Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Erling Haaland Isabel Haugseng Johansen 2025
Donny Afroni

Traduzido por

"Parece um pouco estranho!" – Erling Haaland revela por que a namorada Isabel Haugseng Johansen "não está contente" com o atacante do Manchester City

Erling Haaland admitiu que sua companheira de longa data, Isabel Haugseng Johansen, muitas vezes fica impressionada com o desgaste físico que suas disputas na Premier League lhe causam. O atacante do Manchester City se envolveu em um confronto acirrado com Gabriel Magalhães, do Arsenal, durante a vitória decisiva por 2 a 1 no domingo, no Etihad. Esse duelo individual tornou-se uma das rivalidades mais cativantes da Premier League nos últimos anos.

  • Marcas de batalha no Etihad

    Durante a vitória suada do City sobre a equipe de Mikel Arteta, os dois pesos pesados travaram uma disputa acirrada que resultou em camisas rasgadas e ânimos exaltados ao longo dos 90 minutos. Em determinado momento, Haaland foi obrigado a trocar de camisa depois que ela foi rasgada durante uma confusão no segundo tempo com Gabriel. O zagueiro brasileiro também foi protagonista de um grande momento de tensão quando pareceu tentar dar uma cabeçada no atacante norueguês, incidente que resultou apenas em um cartão amarelo para o jogador do Arsenal, em vez de uma expulsão.

    • Publicidade
  Erling Haaland Gabriel Magalhaes Manchester City Arsenal 2025-26

    A reação de Isabel Haugseng Johansen

    Haaland revelou que as consequências físicas desses jogos causam problemas em casa. O atacante explicou que os arranhões e marcas deixados por defensores como Gabriel nem sempre são fáceis de explicar para a namorada. Falando sobre a intensidade do confronto, Haaland admitiu: “Acho que minha camisa foi puxada um pouco! Não recebi a falta, mas é assim que funciona a Premier League hoje em dia. É uma luta livre aqui e ali. Muitos duelos. Muitos arranhões. Às vezes minha namorada não fica muito feliz com isso, parece um pouco errado! Mas essa é a realidade.”

  • Uma pausa para os jogos internacionais que caiu na hora certa

    Apesar das disputas acirradas em campo, Haaland parece revigorado fisicamente agora que a disputa pelo título entra na reta final. O ex-jogador do Borussia Dortmund agradeceu à seleção norueguesa por ter administrado bem sua carga de trabalho durante a recente janela de jogos internacionais, permitindo que ele se recuperasse após uma agenda exaustiva pelo clube.

    “Me sinto bem. Para ser sincero, foram algumas semanas boas, desde os jogos pela seleção”, acrescentou Haaland. “Você sabe como me sinto — veja como ficamos felizes depois do jogo. A pausa com a seleção foi boa. Estou muito feliz que a seleção tenha me ajudado e dito: ‘sabe de uma coisa, relaxa’, depois de jogar 50 partidas nesta temporada.”

  Erling Haaland

    Prontos para a reta final

    Com a Copa do Mundo e a reta final da temporada nacional se aproximando, Haaland acredita que esse período de descanso foi essencial para sua longevidade. O atacante está agora focado em manter sua boa fase de gols, enquanto o Man City busca mais títulos naquilo que ele descreve como o período mais crítico de sua carreira profissional até o momento.

    Explicando a importância de sua recuperação, ele disse: “E para me preparar para os dois meses mais importantes da minha carreira, com a Copa do Mundo também. Estou feliz por terem me deixado relaxar e recuperar um pouco o corpo — para depois voltar ao ataque.”

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle crest
Newcastle
NEW