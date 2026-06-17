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“Parecia artificial” - Adrien Rabiot culpa o gramado “duro e rígido” por tornar a partida da França contra o Senegal na Copa do Mundo “muito lenta”
Tensão superficial na Copa do Mundo
Apesar de os Les Bleus terem conquistado três pontos graças a uma atuação precisa, Rabiot não mediu palavras ao se referir à superfície de jogo do local, também conhecido como MetLife Stadium. O estádio, que serve de casa para os New York Giants e os Jets da NFL, teve um gramado temporário instalado especificamente para o torneio, mas a transição claramente não foi perfeita.
O meio-campista de 31 anos, que jogou os 90 minutos completos e deu uma assistência para Bradley Barcola, não mediu palavras em sua avaliação pós-jogo. “O gramado... nem sei se dá para chamar assim. Parecia mais uma superfície artificial — bem dura e bastante rígida”, disse Rabiot ao comentar as condições após a partida.
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Condições de lentidão que afetam o ritmo
A combinação de altas temperaturas e uma superfície que perde rapidamente a lisura parece ser uma preocupação crescente para os melhores jogadores do mundo, que dependem da rapidez na movimentação da bola. Rabiot não é a única estrela de destaque a manifestar preocupações com as instalações nesta fase inicial do torneio. Suas frustrações vêm na esteira de comentários semelhantes feitos pelo craque brasileiro Vinícius Júnior, que enfrentou dificuldades com a falta de umidade no gramado durante o empate de 1 a 1 da Seleção contra o Marrocos no mesmo local.
“No segundo tempo, com o calor, o gramado seca muito rápido. O jogo fica muito lento e não conseguimos entrar no nosso ritmo”, disse Vinicius.
A famosa maldição da MetLife
O estádio, com capacidade para 78.576 pessoas, vem sendo alvo de críticas há muito tempo devido à sua superfície de jogo, especialmente na NFL, onde ganhou a reputação de causar lesões graves. A grama artificial comum tem sido apontada como responsável por vários incidentes de grande repercussão, incluindo uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida pelo wide receiver do Giants, Malik Nabers, ainda em setembro.
Embora a FIFA tenha determinado a instalação de grama temporária para a Copa do Mundo, as fundações do estádio parecem estar afetando o desempenho da superfície híbrida. Com a final da Copa do Mundo marcada para ser realizada no New York New Jersey Stadium em 19 de julho, os organizadores estarão sob pressão para garantir que a superfície atenda aos padrões esperados para a maior partida do futebol.
- AFP
Perspectivas para os Bleus
A França espera ter uma atuação mais fluida nos próximos jogos, buscando dar continuidade ao seu início vitorioso. A equipe de Didier Deschamps não jogará no MetLife Stadium contra o Iraque em sua segunda partida da fase de grupos, mas sim no Lincoln Financial Field, no dia 22 de junho.
Enquanto isso, o Senegal se prepara para enfrentar a Noruega no mesmo dia no MetLife Stadium, e a Inglaterra disputará sua última partida da fase de grupos contra o Panamá no mesmo local.