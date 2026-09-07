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'Pareceu uma vitória' - Ainsley Maitland-Niles reflete sobre dramático gol de empate aos 96 minutos em sua estreia contra o Manchester United
Everton arranca empate dramático
O Everton reagiu duas vezes depois de sair atrás para garantir um ponto valioso com um gol dramático nos acréscimos. Bryan Mbeumo colocou os visitantes em vantagem antes de Tyrique George empatar, mas o reserva Benjamin Sesko aparentemente deu a vitória ao United aos 88 minutos. Maitland-Niles então aproveitou o pânico defensivo aos 96 minutos e soltou uma finalização indefensável no ângulo para preservar o início invicto dos mandantes na liga.
- Getty Images Sport
Herói na estreia exalta espírito
Maitland-Niles teve um início dos sonhos no Everton ao coroar sua estreia pelo clube com um emocionante gol de empate nos acréscimos. Em entrevista à Sky Sports, o ex-jogador do Arsenal disse: "Pareceu uma vitória. Fomos buscar forças e conseguimos somar um ponto no fim. A torcida estava conosco, e lutamos até o fim, e é por isso que você consegue resultados assim.
"É incrível [marcar o gol]; todo mundo quer começar assim, e felizmente eu consegui. A bola sobrou para mim na entrada da área; bati firme nela, e acabou no ângulo, o que me deixa feliz. Vim para trabalhar duro. É um time cheio de jogadores que trabalham duro, então me encaixei logo de cara. Vou mostrar que posso me encaixar logo de cara, fazer a minha parte e dar tanto quanto todo mundo, se não mais."
Marcos destacam atuação resiliente
Cronometrado aos 95min11s, o gol representa o mais tardio do Everton na Premier League em seu novo estádio. Além de encerrar seu jejum pessoal na competição, que vinha desde dezembro de 2018, Maitland-Niles se tornou o primeiro jogador da história do clube a marcar de fora da área em sua estreia na Premier League.
O técnico David Moyes, que sentiu que seu time merecia os três pontos, disse à Sky Sports: "Estou decepcionado por ter sido só um ponto. Gostaria que fossem três pontos. Acho que eles também mereceram. O estádio estava precisando de alguns momentos especiais, e talvez não tenha sido especial o suficiente, mas era importante para nós não perder. Você quer construir um pouco de embalo. Espero que o grupo de jogadores que temos aqui permaneça unido, cuide um do outro, o que achei que eles fizeram."
Testes difíceis aguardam ambos
O Everton, oitavo colocado, tentará ampliar seu início invicto quando for ao norte de Londres para enfrentar o Tottenham Hotspur no sábado, 12 de setembro. Já o United tem pouco tempo para lamentar sua falha defensiva nos minutos finais, com compromissos europeus no horizonte imediato. O time de Michael Carrick recebe o Sabah, do Azerbaijão, em Old Trafford na quinta-feira para iniciar sua campanha na Liga dos Campeões.
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