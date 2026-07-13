Paris Saint-Germain de olho em Lucas Digne: o Aston Villa volta a se interessar por Pervis Estupinan, do Milan

Uma jogada no mercado de transferências que interessa ao Milan. Segundo Fabrizio Romano, o Paris Saint-Germain está de olho em Lucas Digne, lateral-esquerdo do Aston Villa, considerado o substituto ideal para Nuno Mendes. Titular da seleção francesa na Copa do Mundo, o ex-zagueiro do Barcelona e da Roma tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. Ele já jogou em Paris de 2013 a 2015.