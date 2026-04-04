"Pareço feio e durão, mas sou humano" — Vedat Muriqi, o artilheiro que derrotou o Real Madrid, explica por que caiu no choro após marcar o gol da vitória no último minuto contra o gigante da La Liga

O jogador da seleção do Kosovo passou por um período difícil, tanto dentro quanto fora de campo, o que torna seus feitos heróicos no final da partida em Son Moix ainda mais significativos. Antes de seu gol decisivo contra a equipe de Álvaro Arbeloa, Muriqi carregava o peso de um pênalti perdido contra o Elche e a decepção de não ter conseguido a classificação para a Copa do Mundo após a derrota na final contra a Turquia.

Em declarações à imprensa após o apito final, o craque do Mallorca foi incrivelmente sincero sobre seu estado mental. “Sim, porque venho passando por isso há duas semanas... Embora, por fora, eu pareça muito durão, também sou humano e, às vezes, as emoções e o nervosismo me dominam”, admitiu, refletindo sobre o gol que elevou sua contagem na temporada para impressionantes 19.