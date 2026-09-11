O primeiro-ministro de Marrocos, Akhannouch, fez um duro alerta a Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Real Marroquina de Futebol (RMFF), pedindo que ele pare de dar garantias públicas sobre o local da final da Copa do Mundo de 2030. O torneio, que celebra o centenário da competição, será coorganizado por Marrocos, Espanha e Portugal, com jogos de abertura também sendo realizados na América do Sul para homenagear a história do evento.

Segundo a BBC Sport, a tensão explodiu depois de Lekjaa afirmar publicamente, em um evento de um partido político, que o novo estádio de Casablanca teria a "honra" de sediar a partida final. No entanto, como o palco da decisão ainda não foi confirmado pela Fifa, o primeiro-ministro interveio para evitar um atrito diplomático com os coanfitriões europeus.