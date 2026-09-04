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'Parece um estado de sítio' - Como a crise na fronteira, em escalada, forçou 15 jogadores a desistirem de transferências para o AD Ceuta
Crise migratória atrapalha o recrutamento
O Ceuta sofreu um grande golpe em seus planos de montagem do elenco após um fluxo migratório sem precedentes para o enclave autônomo norte-africano. De acordo com uma reportagem da agência de notícias EFE, cerca de 80.000 migrantes cruzaram a fronteira com o Marrocos ao longo da linha costeira ou nadando em torno dos quebra-mares de Tarajal e Benzu desde o fim de julho. O aumento avassalador colocou enorme pressão sobre as instalações locais de acolhimento, levando o governo de Ceuta a pedir às autoridades espanholas que declarem emergência nacional.
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Presidente detalha colapso da transferência
Em entrevista à Cadena SER, o presidente do Ceuta, Hamido, revelou que "até 15 jogadores disseram não", apesar de os acordos estarem praticamente fechados, citando preocupações de segurança por parte das famílias: "As esposas deles estão com medo, as crianças... É compreensível diante das informações que estão recebendo. Se você não está vivendo isso, parece um estado de sítio."
Ele reconheceu que "a situação na cidade mudou" em apenas um mês, depois de antes estar "em boa fase em termos de turismo, economia e esportes", antes de acrescentar: "Ceuta é mais do que apenas um clube: quatro culturas coexistem aqui e todos nós nos abraçamos; tornou-se um santuário e o time se tornou um denominador comum muito poderoso."
Escudos dos clubes do grupo de jogadores
Hamido explicou que o elenco e a comissão técnica seguem trabalhando em um ambiente seguro: "Os jogadores e o treinador têm famílias e filhos. Eles veem que a cidade não é aquilo que achavam que conheciam, e isso os afeta, mas estão treinando normalmente. É seguro, e a polícia está fazendo um grande trabalho."
O clube chegou até a oferecer aos alvos de transferência visitas sem qualquer obrigação antes de garantir reforços de última hora: "Nós os convidamos para vir e ver isso sem qualquer obrigação, para olhar as instalações, como trabalhamos... e, no último dia, conseguimos fechar contratações. Acredito que vamos competir com este elenco. Não ficamos nervosos e não somos obcecados apenas por resultados imediatos. Tentamos proteger os jogadores e mantê-los em uma bolha."
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Ceuta terá desafio contra o Celta
O Ceuta ocupa atualmente a lanterna da tabela após sofrer três derrotas consecutivas sem somar um único ponto no início da campanha. A equipe de Jose Juan Romero está programada para receber o Celta Fortuna em seu jogo da quarta rodada, em 5 de setembro. O confronto em casa no fim de semana representa um teste decisivo para Romero integrar seus novos reforços e, enfim, conquistar seus primeiros pontos na temporada.
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