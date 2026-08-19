Musiala revelou que está recebendo tratamento médico para crises de ausência após desabar em campo duas vezes em quatro dias. O jogador de 23 anos caiu durante o amistoso de pré-temporada de terça-feira contra o Heidenheim, pouco depois de entrar como substituto no segundo tempo.

Jogadores das duas equipes formaram um círculo de proteção ao redor de Musiala enquanto ele recebia atendimento médico em campo, antes de sair andando. O incidente ocorreu após um desabamento semelhante no sábado, durante um amistoso contra o RB Leipzig, quando o internacional alemão deixou o gramado aparentando estar atordoado.

Em uma publicação no Instagram para responder à crescente preocupação, Musiala esclareceu que os episódios decorrem de uma disfunção neurológica. Ele tranquilizou os fãs ao afirmar que está sob supervisão de especialistas médicos e segue totalmente focado em dar continuidade à sua carreira de jogador.