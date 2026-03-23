"Parecia uma substituição de caridade" – Wayne Rooney critica Pep Guardiola pelo tratamento "lamentável" dado a Phil Foden na final da Carabao Cup

A redução do tempo de jogo do jogador de 25 anos tem sido um dos acontecimentos mais surpreendentes da temporada do City. Depois de ter sido eleito o Jogador do Ano pela PFA na temporada 2023/24, Foden tem enfrentado dificuldades para manter sua vaga após as chegadas de Rayan Cherki e Antoine Semenyo. Na verdade, ele substituiu Cherki aos 90 minutos em Wembley, o que mostra o quanto ele caiu na hierarquia do time.

“Fiquei triste por ele, mas não porque ele está entrando em uma final de copa”, disse Rooney no programa Wayne Rooney Show, da BBC. “Houve um jogo há alguns dias em que ele nem sequer entrou em campo. Se fosse o Max Dowman entrando no final, você pensaria que é uma boa experiência. Mas ver o Phil Foden entrando em uma final de copa, pareceu uma substituição por caridade para colocá-lo em campo.”

Foden conseguiu apenas quatro partidas como titular nas últimas 13 do City em todas as competições e não marca há 20 jogos, uma sequência que remonta a meados de dezembro. Rooney acrescentou: “Não sei o que aconteceu, ele é um jogador de ponta. Parece estranho que ele não consiga se aproximar do time. Parece que algo aconteceu lá. Achei que o Foden estivesse em boa forma, mas, de repente, não o vemos mais em campo.”