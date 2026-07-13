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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

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Paris Saint-Germain de olho em Lucas Digne: o Aston Villa volta a se interessar por Pervis Estupinan, do Milan

Mercado da bola
Milan
PSG
L. Digne
Aston Villa

Uma jogada no mercado de transferências que interessa ao Milan. Segundo Fabrizio Romano, o Paris Saint-Germain está de olho em Lucas Digne, lateral-esquerdo do Aston Villa, considerado o substituto ideal para Nuno Mendes. Titular da seleção francesa na Copa do Mundo, o ex-zagueiro do Barcelona e da Roma tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. Ele já jogou em Paris de 2013 a 2015.

  • VILLA EM ESTUPINAN

    A saída de Digne obriga o Aston Villa a avaliar opções para a lateral esquerda: entre os nomes considerados pela diretoria dos Villans está também o de Pervis Estupinan, do Milan, que custou no ano passado 17 milhões de euros mais bônus. Com a camisa do Brighton, ele somou 104 partidas e marcou 5 gols.

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