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"Parte do meu dia a dia" - estrela do Bayern de Munique, Jamal Musiala, quebra o silêncio após colapsos preocupantes em campo
Musiala revela diagnóstico após desabar no gramado
Musiala revelou que está recebendo tratamento médico para crises de ausência após desabar em campo duas vezes em quatro dias. O jogador de 23 anos caiu durante o amistoso de pré-temporada de terça-feira contra o Heidenheim, pouco depois de entrar como substituto no segundo tempo.
Jogadores das duas equipes formaram um círculo de proteção ao redor de Musiala enquanto ele recebia atendimento médico em campo, antes de sair andando. O incidente ocorreu após um desabamento semelhante no sábado, durante um amistoso contra o RB Leipzig, quando o internacional alemão deixou o gramado aparentando estar atordoado.
Em uma publicação no Instagram para responder à crescente preocupação, Musiala esclareceu que os episódios decorrem de uma disfunção neurológica. Ele tranquilizou os fãs ao afirmar que está sob supervisão de especialistas médicos e segue totalmente focado em dar continuidade à sua carreira de jogador.
Internacional alemão esclarece condição médica
Falando diretamente aos torcedores, Musiala explicou que o quadro é controlável e não representa nenhum risco mais amplo de longo prazo para a sua saúde. Ele confirmou que o Bayern e sua rede pessoal de apoio estão totalmente cientes do seu diagnóstico.
"Eu entendo que muitos de vocês estejam preocupados", escreveu Musiala. "Gostaria de acabar com essas preocupações hoje e explicar a situação: fui diagnosticado com crises de ausência breves, temporárias, mas tratáveis, resultantes de uma disfunção neurológica. Elas podem levar ao tipo de incidentes vistos recentemente, como durante a partida contra o Leipzig ou o jogo em Heidenheim.
"Sei que, à primeira vista, elas podem parecer alarmantes, mas, para mim, atualmente fazem parte do meu dia a dia. Estou recebendo excelente atendimento médico e continuo muito otimista. O Bayern e minha rede pessoal de apoio estão ao meu lado, me ajudando a passar por isso."
Liberado nos exames médicos para continuar jogando
O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, confirmou após a partida de terça-feira que a diretoria do clube estava totalmente informada sobre o histórico médico de Musiala antes de ele entrar em campo. Desde então, especialistas médicos liberaram o meia para seguir jogando futebol com segurança.
Ele acrescentou: "É importante destacar que não há nenhum risco adicional à saúde envolvido. Em consulta próxima e em contato regular com os especialistas, foi um desejo pessoal meu enfrentar esse desafio; com a liberação médica dos neurologistas, quero continuar fazendo o que mais ajuda na minha recuperação: simplesmente viver minha vida e seguir minha paixão por jogar futebol. Assumi total responsabilidade por essa decisão. No geral, me sinto muito positivo e no caminho certo."
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Bayern se prepara para a Supercopa da Alemanha
Musiala pediu privacidade em relação ao tratamento em andamento, confirmando que pretende compartilhar mais detalhes apenas com sua família, com o clube e com especialistas médicos. Ele ressaltou que se sente positivo e assume total responsabilidade por sua decisão de jogar.
O Bayern de Munique agora volta sua atenção para a ação competitiva, já que a nova temporada começa oficialmente. O Bayern enfrenta o rival Borussia Dortmund no sábado, na Supercopa da Alemanha, a tradicional abertura da temporada doméstica.
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