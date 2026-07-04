“Parte de algo maior” – Como Mauricio Pochettino e a Seleção Masculina de Futebol dos EUA se tornaram a história do 4 de julho americano no histórico 250º aniversário da nação

SEATTLE — Fogos de artifício explodiam ao fundo enquanto a torcida gritava “USA” repetidamente. Um por um, cada jogador que representaria a Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo deste verão foi apresentado no T-Mobile Park. Por fim, chegou a vez de Cristian Roldan, o herói local, que surgiu em meio a aplausos estrondosos, com um tridente erguido acima da cabeça, para grande diversão da torcida do Seattle Mariners.
Então, finalmente, o homem do momento apareceu. Mauricio Pochettino, vestindo uma camisa dos Mariners, entrou no campo para lançar a primeira bola cerimonial. Pochettino, é claro, não tem experiência no beisebol, mas seu arremesso foi o melhor possível. Provavelmente não foi um strike, mas, ei, chegou bem perto.
Na noite anterior ao 250º aniversário dos Estados Unidos, a Seleção Masculina de Futebol dos EUA (USMNT) participou do passatempo nacional americano. O fato é que, porém, este 4 de julho não é sobre beisebol. Nunca poderia ser neste verão de futebol.
Este verão, histórico para o país como um todo, gira em torno da Seleção Masculina de Futebol dos EUA. Eles conquistaram os corações do país com sua trajetória nesta Copa do Mundo, e essa trajetória continuará pelo menos até segunda-feira, quando enfrentarão a Bélgica nas oitavas de final. Sua trajetória até aqui gerou recordes de audiência, inúmeros momentos marcantes e muita gente cantando “Country Roads”. Este é o verão deles e, como esse verão continua, eles são a maior notícia do esporte americano no maior feriado dos Estados Unidos.
Esse fato não passa despercebido por ninguém. Há anos, a Seleção Masculina dos EUA e o futebol em geral vêm lutando para fazer parte do quadro geral. Desta vez, eles são o quadro. Torcedores de todos os cantos do país estão ansiosos para fazer parte do que essa equipe está construindo, e quanto mais ela continua construindo, mais pessoas são acolhidas nesse movimento que tem potencial para continuar crescendo.
“Sou 200% argentino. Não vou mentir: me sinto 100% argentino”, disse Pochettino na quarta-feira, “mas acho que, quando você está aqui, se sente parte de algo maior, parte do que estamos construindo. Gosto de fazer parte desse projeto incrível. E, claro, quando aquela música [Take Me Home, Country Roads] começa a tocar no estádio, é impossível não cantá-la. É impossível, porque é uma música incrível e muito emocionante.
“Depois de vencer uma partida e após um ano e meio nos preparando para estar aqui, é exatamente por isso que assinamos com este país e esta federação: porque queríamos sentir essa emoção. Uma coisa é estar envolvido. Adoro me envolver e fazer parte da festa.”
A festa está apenas começando, e é diferente de tudo que o futebol já viveu neste país antes.