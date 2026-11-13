‘Passaram sem esforço’: Manchester United é alertado de que será difícil vender jogadores que decepcionam em campo e recebem salários altos, enquanto Mauricio Pochettino se prepara para traçar planos para a janela de transferências de janeiro
Pochettino assumindo o comando técnico no lugar de Carrick
O Manchester United foi acusado de não ter feito o suficiente no verão de 2026 para aproveitar as bases criadas pelo terceiro lugar e pela classificação para a Champions League sob o comando de Michael Carrick.
O trabalho no mercado de transferências ficou aquém das expectativas, sem que grandes quantias fossem investidas em jogadores capazes de mudar o rumo das partidas. Também não houve reforços para um setor defensivo que há algum tempo mostra fragilidade e sofre muitos gols.
O clube está pagando o preço por isso: Carrick foi demitido do cargo de técnico após comandar uma queda humilhante até a zona de rebaixamento da Premier League. Em vez de contratar um treinador linha-dura como Antonio Conte, o United aposta em Pochettino, ex-técnico de Chelsea e Tottenham.
Ele chegará apenas poucos dias antes de uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool, o que dará ao argentino pouco tempo para resolver os problemas que dificultaram tanto a vida de seu antecessor imediato e de vários técnicos de renome antes dele.
- Getty
Negócios são esperados na primeira janela de transferências de 2027
Pochettino vai querer deixar sua marca na equipe, o que pode significar mudanças na escalação titular nos próximos jogos. Com a chegada de um novo ano, abrirá uma janela de transferências na qual será possível contratar novos jogadores dispostos a abraçar um projeto ambicioso e a dar nada menos que 100% de si em todos os momentos.
Considera-se que o United tem atualmente jogadores demais no elenco que não se encaixam nesse perfil. Será preciso buscar a saída de alguns deles para abrir espaço em um elenco que precisa urgentemente de renovação.
As estrelas mais experientes de Old Trafford devem temer pelo próprio futuro?
Questionado se há grandes nomes em Manchester que deveriam temer seriamente pelo próprio futuro, o ex-defensor do United Parker, campeão da Premier League, que falou em parceria com o Players Time reports, disse à GOAL: “O problema é que aqueles que têm contrato não vão sair, porque sabem que não receberão o mesmo dinheiro e que terão de trabalhar muito mais do que precisaram nos últimos anos.
“Eles passaram por isso sem se esforçar, derrubaram treinadores e se sentem intocáveis. Agora deveriam se sentir um pouco mais vulneráveis, porque a farsa acabou. Todo mundo sabe o que aconteceu.
“Venho dizendo isso há anos. Agora todo mundo sabe, não apenas outros jogadores ou algumas pessoas da imprensa. O público sabe, as pessoas comuns sabem. Até elas estão observando e analisando esses jogadores que, em tese, têm faltado ao trabalho, fingido lesões e reaparecido assim que chega um novo treinador.
“Esse tipo de jogador, se eu consigo perceber isso, as pessoas comuns também conseguem, e Pochettino com certeza sabe disso e sabe quem são eles. Então, por mais que tentem dar o melhor de si, sabem o que os espera a longo prazo: não podem permanecer naquele clube, porque o período em que tiveram sucesso já passou.”
- Getty/GOAL
Calendário do Manchester United para 2026/27: Liverpool é o primeiro adversário de Pochettino
Os torcedores do United terão suas próprias opiniões sobre quem deve ou não fazer parte dos planos para o futuro imediato e de longo prazo em Old Trafford, mas caberá a Pochettino tomar as decisões definitivas.
Ele assume uma equipe que ocupa a 18ª posição na tabela da Premier League, com apenas oito pontos conquistados em 10 jogos até agora. Um teste de fogo o espera em Merseyside, mas esse também pode ser o jogo ideal para mobilizar o elenco e fazer com que todos voltem a estar em sintonia.
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