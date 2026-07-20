Passando o bastão? Momento comovente em que Lamine Yamal consola um Lionel Messi arrasado após a Espanha derrotar a Argentina na final da Copa do Mundo

A Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, e reconquistou o maior título do futebol. Após o apito final, Messi ficou deitado em campo, visivelmente abatido, ao ver a defesa do título da Argentina chegar ao fim.

Enquanto a Espanha comemorava, Yamal foi um dos primeiros jogadores a se aproximar de Messi. O jovem astro abraçou o capitão da Argentina em um momento comovente que muitos interpretaram como uma passagem simbólica do bastão entre duas gerações.

A imagem ganhou um significado adicional porque Messi apareceu ao lado de Yamal, ainda recém-nascido, durante uma sessão de fotos da UNICEF em 2007. O que antes era uma foto comum de campanha tornou-se, desde então, uma das coincidências mais notáveis do futebol.