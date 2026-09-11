AFP
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'Parem de fazer promessas!' - primeiro-ministro do Marrocos intervém após dirigente do futebol reivindicar final da Copa do Mundo de 2030
Atrito interno sobre os planos para a Copa do Mundo
O primeiro-ministro de Marrocos, Akhannouch, fez um duro alerta a Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Real Marroquina de Futebol (RMFF), pedindo que ele pare de dar garantias públicas sobre o local da final da Copa do Mundo de 2030. O torneio, que celebra o centenário da competição, será coorganizado por Marrocos, Espanha e Portugal, com jogos de abertura também sendo realizados na América do Sul para homenagear a história do evento.
Segundo a BBC Sport, a tensão explodiu depois de Lekjaa afirmar publicamente, em um evento de um partido político, que o novo estádio de Casablanca teria a "honra" de sediar a partida final. No entanto, como o palco da decisão ainda não foi confirmado pela Fifa, o primeiro-ministro interveio para evitar um atrito diplomático com os coanfitriões europeus.
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Primeiro-ministro exige respeito diplomático
Falando em um comício, Akhannouch foi claro em sua avaliação da situação, dizendo a Lekjaa: "Não se ofereça para sediar a grande partida final no Marrocos enquanto ainda não discutimos o assunto com nossos aliados, Espanha e Portugal. Deve haver um pouco de respeito, irmãos. Parem de usar promessas eleitorais para puxar o tapete debaixo de nós. São questões enormes. Decidir onde a final será realizada é uma questão importante."
A Fifa ainda não fez um anúncio formal sobre o assunto, afirmando apenas que "uma decisão será tomada no devido tempo". Enquanto a nação do norte da África pressiona fortemente para levar a final à África pela primeira vez desde que a África do Sul sediou o torneio em 2010, as autoridades do futebol espanhol seguem igualmente confiantes de que a partida principal acontecerá em seu território.
Espanha segue confiante em sediar
Rafael Louzan, o presidente da federação espanhola de futebol (RFEF), tem sido enfático em sua crença de que a Espanha é a escolha natural para a final. "Embora nenhuma decisão tenha sido tomada, acredito que a Espanha é o lugar porque não pode ser de outra forma", disse Louzan à rádio Cadena SER. "Como vocês sabem, atualmente somos campeões mundiais. Acredito que a capacidade de organização da Espanha para grandes eventos está além de qualquer questionamento e é por isso que a realidade determina que a grande final não pode e não deve ser realizada em nenhum outro lugar além da Espanha."
A reivindicação espanhola é reforçada pelo recente sucesso de sua seleção masculina, que derrotou a Argentina para garantir seu segundo título da Copa do Mundo no verão passado. Com uma infraestrutura de nível mundial já em vigor, incluindo o recém-reformado Santiago Bernabéu, em Madri, e a expansão em andamento do Spotify Camp Nou, do Barcelona, a RFEF entende que tem vantagem nas negociações, apesar dos ambiciosos projetos de estádio atualmente em andamento no Marrocos.
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A batalha dos megaestádios
Na tentativa de garantir a final, o Marrocos está construindo atualmente um enorme estádio para 115 mil espectadores que, quando for concluído, se tornará o maior palco específico para o futebol do mundo. Esse projeto ambicioso tem como objetivo rivalizar com os lendários estádios da Espanha.
O cronograma para uma decisão final segue flexível, como mostrou o planejamento da Copa do Mundo de 2026, em que Nova Jersey só foi confirmada como sede da final no início de 2024. Por enquanto, o governo marroquino parece disposto a administrar as expectativas e manter boas relações com Espanha e Portugal.
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