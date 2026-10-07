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Palmisani FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Pastorello, agente de Palmisani: "A Juventus no verão podia decidir se o contratava, agora ele está no leque de possibilidades"

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Fala o empresário do goleiro do Frosinone e da seleção sub-21. E também faz um balanço sobre Meret

O agente Federico Pastorello, em entrevista à Sportmediaset, falou, entre outros assuntos, também sobre Lorenzo Palmisani, nascido em 2004, goleiro do Frosinone e da seleção italiana sub-21.


"Se Palmisani é uma ideia para a Juventus? A Juve já neste verão havia feito uma abordagem, como muitos outros clubes estrangeiros e também da Premier League. A Juventus teve um momento em que podia decidir se o contrataria como número 12 para colocá-lo atrás de Vicario, o que teria sido uma oportunidade. Mas um garoto tão jovem e tão bom precisa jogar... A Juventus, digamos, está no grupo de possibilidades, depois veremos o que vai acontecer", conta Pastorello.

  • SOBRE MERET

    Entre os jogadores agenciados por Pastorello está também Alex Meret, goleiro nascido em 1997 e com contrato com o Napoli até 30 de junho de 2027: "Se ele pode renovar de novo com o Napoli? Certamente estaremos abertos a ouvir as oportunidades que surgirem. Mas, se eu tivesse que apostar, diria que Alex é tão ligado àquele ambiente que não está descartado que possa ficar, obviamente se o Napoli quiser".

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