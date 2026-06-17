“Parecia artificial” - Adrien Rabiot culpa o gramado “duro e rígido” por tornar a partida da França contra o Senegal na Copa do Mundo “muito lenta”

Apesar de os Les Bleus terem conquistado três pontos graças a uma atuação precisa, Rabiot não mediu palavras ao se referir à superfície de jogo do local, também conhecido como MetLife Stadium. O estádio, que serve de casa para os New York Giants e os Jets da NFL, teve um gramado temporário instalado especificamente para o torneio, mas a transição claramente não foi perfeita.

O meio-campista de 31 anos, que jogou os 90 minutos completos e deu uma assistência para Bradley Barcola, não mediu palavras em sua avaliação pós-jogo. “O gramado... nem sei se dá para chamar assim. Parecia mais uma superfície artificial — bem dura e bastante rígida”, disse Rabiot ao comentar as condições após a partida.