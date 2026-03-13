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ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Parma: Cremaschi se machuca logo nos primeiros minutos contra o Torino e sai de campo em lágrimas: o que aconteceu

Noite ruim e risco de encerramento da temporada para o jovem talento de 21 anos do Ducali

Torino x Parma foi a segunda partida consecutiva como titular para Benjamin Cremaschi, meio-campista norte-americano nascido em 2005 do time da Emília, mas não durou muito: o técnico Carlos Cuesta teve que fazer a primeira substituição, colocando Britschgi em campo aos 11 minutos de jogo. 

  • AS CONDIÇÕES

    Alguns minutos antes, Cremaschi havia caído no chão com dores no joelho, chamando a atenção do banco após saltar para disputar uma bola alta. Não demorou muito para perceber que se tratava de um problema sério, tanto que o ex-jogador do Inter Miami, que havia tentado jogar por alguns minutos apesar da dor, começou a chorar, cobrindo o rosto primeiro com as mãos e depois com a camisa, evidentemente percebendo que seria forçado a uma pausa de duração considerável. 

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  • A TEMPORADA DE CREMASCHI

    Chegado à Itália depois do anúncio oficial da contratação, devido ao Mundial Sub-20, Cremaschi teve dificuldades para conquistar espaço até os últimos dias: ele somou apenas 7 partidas na Série A (8, contando os poucos minutos que atuou contra o Torino) e 1 na Copa da Itália, totalizando 214 minutos. 

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