O Manchester United foi acusado de não ter feito o suficiente no verão de 2026 para aproveitar as bases criadas pelo terceiro lugar e pela classificação para a Champions League sob o comando de Michael Carrick.

O trabalho no mercado de transferências ficou aquém das expectativas, sem que grandes quantias fossem investidas em jogadores capazes de mudar o rumo das partidas. Também não houve reforços para um setor defensivo que há algum tempo mostra fragilidade e sofre muitos gols.

O clube está pagando o preço por isso: Carrick foi demitido do cargo de técnico após comandar uma queda humilhante até a zona de rebaixamento da Premier League. Em vez de contratar um treinador linha-dura como Antonio Conte, o United aposta em Pochettino, ex-técnico de Chelsea e Tottenham.

Ele chegará apenas poucos dias antes de uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool, o que dará ao argentino pouco tempo para resolver os problemas que dificultaram tanto a vida de seu antecessor imediato e de vários técnicos de renome antes dele.