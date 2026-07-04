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USA Fourth of July GFXGOAL
Ryan Tolmich

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“Parte de algo maior” – Como Mauricio Pochettino e a Seleção Masculina de Futebol dos EUA se tornaram a história do 4 de julho americano no histórico 250º aniversário da nação

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Copa do Mundo
M. Pochettino
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Bélgica
Bélgica

Na 250ª comemoração do 4 de julho, Mauricio Pochettino e a Seleção Masculina dos Estados Unidos se tornaram o time da América, transformando a campanha na Copa do Mundo em uma celebração do futebol americano.

SEATTLE — Fogos de artifício explodiam ao fundo enquanto a torcida gritava “USA” repetidamente. Um por um, cada jogador que representaria a Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo deste verão foi apresentado no T-Mobile Park. Por fim, chegou a vez de Cristian Roldan, o herói local, que surgiu em meio a aplausos estrondosos, com um tridente erguido acima da cabeça, para grande diversão da torcida do Seattle Mariners.

Então, finalmente, o homem do momento apareceu. Mauricio Pochettino, vestindo uma camisa dos Mariners, entrou no campo para lançar a primeira bola cerimonial. Pochettino, é claro, não tem experiência no beisebol, mas seu arremesso foi o melhor possível. Provavelmente não foi um strike, mas, ei, chegou bem perto.

Na noite anterior ao 250º aniversário dos Estados Unidos, a Seleção Masculina de Futebol dos EUA (USMNT) participou do passatempo nacional americano. O fato é que, porém, este 4 de julho não é sobre beisebol. Nunca poderia ser neste verão de futebol.

Este verão, histórico para o país como um todo, gira em torno da Seleção Masculina de Futebol dos EUA. Eles conquistaram os corações do país com sua trajetória nesta Copa do Mundo, e essa trajetória continuará pelo menos até segunda-feira, quando enfrentarão a Bélgica nas oitavas de final. Sua trajetória até aqui gerou recordes de audiência, inúmeros momentos marcantes e muita gente cantando “Country Roads”. Este é o verão deles e, como esse verão continua, eles são a maior notícia do esporte americano no maior feriado dos Estados Unidos.

Esse fato não passa despercebido por ninguém. Há anos, a Seleção Masculina dos EUA e o futebol em geral vêm lutando para fazer parte do quadro geral. Desta vez, eles são o quadro. Torcedores de todos os cantos do país estão ansiosos para fazer parte do que essa equipe está construindo, e quanto mais ela continua construindo, mais pessoas são acolhidas nesse movimento que tem potencial para continuar crescendo.

“Sou 200% argentino. Não vou mentir: me sinto 100% argentino”, disse Pochettino na quarta-feira, “mas acho que, quando você está aqui, se sente parte de algo maior, parte do que estamos construindo. Gosto de fazer parte desse projeto incrível. E, claro, quando aquela música [Take Me Home, Country Roads] começa a tocar no estádio, é impossível não cantá-la. É impossível, porque é uma música incrível e muito emocionante.

“Depois de vencer uma partida e após um ano e meio nos preparando para estar aqui, é exatamente por isso que assinamos com este país e esta federação: porque queríamos sentir essa emoção. Uma coisa é estar envolvido. Adoro me envolver e fazer parte da festa.”

A festa está apenas começando, e é diferente de tudo que o futebol já viveu neste país antes.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um relacionamento que vai se fortalecendo

    Nas horas que antecederam a entrada em campo da seleção masculina de futebol dos EUA para sua aventura no beisebol antes do 4 de julho, Folarin Balogun foi direto ao ponto.

    “Esse tipo de coisa só pode acontecer nos Estados Unidos”, disse ele.

    Este verão foi marcado pelo fato de os EUA terem recebido o mundo, mas também teve um toque tipicamente americano. Pelo menos parte disso se deve à ascensão desta seleção, que continua a superar limites e expectativas com sua campanha na Copa do Mundo.

    Tudo começou com duas vitórias: uma sobre o Paraguai e outra sobre a Austrália. Com essas duas vitórias, a seleção americana venceu duas partidas consecutivas da Copa do Mundo pela primeira vez em 96 anos, e o fez com estilo. Essa não era uma equipe que se contentava em recuar e esperar; eles foram agressivos, marcando seis gols nesses 180 minutos para enviar uma mensagem ao mundo.

    Eles também enviaram uma mensagem aos Estados Unidos e, após a partida contra a Austrália, o país respondeu. Momentos depois daquela vitória, a torcida homenageou seus heróis com a música “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver. Desde então, a canção se tornou um hino, que une jogadores e torcedores.

    “No fim das contas, você está aqui por si mesmo, está aqui pela equipe, mas está aqui para mudar o jogo nos Estados Unidos, a percepção do futebol nos Estados Unidos”, disse o zagueiro Auston Trusty. “Ouvir essa atmosfera e sentir toda a vibração do jogo, acho que, para as pessoas que já são fãs do esporte, mas também para aquelas que estão se tornando fãs ao nos ver jogar e assistir a esta Copa do Mundo, é disso que se trata.”

    Desde que chegou, em outubro de 2024, era isso que Pochettino estava ansioso para ver. Ao longo de sua gestão, ele falou várias vezes sobre construir a conexão entre a seleção e seus torcedores. Isso, como ele mesmo disse, “é futebol”. Tendo crescido na Argentina, ele já se sentiu, às vezes, frustrado com a torcida nos estádios, que, para dizer o mínimo, costuma ser dividida meio a meio.

    É em parte por isso que ele chorou após a derrota da seleção dos EUA para o México na Copa Ouro no verão passado, partida em que a seleção dos EUA foi ovacionada ao sair de campo pelos torcedores mexicanos em Houston. É também por isso que ele ficou emocionado após a vitória sobre a Austrália, quando foi sua equipe a ser ovacionada como heróis.

    “Não se trata apenas de preparar um jogo e ir jogar contra outro time”, disse ele. “É representar o seu país. É uma luta pela sua bandeira. É a emoção, a cultura, a filosofia. É quem você é.”

    Ao longo do último ano, o técnico argentino da Seleção Masculina dos EUA se apaixonou pela cultura americana. Isso também tem sido uma das maiores histórias deste verão.

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  • Toronto Blue Jays v Seattle MarinersGetty Images Sport

    A história de amor de Poch com os Estados Unidos

    Há vários aspectos da cultura americana pelos quais Pochettino se apaixonou. Ele já falou bastante sobre seu amor pela música country, especialmente por Ella Langley. Ele gosta da comida americana, principalmente do Chick-Fil-A. Mais do que tudo, diz ele, gosta das pessoas. Conheceu tantas desde que chegou como a força que está transformando o futebol americano. Quase todas as interações tiveram uma sensação semelhante.

    “As pessoas são muito acessíveis e fazem você se sentir à vontade”, diz ele. “É muito acolhedor. Você pode ir a, sei lá, um lugar como Nashville, entrar em um bar e, mesmo estando sozinho, fazer amigos rapidinho. Em poucos minutos, você já parece fazer parte daquele lugar e se sente em casa.”

    “Quando você viaja pelos Estados Unidos, isso para mim foi uma grande surpresa, e cada estado é totalmente diferente, mas você tem a mesma sensação de humanidade. Vocês sempre querem receber bem as pessoas. Fazem com que elas se sintam em casa rapidamente naquele lugar... Eu sei que o país é enorme, e as pessoas são muito boas. Acho que aprendemos muito. Acho que somos pessoas muito melhores agora, conhecendo o país e a cultura das pessoas daqui.”

    Muitos torcedores diriam o mesmo. Pochettino fez jus à sua reputação de agente de mudança. Quando foi contratado para comandar a Seleção Masculina dos EUA em 2024, ele chegou para corrigir um programa que seguia na direção errada. Houve obstáculos ao longo do caminho, alguns calculados, diz Pochettino, mas esses obstáculos, no fim das contas, foram para o bem. A Seleção Masculina dos EUA atingiu seu auge no momento certo, e Pochettino vem recebendo o crédito por garantir que isso acontecesse.

    Enquanto isso, aqueles que trabalharam com ele viram seus próprios relacionamentos se desenvolverem. Como o próprio diz, a passagem de Pochettino pelo futebol americano o transformou, e seus jogadores têm gostado de ver isso acontecer de perto.

    “Acho que ele definitivamente aprende muito”, disse recentemente o astro Christian Pulisic sobre os novos “americanismos” de seu técnico. “Acho que a cultura americana é muito única. Às vezes, alguém diz algo para ele em uma reunião ou algo assim, e soa como uma gíria superamericana. Ele fica tipo ‘huh?’, e eu acho isso muito engraçado.

    “Parece que ele está realmente em sintonia com isso. Ontem eu estava no escritório dele, e ele estava ouvindo música country. É engraçado de ver, mas, por outro lado, ele também traz sua cultura argentina. A comissão técnica nos mostra coisas de lá. É um vínculo único dentro do grupo, com certeza.”

    A “americanização” não se aplica apenas a Pochettino, mas também aos jogadores que não cresceram no território continental dos Estados Unidos. Para esses jogadores, Chris Richards e Tim Weah costumam servir como guias turísticos não oficiais do time, levando seus companheiros a alguns dos pontos turísticos não tão importantes do futebol americano.

    “Lembro-me do primeiro estágio do Balo; levávamos os jogadores a lugares típicos dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à comida, e acho que ele gostou disso. Acho que ele ainda tem essa ideia de que ‘os americanos não são de verdade’, porque há algumas coisas que fazemos que simplesmente não passariam em Londres. Leva um tempo para aprender, especialmente quando você fica aqui apenas por algumas semanas de cada vez. Tem sido legal poder conhecer diferentes regiões dos Estados Unidos.

    “Estou tentando convencer alguns dos rapazes a virem ao Alabama e conhecerem o lugar onde cresci, mas tem sido legal. Eles já conheceram o Sul, o Oeste e o Noroeste do Pacífico. É a minha primeira vez em Seattle também, então foi legal poder viver essa experiência com todo mundo.”

    Enquanto a seleção masculina de futebol dos EUA aproveita sua turnê pelos Estados Unidos, há uma história à parte acontecendo com os outros participantes da Copa do Mundo, que ajudaram a tornar este verão americano um pouco mais cosmopolita.

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    Impacto da Copa do Mundo

    Se você tem acompanhado as redes sociais, com certeza já viu esses vídeos. Você já viu os escoceses tomando conta dos bares de Boston ou os ingleses cantando para seus novos heróis do Atlanta Braves. Você já viu a Noruega remando pela Times Square ou a cidade de Lawrence, no Kansas, adotando a frase “Rock Chalk Algeria”. Cânticos argentinos, limpezas organizadas pelos japoneses e saxofones alemães — tudo isso faz parte de uma Copa do Mundo que trouxe o mundo às costas americanas.

    Em um momento da história em que a divisão se tornou a norma, houve algumas semanas em que o mundo se uniu para celebrar o esporte que ama e o fato de que, não importa de onde você seja, é um esporte que vale a pena amar.

    “Acho que, para mim, isso ajuda os Estados Unidos a ter essa sensação de diferentes culturas”, diz Anja Tillman, mãe do astro da seleção masculina dos EUA, Malik, ao GOAL. “Isso traz muito para este país. Acho que este torneio fez exatamente isso, especialmente.”

    Laços únicos foram criados como resultado desse intercâmbio cultural. Pochettino vivenciou isso em primeira mão, já que está no país há mais tempo do que aqueles que vieram visitar neste verão. Ele espera que os americanos tenham aprendido algo com o mundo, mas também espera que o mundo tenha aprendido algo com os americanos que receberam o futebol de braços abertos para este torneio.

    “Quando as pessoas vêm, começam a perceber que, às vezes, têm uma ideia errada sobre as pessoas aqui neste país”, diz ele. “Talvez os diferentes países reflitam visões diferentes sobre os EUA. A realidade é diferente.”

    Um dos lemas de Pochettino para este verão, porém, tem sido “nunca corra atrás da realidade”. Ele usa essa frase para lembrar sua equipe de sonhar grande, de acreditar que pode vencer a Copa do Mundo. Se isso acontecer, mudará para sempre a trajetória do futebol americano, é claro. Na verdade, porém, essa equipe já mudou.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A oportunidade de deixar um legado

    Sempre que falam com a mídia, os jogadores da Seleção Masculina de Futebol dos EUA são questionados sobre a ideia de legado. O que este verão significará? Como essa trajetória pode impactar o esporte? Como pode impactar os Estados Unidos como um todo?

    “Tenho tentado entender isso, mas acho que os Estados Unidos são um país tão grande”, disse Balogun. “É difícil, mas o Weston [McKennie] tem me mostrado vídeos, porque eu sento ao lado dele no avião. Ele tem me mostrado vídeos de torcedores em diferentes lugares, assistindo aos jogos em telões, em bares e coisas do tipo. Toda vez que marcamos um gol, eles comemoram em lugares diferentes.

    “Acho que não é algo que nenhum de nós consiga realmente compreender porque estamos no meio disso, mas acho que, quando estivermos fora disso e, sei lá, meio que voltando à nossa rotina, vamos conseguir ver o impacto que causamos. É uma coisa linda.”

    Esse grupo, apelidado de “geração de ouro” há anos, sempre teve como objetivo causar esse tipo de impacto. Antes da gestão de Pochettino, o objetivo da era Gregg Berhalter era mudar para sempre a percepção sobre o futebol americano. Este é o verão para fazer isso. Ao entrar nessa fase, todos sabiam que essa era a chance.

    Até agora, a Seleção Masculina dos EUA tem se saído bem. Até agora, eles deixaram sua marca, conquistando novos torcedores e, ao mesmo tempo, reacendendo a paixão dos antigos. Ao final disso tudo, esse provavelmente será o legado da equipe. Eles serão aqueles que deram a todos um motivo para comemorar, seja pela primeira vez ou pela milésima.

    “Acho que, como time, queremos deixar nossa marca no esporte e deixar um legado”, disse Tyler Adams. “Quero que seja mais do que apenas o que este momento criou e o entusiasmo em torno dele, sabe. Se, daqui a dois anos, ainda estivermos falando sobre o time e o sucesso que ele teve, então teremos feito algo certo.”

    Essa conversa fica para outro dia. Por enquanto, há um jogo para se preparar e um feriado para comemorar. Pochettino deu início efetivamente às comemorações do feriado com seu discurso para a torcida de Seattle logo após lançar a primeira bola. Em seguida, quando Pochettino e Roldan pegaram o microfone para enviar uma mensagem:

    “Vamos lá ganhar uma Copa do Mundo.”

    No 4 de julho, 250 anos após a declaração de independência dos EUA, a Copa do Mundo parece mais próxima do que nunca. O mesmo vale para o futebol americano e para aqueles que o amam.

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