Em entrevista à imprensa na terça-feira, em sua cidade natal de St. Louis, Ream confirmou que estava se afastando da seleção nacional após 16 anos representando os Stars and Stripes. Entre todos os jogadores de linha que já representaram a USMNT, apenas DaMarcus Beasley teve um intervalo maior entre a primeira e a última convocação, com a estreia de Ream pela USMNT tendo acontecido ainda em novembro de 2010.

A carreira internacional de Ream, porém, esteve longe de ser linear. Depois de somar sete partidas pela seleção em 2010 e 11, ele só voltou a atuar em 2014, após a Copa do Mundo daquele ano. Depois, não atuou nenhuma vez em 2018, antes de fazer 14 jogos em 2019. Então, após apenas seis partidas nos dois anos seguintes, ele foi uma convocação surpreendente para a Copa do Mundo de 2022, quando voltou diretamente ao time titular da USMNT no Catar.

Depois disso, ele foi presença constante no caminho até a Copa do Mundo de 2026, acabando por capitanear a equipe enquanto foi titular em quatro jogos no torneio do verão passado, o seu último com a USMNT.



