Parma: Cremaschi se machuca logo nos primeiros minutos contra o Torino e sai de campo em lágrimas: o que aconteceu

Alguns minutos antes, Cremaschi havia caído no chão com dores no joelho, chamando a atenção do banco após saltar para disputar uma bola alta. Não demorou muito para perceber que se tratava de um problema sério, tanto que o ex-jogador do Inter Miami, que havia tentado jogar por alguns minutos apesar da dor, começou a chorar, cobrindo o rosto primeiro com as mãos e depois com a camisa, evidentemente percebendo que seria forçado a uma pausa de duração considerável.