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Passando o bastão? Momento comovente em que Lamine Yamal consola um Lionel Messi arrasado após a Espanha derrotar a Argentina na final da Copa do Mundo
Um momento simbólico após o triunfo da Espanha
A Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, e reconquistou o maior título do futebol. Após o apito final, Messi ficou deitado em campo, visivelmente abatido, ao ver a defesa do título da Argentina chegar ao fim.
Enquanto a Espanha comemorava, Yamal foi um dos primeiros jogadores a se aproximar de Messi. O jovem astro abraçou o capitão da Argentina em um momento comovente que muitos interpretaram como uma passagem simbólica do bastão entre duas gerações.
A imagem ganhou um significado adicional porque Messi apareceu ao lado de Yamal, ainda recém-nascido, durante uma sessão de fotos da UNICEF em 2007. O que antes era uma foto comum de campanha tornou-se, desde então, uma das coincidências mais notáveis do futebol.
Uma troca da guarda inesquecível
Para Messi, a derrota foi um final doloroso para mais uma campanha na Copa do Mundo, depois de levar a Argentina de volta à final. O experiente meia não conseguiu furar a defesa organizada da Espanha, comandada por Rodri e Aymeric Laporte, durante 120 minutos. A vitória da Espanha marcou seu retorno ao topo do futebol mundial 16 anos após conquistar seu primeiro título da Copa do Mundo. Sua abordagem tática disciplinada e o impacto de seus jovens jogadores pelas laterais se mostraram decisivos contra os atuais campeões.
Scaloni pede aos torcedores que valorizem a trajetória da Argentina
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, falou com a imprensa após a derrota, em meio a especulações sobre seu futuro após o fim da campanha da seleção na Copa do Mundo. O técnico elogiou seus jogadores, apesar da decepção, e refletiu sobre tudo o que conquistaram juntos.
“É difícil fazer as pessoas entenderem que também devem aproveitar isso”, disse Scaloni, segundo o jornal Marca. “É muito difícil, mas precisamos saber que isso também é uma vitória. Espero e desejo que as pessoas tenham consciência do que foi conquistado e, acima de tudo, da maneira como foi conquistado. Já chorei o quanto precisava no vestiário, mas esse grupo merece nossa gratidão porque foram verdadeiros guerreiros.”
- AFP
Incerteza para a Argentina, futuro promissor para a Espanha
A atenção agora se voltará para o futuro da Argentina, com incertezas em torno de Scaloni e dúvidas sobre se Messi disputou sua última partida pela seleção após mais uma campanha notável na Copa do Mundo.
A Espanha, por sua vez, buscará dar continuidade ao seu mais recente triunfo. Com Yamal já consolidado como uma das maiores estrelas do futebol, a La Roja parece bem posicionada para iniciar uma nova era no topo do futebol internacional.
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