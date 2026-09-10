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imago-sport-1082719642.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi

Traduzido por

'Parem o relógio, eu quero viver neste momento para sempre!' - Por dentro da noite de sonho selvagem do PSG de Ferran Torres e Ousmane Dembele

PSG
Liga dos Campeões
O. Dembele
F. Torres

Ferran Torres marcou um hat-trick sensacional, enquanto Ousmane Dembele balançou as redes duas vezes na goleada por 6 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Slovan Bratislava, no início da defesa de seu título da Liga dos Campeões. Os dois atacantes reagiram com alegria depois de brilharem no Parc des Princes.

  • Torres e Dembele iniciam a defesa do título do PSG

    Atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain iniciou sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA de forma contundente com uma goleada por 6 a 1 sobre o FK Slovan Bratislava no Parc des Princes. Ferran Torres foi o grande nome da partida com um hat-trick sensacional, enquanto Ousmane Dembele marcou dois gols antes de Fabian Ruiz acrescentar o sexto já no fim.

    A vitória dominante imediatamente enviou um forte aviso para toda a Europa, já que a equipe de Luis Enrique começou a defesa do título com uma atuação completa.

    Os dois principais artilheiros demonstraram satisfação com o ritmo incansável de ataque da equipe diante de seus torcedores.

    • Publicidade
  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Torres saboreia estreia europeia dos sonhos pelo PSG

    Refletindo sobre sua noite memorável, Torres descreveu sua estreia europeia pelo clube parisiense como um cenário de sonho. O atacante espanhol elogiou o ambiente acolhedor dentro do elenco e expressou surpresa com a rapidez com que se adaptou à vida no Parc des Princes.

    Torres enfatizou seu desejo de continuar proporcionando momentos decisivos para a apaixonada torcida da casa.

    "Foi como um sonho, uma noite incrível", afirmou Torres. "Foi o meu primeiro jogo de Champions League com o PSG, e nós vencemos e eu marquei um hat-trick. Ver torcedores tão apaixonados, eu gostaria que este dia nunca terminasse! Eu provavelmente me adaptei mais rápido do que esperava."

  • Dembélé exalta o comprometimento total da equipe

    Dembélé ficou igualmente satisfeito com o resultado da noite, destacando o esforço coletivo da equipe nas duas fases do jogo. O ponta francês observou que estabelecer um bom ritmo logo no início da nova fase da liga era essencial para o elenco.

    Ele destacou a atmosfera intensa proporcionada pelos fiéis torcedores parisienses como um fator-chave para impulsionar a motivação da equipe.

    "Era muito importante vencer esta noite", disse Dembélé. "Marcamos muitos gols e era importante começar bem a campanha na Champions League. Foi uma atuação realmente muito boa e nós realmente aproveitamos, atacando e defendendo como um só."

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  • imago-sport-1082720516.jpgBall Raw Images

    PSG se concentra em manter o embalo

    Com cinco gols somados entre Torres e Dembele, o PSG correspondeu às altas expectativas e demonstrou sua formidável profundidade ofensiva.

    Agora, o gigante francês volta suas atenções para os próximos compromissos nacionais e europeus, enquanto busca dar sequência à vitória na estreia.

    Torres resumiu o clima no elenco ao acrescentar: "É sempre importante marcar gols, jogar bem, mostrar o que o time mostrou esta noite, corresponder às expectativas. Espero trazer ainda mais alegria aos torcedores."

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