O Paris Saint-Germain confirmou a chegada do ponta belga Godts, do Ajax, em um acordo que pode chegar a € 55 milhões (£ 47 mi) com bônus, segundo o gigante da Eredivisie. O talento de 21 anos comprometeu seu futuro com o Parc des Princes ao assinar um contrato de cinco anos.

Falando ao site oficial do clube, Godts expressou sua empolgação com a transferência. "Sinto um orgulho imenso por me juntar a um dos melhores clubes do mundo", disse. "Mal posso esperar para vestir essas cores e viver o Parc des Princes e sua torcida. Vou dar tudo de mim em campo para retribuir a confiança depositada em mim pelo presidente Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos e o técnico Luis Enrique."







