O atacante de 33 anos sofreu sua cota de quase lá em torneios internacionais. Ainda assim, ele acredita que a natureza deste recente colapso supera até mesmo seu infame pênalti perdido nas quartas de final contra a França, no Qatar.

"Eu já cheguei a finais, a semifinais e fiquei tão perto", explicou Kane. "Cada uma dói de um jeito diferente. Esta doeu, com certeza. Mais do que qualquer outra. Eu provavelmente diria que até mais do que quando perdi um pênalti no Qatar, pela forma como aconteceu."

A frustração vem de uma percepção de recuo tático e mental. "Parecia que não éramos nós como time", acrescentou. "Não era o time que queríamos ser e que dissemos que seríamos. Acho que, às vezes, quando você talvez vai contra suas convicções e perde, parece 10 vezes pior."



