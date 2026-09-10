Atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain iniciou sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA de forma contundente com uma goleada por 6 a 1 sobre o FK Slovan Bratislava no Parc des Princes. Ferran Torres foi o grande nome da partida com um hat-trick sensacional, enquanto Ousmane Dembele marcou dois gols antes de Fabian Ruiz acrescentar o sexto já no fim.

A vitória dominante imediatamente enviou um forte aviso para toda a Europa, já que a equipe de Luis Enrique começou a defesa do título com uma atuação completa.

Os dois principais artilheiros demonstraram satisfação com o ritmo incansável de ataque da equipe diante de seus torcedores.