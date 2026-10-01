A partida de quinta-feira no Aviva Stadium foi interrompida aos 20 minutos, quando torcedores jogaram bolas de tênis no gramado.

Várias bolas tinham adesivos exibindo a bandeira palestina ao lado da hashtag #StopTheGame. Após uma invasão de campo por um torcedor carregando uma bandeira palestina, a segurança interveio, e a partida acabou sendo retomada. Apesar das interrupções significativas, o jogo terminou empatado em 2 a 2, depois que os dois gols de Troy Parrott no primeiro tempo, incluindo um de pênalti, foram anulados pelos gols de Alexander Prass e pelo empate de Michael Gregoritsch aos 77 minutos.