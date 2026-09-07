Maitland-Niles teve um início dos sonhos no Everton ao coroar sua estreia pelo clube com um emocionante gol de empate nos acréscimos. Em entrevista à Sky Sports, o ex-jogador do Arsenal disse: "Pareceu uma vitória. Fomos buscar forças e conseguimos somar um ponto no fim. A torcida estava conosco, e lutamos até o fim, e é por isso que você consegue resultados assim.

"É incrível [marcar o gol]; todo mundo quer começar assim, e felizmente eu consegui. A bola sobrou para mim na entrada da área; bati firme nela, e acabou no ângulo, o que me deixa feliz. Vim para trabalhar duro. É um time cheio de jogadores que trabalham duro, então me encaixei logo de cara. Vou mostrar que posso me encaixar logo de cara, fazer a minha parte e dar tanto quanto todo mundo, se não mais."