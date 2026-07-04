“Parte de algo maior” – Como Mauricio Pochettino e a Seleção Masculina de Futebol dos EUA se tornaram a história do 4 de julho americano no histórico 250º aniversário da nação

Há vários aspectos da cultura americana pelos quais Pochettino se apaixonou. Ele já falou bastante sobre seu amor pela música country, especialmente por Ella Langley. Ele gosta da comida americana, principalmente do Chick-Fil-A. Mais do que tudo, diz ele, gosta das pessoas. Conheceu tantas desde que chegou como a força que está transformando o futebol americano. Quase todas as interações tiveram uma sensação semelhante.

“As pessoas são muito acessíveis e fazem você se sentir à vontade”, diz ele. “É muito acolhedor. Você pode ir a, sei lá, um lugar como Nashville, entrar em um bar e, mesmo estando sozinho, fazer amigos rapidinho. Em poucos minutos, você já parece fazer parte daquele lugar e se sente em casa.”

“Quando você viaja pelos Estados Unidos, isso para mim foi uma grande surpresa, e cada estado é totalmente diferente, mas você tem a mesma sensação de humanidade. Vocês sempre querem receber bem as pessoas. Fazem com que elas se sintam em casa rapidamente naquele lugar... Eu sei que o país é enorme, e as pessoas são muito boas. Acho que aprendemos muito. Acho que somos pessoas muito melhores agora, conhecendo o país e a cultura das pessoas daqui.”

Muitos torcedores diriam o mesmo. Pochettino fez jus à sua reputação de agente de mudança. Quando foi contratado para comandar a Seleção Masculina dos EUA em 2024, ele chegou para corrigir um programa que seguia na direção errada. Houve obstáculos ao longo do caminho, alguns calculados, diz Pochettino, mas esses obstáculos, no fim das contas, foram para o bem. A Seleção Masculina dos EUA atingiu seu auge no momento certo, e Pochettino vem recebendo o crédito por garantir que isso acontecesse.

Enquanto isso, aqueles que trabalharam com ele viram seus próprios relacionamentos se desenvolverem. Como o próprio diz, a passagem de Pochettino pelo futebol americano o transformou, e seus jogadores têm gostado de ver isso acontecer de perto.

“Acho que ele definitivamente aprende muito”, disse recentemente o astro Christian Pulisic sobre os novos “americanismos” de seu técnico. “Acho que a cultura americana é muito única. Às vezes, alguém diz algo para ele em uma reunião ou algo assim, e soa como uma gíria superamericana. Ele fica tipo ‘huh?’, e eu acho isso muito engraçado.

“Parece que ele está realmente em sintonia com isso. Ontem eu estava no escritório dele, e ele estava ouvindo música country. É engraçado de ver, mas, por outro lado, ele também traz sua cultura argentina. A comissão técnica nos mostra coisas de lá. É um vínculo único dentro do grupo, com certeza.”

A “americanização” não se aplica apenas a Pochettino, mas também aos jogadores que não cresceram no território continental dos Estados Unidos. Para esses jogadores, Chris Richards e Tim Weah costumam servir como guias turísticos não oficiais do time, levando seus companheiros a alguns dos pontos turísticos não tão importantes do futebol americano.

“Lembro-me do primeiro estágio do Balo; levávamos os jogadores a lugares típicos dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à comida, e acho que ele gostou disso. Acho que ele ainda tem essa ideia de que ‘os americanos não são de verdade’, porque há algumas coisas que fazemos que simplesmente não passariam em Londres. Leva um tempo para aprender, especialmente quando você fica aqui apenas por algumas semanas de cada vez. Tem sido legal poder conhecer diferentes regiões dos Estados Unidos.

“Estou tentando convencer alguns dos rapazes a virem ao Alabama e conhecerem o lugar onde cresci, mas tem sido legal. Eles já conheceram o Sul, o Oeste e o Noroeste do Pacífico. É a minha primeira vez em Seattle também, então foi legal poder viver essa experiência com todo mundo.”

Enquanto a seleção masculina de futebol dos EUA aproveita sua turnê pelos Estados Unidos, há uma história à parte acontecendo com os outros participantes da Copa do Mundo, que ajudaram a tornar este verão americano um pouco mais cosmopolita.