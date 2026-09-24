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"Parecia que não éramos nós": superastro do Bayern de Munique, Harry Kane admite que eliminação para a Argentina na Copa do Mundo foi sua decepção mais dolorosa com a Inglaterra até hoje
As feridas da Copa do Mundo seguem abertas para a Inglaterra
Dez semanas após uma devastadora derrota na semifinal da Copa do Mundo, a Inglaterra está se reorganizando sob o comando de Thomas Tuchel. O elenco está mudando o foco para a próxima campanha na Liga das Nações e para o longo caminho até a Euro 2028. No entanto, o impacto psicológico da eliminação para a Argentina continua sendo um pesado fardo para a seleção.
A decepção foi tão profunda que Kane não conseguiu se forçar a assistir ao espetáculo global no MetLife Stadium. Em vez disso, o atacante do Bayern de Munique se distraiu com uma partida de golfe em Nova York enquanto Espanha e Argentina disputavam o troféu.
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Kane reflete sobre o abandono da identidade da Inglaterra
O atacante de 33 anos sofreu sua cota de quase lá em torneios internacionais. Ainda assim, ele acredita que a natureza deste recente colapso supera até mesmo seu infame pênalti perdido nas quartas de final contra a França, no Qatar.
"Eu já cheguei a finais, a semifinais e fiquei tão perto", explicou Kane. "Cada uma dói de um jeito diferente. Esta doeu, com certeza. Mais do que qualquer outra. Eu provavelmente diria que até mais do que quando perdi um pênalti no Qatar, pela forma como aconteceu."
A frustração vem de uma percepção de recuo tático e mental. "Parecia que não éramos nós como time", acrescentou. "Não era o time que queríamos ser e que dissemos que seríamos. Acho que, às vezes, quando você talvez vai contra suas convicções e perde, parece 10 vezes pior."
Usando a decepção como combustível para as ambições na Euro 2028
Daqui para frente, Kane está exigindo conversas mais profundas dentro do grupo para resolver as dificuldades recorrentes contra adversários de elite nas fases finais de grandes torneios. Ele insiste que a dor precisa servir de combustível para ajudar o elenco a entender como manter sua identidade em momentos de alta pressão.
"É algo que nós ainda não conseguimos fazer muito bem nas fases finais de torneios contra as seleções maiores e melhores", admitiu o jogador de 121 partidas por sua seleção. "Pode ser uma mistura de coisas. Pode ser personalidade, pode ser mentalidade, pode ser apenas a direção e como queremos jogar nessas partidas."
Para diminuir essa diferença, o capitão vê a próxima Liga das Nações como um passo fundamental. "Eu sei que existe a percepção de que talvez a Liga das Nações não seja tão importante, mas, quando você não vence há tanto tempo, acho que apenas a sensação de conquistar um troféu com a Inglaterra poderia nos impulsionar rumo à Eurocopa daqui a alguns anos", afirmou Kane, pedindo aos companheiros de equipe que abracem a competição."
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Elenco desfalcado se prepara para teste contra a Espanha
A busca da Inglaterra por redenção começa no sábado, em Wembley, contra a Espanha. O confronto tem peso significativo, já que os visitantes derrotaram o time de Tuchel na última final da Eurocopa e acabaram chegando à final da Copa do Mundo que a Inglaterra tanto desejava.
A preparação foi atrapalhada por uma série de problemas físicos, com cinco cortes recentes se somando às lesões já existentes. Embora Kane tenha criticado anteriormente as desistências no fim de 2024, desta vez adotou um tom mais brando. Reconhecendo o calendário exaustivo da Premier League em comparação com sua própria pausa de inverno na Alemanha, Kane insistiu que confia em seus companheiros de equipe para administrarem seus corpos.
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