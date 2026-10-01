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Partida da Irlanda contra a Áustria é interrompida por protestos de torcedores e invasores de campo por causa dos jogos de Israel
- AFP
Protesto no Aviva Stadium interrompe partida
A partida de quinta-feira no Aviva Stadium foi interrompida aos 20 minutos, quando torcedores jogaram bolas de tênis no gramado.
Várias bolas tinham adesivos exibindo a bandeira palestina ao lado da hashtag #StopTheGame. Após uma invasão de campo por um torcedor carregando uma bandeira palestina, a segurança interveio, e a partida acabou sendo retomada. Apesar das interrupções significativas, o jogo terminou empatado em 2 a 2, depois que os dois gols de Troy Parrott no primeiro tempo, incluindo um de pênalti, foram anulados pelos gols de Alexander Prass e pelo empate de Michael Gregoritsch aos 77 minutos.
- AFP
Tensão alta após vitória de Israel
Os protestos acontecem após um primeiro encontro altamente tenso na Hungria no domingo, em que a Irlanda garantiu uma vitória por 3 a 0 sobre Israel. A preparação para aquela partida foi dominada pela decisão do goleiro Gavin Bazunu de se retirar da seleção por motivos éticos. A tensão seguiu evidente em campo, já que o capitão Dara O'Shea se recusou a apertar a mão de Manor Solomon durante o cara ou coroa antes do jogo.
Além disso, a equipe titular da Irlanda esnobou visivelmente o hino nacional de Israel ao olhar para o chão enquanto ele era executado no estádio.
Solomon detona a Irlanda
O ponta do West Ham, Solomon, criticou duramente os jogadores da Irlanda após a partida do fim de semana. Ele disse: "Eles falaram bobagens durante o jogo, não quero falar sobre eles. Se eu disser o que penso sobre eles, provavelmente serei suspenso por alguns jogos, então não quero dizer. Claro que eles nos odeiam e nós não gostamos deles. Já estou ansioso pelo próximo jogo contra eles, vai ser completamente diferente. O que eles fizeram com o hino? Eles não me interessam, temos um país 10 vezes melhor do que o deles, mais forte, um país incrível com pessoas incríveis. [Eles] podem fazer todos os seus truques. Nós somos israelenses e amamos o país. E isso sempre será assim."
- AFP
O que vem a seguir para Irlanda e Israel?
Após o empate por 2 a 2, a Irlanda está em segundo lugar no seu grupo da Liga das Nações, com quatro pontos, atrás da líder Áustria, que tem sete. Agora, a equipe precisa voltar rapidamente o foco para sua controversa rodada dupla enquanto se prepara para enfrentar Israel, lanterna do grupo, que atualmente tem apenas um ponto. A segunda partida acontecerá no domingo, mas foi transferida para a Sérvia e será disputada com portões fechados, com Josh Keeley substituindo Bazunu.
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