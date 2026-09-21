As repercussões no Riyadh Air Metropolitano chegaram ao ponto de ebulição, já que o Atlético de Madrid usou as redes sociais para zombar da reação do Real Madrid à sua mais recente derrota no dérbi. Os comandados de Diego Simeone garantiram uma vitória suada por 2 a 1, mas as manchetes do pós-jogo foram dominadas pela explosiva coletiva de imprensa de Mourinho.

O técnico português, visivelmente irritado com a arbitragem, tomou a medida incomum de levar provas impressas para sua entrevista coletiva a fim de destacar o que acreditava terem sido erros decisivos na partida.

O Atlético respondeu a essa atitude com uma publicação afiada com um emoji de impressora, em clara referência ao uso de imagens impressas por Mourinho para sustentar seu argumento. Uma mensagem direta publicada pelo clube, que dizia "Parem com o assédio aos árbitros agora", serviu como uma repreensão definitiva às campanhas de pressão frequentemente promovidas por seus vizinhos.



