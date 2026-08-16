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Paris Saint-Germain fecha acordo de € 55 milhões pelo belga Mika Godts, do Ajax, enquanto saída de Bradley Barcola se aproxima
Jovem promessa do Ajax conclui transferência para Paris
O Paris Saint-Germain confirmou a chegada do ponta belga Godts, do Ajax, em um acordo que pode chegar a € 55 milhões (£ 47 mi) com bônus, segundo o gigante da Eredivisie. O talento de 21 anos comprometeu seu futuro com o Parc des Princes ao assinar um contrato de cinco anos.
Falando ao site oficial do clube, Godts expressou sua empolgação com a transferência. "Sinto um orgulho imenso por me juntar a um dos melhores clubes do mundo", disse. "Mal posso esperar para vestir essas cores e viver o Parc des Princes e sua torcida. Vou dar tudo de mim em campo para retribuir a confiança depositada em mim pelo presidente Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos e o técnico Luis Enrique."
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Temporada de afirmação rende transferência para a elite
Godts chega à capital francesa após um ano sensacional na Holanda, onde se firmou como um dos pontas mais produtivos do futebol europeu. Em sua temporada de afirmação na Eredivisie no ano passado, ele somou 17 gols e 15 assistências, tornando-se um dos apenas três jogadores da história do Ajax a alcançar 15 gols e 15 assistências em uma única temporada desde 2010-11.
O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, admitiu que o clube não tinha como impedir a transferência quando o PSG formalizou seu interesse. "Mika é um excelente jogador com qualidades muito específicas, e vamos sentir muita falta dele", explicou Cruyff. "Não queríamos perdê-lo e teríamos preferido mantê-lo aqui por pelo menos mais uma temporada. No entanto, quando você rende em um nível tão alto no Ajax, clubes desse calibre aparecem à sua porta."
Campeão da Copa do Mundo, Torres chega por € 50 milhões
A contratação de Godts foi anunciada apenas algumas horas depois de o gigante francês oficialmente concluir a contratação de Ferran Torres junto ao Barcelona por um pacote total avaliado em aproximadamente €50 milhões. Torres, que marcou de forma memorável o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026, também assinou um contrato de cinco anos, até 2031.
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Futuro de Barcola é incerto em meio ao interesse do Liverpool
A chegada repentina de atacantes, incluindo o ex-ponta do Monaco Maghnes Akliouche, lançou ainda mais dúvidas sobre o futuro de Bradley Barcola. O internacional francês passou a ocupar uma posição inferior na hierarquia sob o comando de Luis Enrique, e relatos indicam que o internacional francês está aberto a uma transferência para o Liverpool neste verão.
Relatos indicam que o PSG atualmente avalia Barcola em impressionantes £140 milhões, um valor que excede em muito as expectativas atuais do Liverpool. Embora o Liverpool tenha mantido conversas preliminares com os representantes do jogador, o clube precisará negociar uma grande redução no preço pedido para tornar o negócio viável.
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