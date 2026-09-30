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'Parte de algo por 16 anos' - capitão da Copa do Mundo de 2026, Tim Ream anuncia aposentadoria da seleção dos Estados Unidos
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O que aconteceu?
Em entrevista à imprensa na terça-feira, em sua cidade natal de St. Louis, Ream confirmou que estava se afastando da seleção nacional após 16 anos representando os Stars and Stripes. Entre todos os jogadores de linha que já representaram a USMNT, apenas DaMarcus Beasley teve um intervalo maior entre a primeira e a última convocação, com a estreia de Ream pela USMNT tendo acontecido ainda em novembro de 2010.
A carreira internacional de Ream, porém, esteve longe de ser linear. Depois de somar sete partidas pela seleção em 2010 e 11, ele só voltou a atuar em 2014, após a Copa do Mundo daquele ano. Depois, não atuou nenhuma vez em 2018, antes de fazer 14 jogos em 2019. Então, após apenas seis partidas nos dois anos seguintes, ele foi uma convocação surpreendente para a Copa do Mundo de 2022, quando voltou diretamente ao time titular da USMNT no Catar.
Depois disso, ele foi presença constante no caminho até a Copa do Mundo de 2026, acabando por capitanear a equipe enquanto foi titular em quatro jogos no torneio do verão passado, o seu último com a USMNT.
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O que Ream disse
"Eu sei que disse no passado que não me aposentaria da seleção até me aposentar completamente do futebol, mas os garotos estão ficando cada vez mais jovens, e não estou falando dos meus próprios filhos", disse Ream. "Isso foi discutido antes desta convocação. Foi discutido que eu não seria mais jogador da seleção, então é aposentadoria. Nós usamos a palavra 'reconhecimento'. Não tínhamos muita certeza de como queríamos rotular isso, mas sim, é isso para mim.
"Tenho orgulho de fazer parte de algo por 16 anos, mas é hora de me afastar e parar de jogar pela seleção."
- Anadolu Agency
Os grandes momentos
Além de representar os EUA em duas Copas do Mundo, Ream também conquistou dois títulos com os Estados Unidos, erguendo a Liga das Nações da CONCACAF em 2020 e 2024. No entanto, não há um momento específico do qual ele mais se orgulhe.
"É isso que faz a jornada ser a jornada", disse ele. "Não há uma coisa para a qual eu possa apontar e dizer: 'Ah, estou tão feliz que isso aconteceu'. Posso dizer que os últimos quatro anos foram o período mais prazeroso que já tive com a seleção, e isso não quer dizer que tenha sido melhor do que o restante, mas foi o mais prazeroso.
"Olho para os outros momentos, que foram momentos difíceis, e penso: 'Sim, você passou pela turbulência e por tudo o que fosse, pelos contratempos, e saiu do outro lado, e continuou insistindo e seguindo em frente'. Não acho que eu consiga separar nenhum momento... Tudo aconteceu porque aconteceu e, no fim das contas, ainda pude estar aqui depois de representar minha seleção nacional por 16 anos, mesmo com os altos e baixos."
- Newscom World
O que vem a seguir?
Embora o defensor de 38 anos tenha encerrado sua carreira internacional, ele segue em atividade no clube, o Charlotte FC.
"Eu não tomei uma decisão", disse Ream. "Não tenho total certeza do que vai acontecer... Queremos tentar ganhar um troféu. Temos um bom grupo naquele vestiário e temos jogado bem, em uma boa sequência, então esse é o foco.
"E então, quando a temporada terminar, você resolve isso a partir daí, mas essa não será uma decisão tomada nem verbalizada até depois que a última bola for chutada."
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