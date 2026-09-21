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'Parem com o assédio aos árbitros agora' - Atlético de Madrid dá alfinetada brutal em Mourinho e no Real Madrid após dérbi madrilenho quente
Atlético zomba das palhaçadas de Mourinho na sala de imprensa
As repercussões no Riyadh Air Metropolitano chegaram ao ponto de ebulição, já que o Atlético de Madrid usou as redes sociais para zombar da reação do Real Madrid à sua mais recente derrota no dérbi. Os comandados de Diego Simeone garantiram uma vitória suada por 2 a 1, mas as manchetes do pós-jogo foram dominadas pela explosiva coletiva de imprensa de Mourinho.
O técnico português, visivelmente irritado com a arbitragem, tomou a medida incomum de levar provas impressas para sua entrevista coletiva a fim de destacar o que acreditava terem sido erros decisivos na partida.
O Atlético respondeu a essa atitude com uma publicação afiada com um emoji de impressora, em clara referência ao uso de imagens impressas por Mourinho para sustentar seu argumento. Uma mensagem direta publicada pelo clube, que dizia "Parem com o assédio aos árbitros agora", serviu como uma repreensão definitiva às campanhas de pressão frequentemente promovidas por seus vizinhos.
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A fúria de Mourinho com as decisões de cartão vermelho
Mourinho chegou ao auditório de imprensa levando uma cópia impressa de dois lances específicos que, na visão dele, deveriam ter resultado na expulsão de jogadores do Atlético. "Poderíamos ter evitado a entrevista coletiva porque a história da partida está aqui", disse Mourinho enquanto exibia as imagens. "São dois cartões vermelhos claros."
O técnico do Real Madrid continuou sua tirada ao sugerir que o ambiente na liga não era o que ele esperava ao retornar à capital espanhola. Em um desabafo de quase cinco minutos, ele argumentou que a expulsão de Dean Huijsen alterou significativamente o panorama de uma partida que seu time poderia ter vencido. "Se nos deixarem em paz, tranquilos, e nos permitirem competir em igualdade de condições, ainda há um longo caminho pela frente. Não quero ir longe demais e dizer que isso é algo armado. Não quero pensar nisso", acrescentou.
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Simeone defende a integridade do jogo
A classificação oferece um retrato claro do cenário atual, mas o debate pós-jogo continua preso em um turbilhão de especulações da mídia. Claramente irritado com um grupo de jornalistas fixado em escândalo em vez de mérito esportivo, Simeone se recusou a cair na armadilha quando foi questionado sobre a arbitragem. Ele manteve sua posição diante da caça por uma frase viral, dizendo aos repórteres: "Vocês estão procurando uma manchete. Eu não preciso dessa manchete. Vamos falar sobre a partida que jogamos, não sobre o jogo que querem que a gente jogue."
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