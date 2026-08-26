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'Parecíamos assustados!' - Callum McGregor critica Celtic 'passivo' após colapso histórico na Champions League contra o LASK
Celtic sofre colapso histórico na Europa
O Celtic viveu uma das noites mais sombrias de sua história europeia após sofrer um surpreendente colapso no play-off da Champions League contra o LASK. O campeão escocês foi eliminado da competição após uma derrota por 5 a 4 no agregado depois da prorrogação, na Áustria.
Os Hoops viajaram com uma vantagem imponente de 3 a 0 conquistada no jogo de ida. Quando McGregor marcou cedo para ampliar essa vantagem para quatro gols, a classificação parecia totalmente assegurada. No entanto, uma reação austríaca milagrosa destruiu os sonhos do Celtic. Gols de Moses Usor, Robert Ljubicic e um golaço de Samuel Adeniran abalaram os visitantes, antes de a cabeçada de Florian Flecker, aos 90 minutos, levar a decisão para a prorrogação.
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Pior noite à beira do campo
O momento mudou completamente a favor do LASK durante a prorrogação. Adeniran acertou um belo chute aos 109 minutos para colocar os campeões austríacos à frente no placar agregado pela primeira vez. Adeniran quase marcou o sexto depois de Reo Hatate cometer falta em Krystof Danek, mas Viljami Sinisalo defendeu heroicamente o pênalti. Apesar da súbita sobrevida, o Celtic não conseguiu reagir no fim.
O técnico do Celtic, Martin O'Neill, ficou completamente arrasado com o colapso. Questionado se aquela foi sua pior sensação como treinador, respondeu: "Sem dúvida. Naturalmente, levei muito tempo para superar a final da Copa da Uefa em 2003, mas isso foi uma enorme decepção."
McGregor se desculpa por atuação passiva
Após a eliminação humilhante, McGregor não poupou palavras em sua avaliação da atuação desastrosa da equipe. O capitão do Celtic fez um pedido desesperado de desculpas aos torcedores que viajaram para apoiar o time. Em entrevista à Amazon Prime, McGregor disse: "Tivemos o que merecíamos. Achei que fomos passivos a noite toda. Na verdade, parecíamos com medo de ir buscar a vitória.
"Para ser honesto, também não acho que tenhamos sido tão bons no jogo de ida e meio que escapamos disso. Mas aí você está vencendo por 3 a 0 e acha que tem uma chance. Quando você joga assim, não pode ter desculpa alguma.
"Temos que engolir isso. Pedimos desculpas aos torcedores e ao clube, porque não há como perdermos aquele jogo. Agora temos que ver que caráter temos. Você não pode perder o jogo por uma margem tão grande e procurar desculpas em outro lugar. É aqui que vemos do que as pessoas são feitas em termos do que vamos alcançar nesta temporada."
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A Liga Europa espera o Celtic
O apito final condenou o Celtic à Liga Europa pela segunda temporada consecutiva. No ano passado, o Celtic sofreu uma eliminação igualmente dolorosa nesta fase, depois de perder nos pênaltis para o Kairat Almaty.
No entanto, desperdiçar uma vantagem de quatro gols no placar agregado torna este fracasso ainda mais duro de ser absorvido pelo gigante escocês. O Celtic agora precisa se recompor rapidamente. O clube descobrirá seus adversários continentais quando entrar no sorteio da fase de liga da Liga Europa de sexta-feira.
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