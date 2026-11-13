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Manchester United 2026-27 Diogo DalotGetty
Chris Burton
Traduzido por

‘Passaram sem esforço’: Manchester United é alertado de que será difícil vender jogadores que decepcionam em campo e recebem salários altos, enquanto Mauricio Pochettino se prepara para traçar planos para a janela de transferências de janeiro

Manchester United
M. Pochettino
Premier League

Paul Parker disse à GOAL que o Manchester United terá dificuldade para se desfazer de jogadores que rendem abaixo do esperado, recebem salários altos e passaram tempo demais “se acomodando”. As atuações irregulares em campo provocaram mais mudanças fora dele em Old Trafford, e o novo técnico Mauricio Pochettino terá decisões importantes a tomar antes da janela de transferências de janeiro de 2027.

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  • Pochettino assumindo o comando técnico no lugar de Carrick

    O Manchester United foi acusado de não ter feito o suficiente no verão de 2026 para aproveitar as bases criadas pelo terceiro lugar e pela classificação para a Champions League sob o comando de Michael Carrick.

    O trabalho no mercado de transferências ficou aquém das expectativas, sem que grandes quantias fossem investidas em jogadores capazes de mudar o rumo das partidas. Também não houve reforços para um setor defensivo que há algum tempo mostra fragilidade e sofre muitos gols.

    O clube está pagando o preço por isso: Carrick foi demitido do cargo de técnico após comandar uma queda humilhante até a zona de rebaixamento da Premier League. Em vez de contratar um treinador linha-dura como Antonio Conte, o United aposta em Pochettino, ex-técnico de Chelsea e Tottenham.

    Ele chegará apenas poucos dias antes de uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool, o que dará ao argentino pouco tempo para resolver os problemas que dificultaram tanto a vida de seu antecessor imediato e de vários técnicos de renome antes dele.

  • Manchester United 2026-27 Bruno Fernandes Kobbie MainooGetty

    Negócios são esperados na primeira janela de transferências de 2027

    Pochettino vai querer deixar sua marca na equipe, o que pode significar mudanças na escalação titular nos próximos jogos. Com a chegada de um novo ano, abrirá uma janela de transferências na qual será possível contratar novos jogadores dispostos a abraçar um projeto ambicioso e a dar nada menos que 100% de si em todos os momentos.

    Considera-se que o United tem atualmente jogadores demais no elenco que não se encaixam nesse perfil. Será preciso buscar a saída de alguns deles para abrir espaço em um elenco que precisa urgentemente de renovação.

  • As estrelas mais experientes de Old Trafford devem temer pelo próprio futuro?

    Questionado se há grandes nomes em Manchester que deveriam temer seriamente pelo próprio futuro, o ex-defensor do United Parker, campeão da Premier League, que falou em parceria com o Players Time reports, disse à GOAL: “O problema é que aqueles que têm contrato não vão sair, porque sabem que não receberão o mesmo dinheiro e que terão de trabalhar muito mais do que precisaram nos últimos anos.

    “Eles passaram por isso sem se esforçar, derrubaram treinadores e se sentem intocáveis. Agora deveriam se sentir um pouco mais vulneráveis, porque a farsa acabou. Todo mundo sabe o que aconteceu.

    “Venho dizendo isso há anos. Agora todo mundo sabe, não apenas outros jogadores ou algumas pessoas da imprensa. O público sabe, as pessoas comuns sabem. Até elas estão observando e analisando esses jogadores que, em tese, têm faltado ao trabalho, fingido lesões e reaparecido assim que chega um novo treinador.

    “Esse tipo de jogador, se eu consigo perceber isso, as pessoas comuns também conseguem, e Pochettino com certeza sabe disso e sabe quem são eles. Então, por mais que tentem dar o melhor de si, sabem o que os espera a longo prazo: não podem permanecer naquele clube, porque o período em que tiveram sucesso já passou.”

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  • Mauricio Pochettino Manchester United crestGetty/GOAL

    Calendário do Manchester United para 2026/27: Liverpool é o primeiro adversário de Pochettino

    Os torcedores do United terão suas próprias opiniões sobre quem deve ou não fazer parte dos planos para o futuro imediato e de longo prazo em Old Trafford, mas caberá a Pochettino tomar as decisões definitivas.

    Ele assume uma equipe que ocupa a 18ª posição na tabela da Premier League, com apenas oito pontos conquistados em 10 jogos até agora. Um teste de fogo o espera em Merseyside, mas esse também pode ser o jogo ideal para mobilizar o elenco e fazer com que todos voltem a estar em sintonia.

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