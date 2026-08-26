Após a eliminação humilhante, McGregor não poupou palavras em sua avaliação da atuação desastrosa da equipe. O capitão do Celtic fez um pedido desesperado de desculpas aos torcedores que viajaram para apoiar o time. Em entrevista à Amazon Prime, McGregor disse: "Tivemos o que merecíamos. Achei que fomos passivos a noite toda. Na verdade, parecíamos com medo de ir buscar a vitória.

"Para ser honesto, também não acho que tenhamos sido tão bons no jogo de ida e meio que escapamos disso. Mas aí você está vencendo por 3 a 0 e acha que tem uma chance. Quando você joga assim, não pode ter desculpa alguma.

"Temos que engolir isso. Pedimos desculpas aos torcedores e ao clube, porque não há como perdermos aquele jogo. Agora temos que ver que caráter temos. Você não pode perder o jogo por uma margem tão grande e procurar desculpas em outro lugar. É aqui que vemos do que as pessoas são feitas em termos do que vamos alcançar nesta temporada."