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'Parem o relógio, eu quero viver neste momento para sempre!' - Por dentro da noite de sonho selvagem do PSG de Ferran Torres e Ousmane Dembele
Torres e Dembele iniciam a defesa do título do PSG
Atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain iniciou sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA de forma contundente com uma goleada por 6 a 1 sobre o FK Slovan Bratislava no Parc des Princes. Ferran Torres foi o grande nome da partida com um hat-trick sensacional, enquanto Ousmane Dembele marcou dois gols antes de Fabian Ruiz acrescentar o sexto já no fim.
A vitória dominante imediatamente enviou um forte aviso para toda a Europa, já que a equipe de Luis Enrique começou a defesa do título com uma atuação completa.
Os dois principais artilheiros demonstraram satisfação com o ritmo incansável de ataque da equipe diante de seus torcedores.
- Getty Images Sport
Torres saboreia estreia europeia dos sonhos pelo PSG
Refletindo sobre sua noite memorável, Torres descreveu sua estreia europeia pelo clube parisiense como um cenário de sonho. O atacante espanhol elogiou o ambiente acolhedor dentro do elenco e expressou surpresa com a rapidez com que se adaptou à vida no Parc des Princes.
Torres enfatizou seu desejo de continuar proporcionando momentos decisivos para a apaixonada torcida da casa.
"Foi como um sonho, uma noite incrível", afirmou Torres. "Foi o meu primeiro jogo de Champions League com o PSG, e nós vencemos e eu marquei um hat-trick. Ver torcedores tão apaixonados, eu gostaria que este dia nunca terminasse! Eu provavelmente me adaptei mais rápido do que esperava."
Dembélé exalta o comprometimento total da equipe
Dembélé ficou igualmente satisfeito com o resultado da noite, destacando o esforço coletivo da equipe nas duas fases do jogo. O ponta francês observou que estabelecer um bom ritmo logo no início da nova fase da liga era essencial para o elenco.
Ele destacou a atmosfera intensa proporcionada pelos fiéis torcedores parisienses como um fator-chave para impulsionar a motivação da equipe.
"Era muito importante vencer esta noite", disse Dembélé. "Marcamos muitos gols e era importante começar bem a campanha na Champions League. Foi uma atuação realmente muito boa e nós realmente aproveitamos, atacando e defendendo como um só."
- Ball Raw Images
PSG se concentra em manter o embalo
Com cinco gols somados entre Torres e Dembele, o PSG correspondeu às altas expectativas e demonstrou sua formidável profundidade ofensiva.
Agora, o gigante francês volta suas atenções para os próximos compromissos nacionais e europeus, enquanto busca dar sequência à vitória na estreia.
Torres resumiu o clima no elenco ao acrescentar: "É sempre importante marcar gols, jogar bem, mostrar o que o time mostrou esta noite, corresponder às expectativas. Espero trazer ainda mais alegria aos torcedores."
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