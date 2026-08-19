Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

"Parte do meu dia a dia" - estrela do Bayern de Munique, Jamal Musiala, quebra o silêncio após colapsos preocupantes em campo

J. Musiala
Bayern de Munique
Bundesliga

A estrela do Bayern de Munique Jamal Musiala revelou que foi diagnosticado com crises de ausência tratáveis após desabar duas vezes em quatro dias. O internacional alemão divulgou um comunicado pessoal para tranquilizar os torcedores após incidentes preocupantes durante amistosos de pré-temporada contra RB Leipzig e Heidenheim.

  • Musiala revela diagnóstico após desabar no gramado

    Musiala revelou que está recebendo tratamento médico para crises de ausência após desabar em campo duas vezes em quatro dias. O jogador de 23 anos caiu durante o amistoso de pré-temporada de terça-feira contra o Heidenheim, pouco depois de entrar como substituto no segundo tempo.

    Jogadores das duas equipes formaram um círculo de proteção ao redor de Musiala enquanto ele recebia atendimento médico em campo, antes de sair andando. O incidente ocorreu após um desabamento semelhante no sábado, durante um amistoso contra o RB Leipzig, quando o internacional alemão deixou o gramado aparentando estar atordoado.

    Em uma publicação no Instagram para responder à crescente preocupação, Musiala esclareceu que os episódios decorrem de uma disfunção neurológica. Ele tranquilizou os fãs ao afirmar que está sob supervisão de especialistas médicos e segue totalmente focado em dar continuidade à sua carreira de jogador.

    • Publicidade

  • Internacional alemão esclarece condição médica

    Falando diretamente aos torcedores, Musiala explicou que o quadro é controlável e não representa nenhum risco mais amplo de longo prazo para a sua saúde. Ele confirmou que o Bayern e sua rede pessoal de apoio estão totalmente cientes do seu diagnóstico.

    "Eu entendo que muitos de vocês estejam preocupados", escreveu Musiala. "Gostaria de acabar com essas preocupações hoje e explicar a situação: fui diagnosticado com crises de ausência breves, temporárias, mas tratáveis, resultantes de uma disfunção neurológica. Elas podem levar ao tipo de incidentes vistos recentemente, como durante a partida contra o Leipzig ou o jogo em Heidenheim.

    "Sei que, à primeira vista, elas podem parecer alarmantes, mas, para mim, atualmente fazem parte do meu dia a dia. Estou recebendo excelente atendimento médico e continuo muito otimista. O Bayern e minha rede pessoal de apoio estão ao meu lado, me ajudando a passar por isso."



  • Liberado nos exames médicos para continuar jogando

    O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, confirmou após a partida de terça-feira que a diretoria do clube estava totalmente informada sobre o histórico médico de Musiala antes de ele entrar em campo. Desde então, especialistas médicos liberaram o meia para seguir jogando futebol com segurança.

    Ele acrescentou: "É importante destacar que não há nenhum risco adicional à saúde envolvido. Em consulta próxima e em contato regular com os especialistas, foi um desejo pessoal meu enfrentar esse desafio; com a liberação médica dos neurologistas, quero continuar fazendo o que mais ajuda na minha recuperação: simplesmente viver minha vida e seguir minha paixão por jogar futebol. Assumi total responsabilidade por essa decisão. No geral, me sinto muito positivo e no caminho certo."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Jamal Musiala Bayerngetty

    Bayern se prepara para a Supercopa da Alemanha

    Musiala pediu privacidade em relação ao tratamento em andamento, confirmando que pretende compartilhar mais detalhes apenas com sua família, com o clube e com especialistas médicos. Ele ressaltou que se sente positivo e assume total responsabilidade por sua decisão de jogar.

    O Bayern de Munique agora volta sua atenção para a ação competitiva, já que a nova temporada começa oficialmente. O Bayern enfrenta o rival Borussia Dortmund no sábado, na Supercopa da Alemanha, a tradicional abertura da temporada doméstica.

Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB