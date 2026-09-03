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Delprato ParmaGetty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Parma anuncia oficialmente a renovação de Delprato: o novo vínculo vai até 2029

Parma

O capitão do Parma prolonga seu contrato

Enrico Delprato, capitão do Parma, defensor nascido em 1999, renova seu contrato com o clube até 30 de junho de 2029. A seguir, o comunicado publicado pelo Parma no site oficial.


  • "E depois existem histórias que, temporada após temporada, se transformam em pertencimento. A de Enrico Delprato e do Parma é uma delas.

    Chegando por empréstimo no verão de 2021, Enrico escolheu o Parma e o Parma escolheu ele. Daquele primeiro passo se passaram anos, jogos, momentos bons, momentos difíceis e muitas emoções. Até se tornar um dos rostos e líderes do vestiário gialloblu.


    Desde sua estreia, Enrico Delprato vestiu a camisa do Parma em 186 ocasiões, marcando também 12 gols, números que contam apenas uma parte de sua trajetória. Porque por trás de cada presença há corrida, sacrifício, responsabilidade e aquela braçadeira de capitão usada com orgulho. Uma presença constante, uma referência para os companheiros, um jogador capaz de interpretar mais de uma função. Em campo e fora dele. E hoje essa história ganha um novo capítulo.


    Enrico Delprato e o Parma renovam sua relação até 2029. Para continuar correndo. Para continuar vestindo a camisa e a braçadeira de capitão, com orgulho e pertencimento. Para continuar defendendo essas cores que agora se tornaram casa. Porque algumas histórias não precisam de um final. Não é um filme que acaba, mas uma história que continua. Até 2029".



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