"Parece um pouco estranho!" – Erling Haaland revela por que a namorada Isabel Haugseng Johansen "não está contente" com o atacante do Manchester City
Marcas de batalha no Etihad
Durante a vitória suada do City sobre a equipe de Mikel Arteta, os dois pesos pesados travaram uma disputa acirrada que resultou em camisas rasgadas e ânimos exaltados ao longo dos 90 minutos. Em determinado momento, Haaland foi obrigado a trocar de camisa depois que ela foi rasgada durante uma confusão no segundo tempo com Gabriel. O zagueiro brasileiro também foi protagonista de um grande momento de tensão quando pareceu tentar dar uma cabeçada no atacante norueguês, incidente que resultou apenas em um cartão amarelo para o jogador do Arsenal, em vez de uma expulsão.
A reação de Isabel Haugseng Johansen
Haaland revelou que as consequências físicas desses jogos causam problemas em casa. O atacante explicou que os arranhões e marcas deixados por defensores como Gabriel nem sempre são fáceis de explicar para a namorada. Falando sobre a intensidade do confronto, Haaland admitiu: “Acho que minha camisa foi puxada um pouco! Não recebi a falta, mas é assim que funciona a Premier League hoje em dia. É uma luta livre aqui e ali. Muitos duelos. Muitos arranhões. Às vezes minha namorada não fica muito feliz com isso, parece um pouco errado! Mas essa é a realidade.”
Uma pausa para os jogos internacionais que caiu na hora certa
Apesar das disputas acirradas em campo, Haaland parece revigorado fisicamente agora que a disputa pelo título entra na reta final. O ex-jogador do Borussia Dortmund agradeceu à seleção norueguesa por ter administrado bem sua carga de trabalho durante a recente janela de jogos internacionais, permitindo que ele se recuperasse após uma agenda exaustiva pelo clube.
“Me sinto bem. Para ser sincero, foram algumas semanas boas, desde os jogos pela seleção”, acrescentou Haaland. “Você sabe como me sinto — veja como ficamos felizes depois do jogo. A pausa com a seleção foi boa. Estou muito feliz que a seleção tenha me ajudado e dito: ‘sabe de uma coisa, relaxa’, depois de jogar 50 partidas nesta temporada.”
Prontos para a reta final
Com a Copa do Mundo e a reta final da temporada nacional se aproximando, Haaland acredita que esse período de descanso foi essencial para sua longevidade. O atacante está agora focado em manter sua boa fase de gols, enquanto o Man City busca mais títulos naquilo que ele descreve como o período mais crítico de sua carreira profissional até o momento.
Explicando a importância de sua recuperação, ele disse: “E para me preparar para os dois meses mais importantes da minha carreira, com a Copa do Mundo também. Estou feliz por terem me deixado relaxar e recuperar um pouco o corpo — para depois voltar ao ataque.”