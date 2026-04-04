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"Pareço feio e durão, mas sou humano" — Vedat Muriqi, o artilheiro que derrotou o Real Madrid, explica por que caiu no choro após marcar o gol da vitória no último minuto contra o gigante da La Liga
Uma montanha-russa de emoções para o “Pirata”
O jogador da seleção do Kosovo passou por um período difícil, tanto dentro quanto fora de campo, o que torna seus feitos heróicos no final da partida em Son Moix ainda mais significativos. Antes de seu gol decisivo contra a equipe de Álvaro Arbeloa, Muriqi carregava o peso de um pênalti perdido contra o Elche e a decepção de não ter conseguido a classificação para a Copa do Mundo após a derrota na final contra a Turquia.
Em declarações à imprensa após o apito final, o craque do Mallorca foi incrivelmente sincero sobre seu estado mental. “Sim, porque venho passando por isso há duas semanas... Embora, por fora, eu pareça muito durão, também sou humano e, às vezes, as emoções e o nervosismo me dominam”, admitiu, refletindo sobre o gol que elevou sua contagem na temporada para impressionantes 19.
- AFP
O peso da decepção internacional
Para Muriqi, representar seu país é o ápice de sua carreira, e o recente fracasso em garantir uma vaga no cenário mundial deixou marcas profundas. O atacante explicou como a combinação de dificuldades no clube e de decepções na seleção culminou em sua explosão emocional após marcar o gol.
“Eu vim de uma penalidade perdida aos 92 minutos [contra o Elche], depois de perder uma final para ir à Copa do Mundo e realizar o maior sonho da minha vida. Aqui estava 1 a 0 e um empate aos 88, e de repente, um gol, um grande gol, vencendo por 2 a 1, com o meu gol...”, explicou.
Seu gol da vitória no final da partida não só aumentou as esperanças de permanência do Mallorca, mas também o manteve na disputa pelo troféu Pichichi, onde atualmente ele desafia Kylian Mbappé, que lidera a artilharia com 23 gols.
Desafiando as adversidades contra os gigantes
A vitória dá um grande impulso ao Mallorca na luta contra o rebaixamento, tirando-o da zona de rebaixamento e levando-o para a 17ª posição — dois pontos à frente do Elche, que ocupa a última vaga de rebaixamento. Muriqi foi sincero ao admitir que o time não esperava, realisticamente, conquistar pontos contra o gigante espanhol, o que tornou a vitória ainda mais surreal para a torcida da casa.
“Quando você faz as contas antes de começar, coloca um zero contra o Madrid, mesmo jogando em casa; é preciso ser honesto”, observou o atacante. “Conquistar três pontos significa que jogamos bem, fizemos um bom trabalho esta semana. Agora temos mais jogos contra o Rayo e o Valencia e, com sorte, vamos conseguir seis pontos.”
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O foco passa a ser a corrida pela sobrevivência
Com o Real Madrid derrotado, o Mallorca agora se concentra em uma sequência crucial de jogos que definirá sua temporada. O gol de Muriqi alterou completamente o panorama nas duas extremidades da tabela, provando que os azarões continuam bem vivos na disputa da La Liga deste ano.
O Real Madrid, por sua vez, está agora sete pontos atrás do Barcelona, depois que o time catalão venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 no sábado.