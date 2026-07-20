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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Passando o bastão? Momento comovente em que Lamine Yamal consola um Lionel Messi arrasado após a Espanha derrotar a Argentina na final da Copa do Mundo

L. Messi
L. Yamal
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo

As comemorações da Espanha pela conquista da Copa do Mundo renderam uma das imagens mais marcantes do torneio, quando Lamine Yamal abraçou um Lionel Messi devastado após o apito final. A derrota da Argentina por 1 a 0 deixou a Albiceleste de coração partido, enquanto a troca de emoções entre o passado e o presente do futebol rapidamente se tornou a imagem mais marcante da noite.

  • Um momento simbólico após o triunfo da Espanha

    A Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, e reconquistou o maior título do futebol. Após o apito final, Messi ficou deitado em campo, visivelmente abatido, ao ver a defesa do título da Argentina chegar ao fim.

    Enquanto a Espanha comemorava, Yamal foi um dos primeiros jogadores a se aproximar de Messi. O jovem astro abraçou o capitão da Argentina em um momento comovente que muitos interpretaram como uma passagem simbólica do bastão entre duas gerações.

    A imagem ganhou um significado adicional porque Messi apareceu ao lado de Yamal, ainda recém-nascido, durante uma sessão de fotos da UNICEF em 2007. O que antes era uma foto comum de campanha tornou-se, desde então, uma das coincidências mais notáveis do futebol.

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  • Uma troca da guarda inesquecível

    Para Messi, a derrota foi um final doloroso para mais uma campanha na Copa do Mundo, depois de levar a Argentina de volta à final. O experiente meia não conseguiu furar a defesa organizada da Espanha, comandada por Rodri e Aymeric Laporte, durante 120 minutos. A vitória da Espanha marcou seu retorno ao topo do futebol mundial 16 anos após conquistar seu primeiro título da Copa do Mundo. Sua abordagem tática disciplinada e o impacto de seus jovens jogadores pelas laterais se mostraram decisivos contra os atuais campeões.



  • Scaloni pede aos torcedores que valorizem a trajetória da Argentina

    O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, falou com a imprensa após a derrota, em meio a especulações sobre seu futuro após o fim da campanha da seleção na Copa do Mundo. O técnico elogiou seus jogadores, apesar da decepção, e refletiu sobre tudo o que conquistaram juntos.

    “É difícil fazer as pessoas entenderem que também devem aproveitar isso”, disse Scaloni, segundo o jornal Marca. “É muito difícil, mas precisamos saber que isso também é uma vitória. Espero e desejo que as pessoas tenham consciência do que foi conquistado e, acima de tudo, da maneira como foi conquistado. Já chorei o quanto precisava no vestiário, mas esse grupo merece nossa gratidão porque foram verdadeiros guerreiros.”

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    Incerteza para a Argentina, futuro promissor para a Espanha

    A atenção agora se voltará para o futuro da Argentina, com incertezas em torno de Scaloni e dúvidas sobre se Messi disputou sua última partida pela seleção após mais uma campanha notável na Copa do Mundo.

    A Espanha, por sua vez, buscará dar continuidade ao seu mais recente triunfo. Com Yamal já consolidado como uma das maiores estrelas do futebol, a La Roja parece bem posicionada para iniciar uma nova era no topo do futebol internacional.