. A Juventus teve um momento em que podia decidir se o contrataria como número 12 para colocá-lo atrás de Vicario, o que teria sido uma oportunidade. Mas um garoto tão jovem e tão bom precisa jogar... A Juventus, digamos, está no grupo de possibilidades, depois veremos o que vai acontecer", conta Pastorello.