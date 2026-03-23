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"Parecia uma substituição de caridade" – Wayne Rooney critica Pep Guardiola pelo tratamento "lamentável" dado a Phil Foden na final da Carabao Cup
Uma queda em desgraça
A redução do tempo de jogo do jogador de 25 anos tem sido um dos acontecimentos mais surpreendentes da temporada do City. Depois de ter sido eleito o Jogador do Ano pela PFA na temporada 2023/24, Foden tem enfrentado dificuldades para manter sua vaga após as chegadas de Rayan Cherki e Antoine Semenyo. Na verdade, ele substituiu Cherki aos 90 minutos em Wembley, o que mostra o quanto ele caiu na hierarquia do time.
“Fiquei triste por ele, mas não porque ele está entrando em uma final de copa”, disse Rooney no programa Wayne Rooney Show, da BBC. “Houve um jogo há alguns dias em que ele nem sequer entrou em campo. Se fosse o Max Dowman entrando no final, você pensaria que é uma boa experiência. Mas ver o Phil Foden entrando em uma final de copa, pareceu uma substituição por caridade para colocá-lo em campo.”
Foden conseguiu apenas quatro partidas como titular nas últimas 13 do City em todas as competições e não marca há 20 jogos, uma sequência que remonta a meados de dezembro. Rooney acrescentou: “Não sei o que aconteceu, ele é um jogador de ponta. Parece estranho que ele não consiga se aproximar do time. Parece que algo aconteceu lá. Achei que o Foden estivesse em boa forma, mas, de repente, não o vemos mais em campo.”
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Foden espera voltar aos gramados
Apesar da frustração por ter tido um papel limitado, Foden manteve a profissionalidade ao comemorar o mais recente título do City. O meio-campista reconheceu que não está em sua melhor forma, mas expressou o desejo de reconquistar seu lugar no time titular de Guardiola para a reta final da temporada.
Ao abordar sua situação atual após o apito final, Foden falou sobre os “altos e baixos” pelos quais um jogador de futebol pode passar.
“O importante é como você se reergue”, disse ele. “Continuo focado, tentando treinar da melhor maneira possível todos os dias e espero voltar depois dos jogos pela seleção muito mais afiado e, com sorte, conseguir mais minutos e voltar aonde estava no início da temporada.”
Preocupações com a Copa do Mundo à vista
Embora Foden tenha sido convocado para a lista provisória de 35 jogadores da Inglaterra, divulgada por Thomas Tuchel para os jogos internacionais de março, sua falta de tempo de jogo no campeonato nacional é uma grande preocupação. Rooney acredita que a situação atual pesará bastante na mente do meio-campista à medida que o torneio de verão se aproxima.
“Em primeiro lugar, ele ficará feliz por terem conquistado a taça, mas, de um ponto de vista egoísta, ele gostaria de estar em campo e ter uma influência”, disse Rooney. “Isso será difícil para ele.”
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O que vem a seguir para Foden?
Foden espera impressionar o técnico da seleção inglesa, Tuchel, nos próximos confrontos contra Uruguai e Japão. O jogador de 25 anos entrou em campo como reserva quando a Inglaterra encerrou sua campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Sérvia e a Albânia, em novembro.