"E depois existem histórias que, temporada após temporada, se transformam em pertencimento. A de Enrico Delprato e do Parma é uma delas.

Chegando por empréstimo no verão de 2021, Enrico escolheu o Parma e o Parma escolheu ele. Daquele primeiro passo se passaram anos, jogos, momentos bons, momentos difíceis e muitas emoções. Até se tornar um dos rostos e líderes do vestiário gialloblu.





Desde sua estreia, Enrico Delprato vestiu a camisa do Parma em 186 ocasiões, marcando também 12 gols, números que contam apenas uma parte de sua trajetória. Porque por trás de cada presença há corrida, sacrifício, responsabilidade e aquela braçadeira de capitão usada com orgulho. Uma presença constante, uma referência para os companheiros, um jogador capaz de interpretar mais de uma função. Em campo e fora dele. E hoje essa história ganha um novo capítulo.





Enrico Delprato e o Parma renovam sua relação até 2029. Para continuar correndo. Para continuar vestindo a camisa e a braçadeira de capitão, com orgulho e pertencimento. Para continuar defendendo essas cores que agora se tornaram casa. Porque algumas histórias não precisam de um final. Não é um filme que acaba, mas uma história que continua. Até 2029".







