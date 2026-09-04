Em entrevista à Cadena SER, o presidente do Ceuta, Hamido, revelou que "até 15 jogadores disseram não", apesar de os acordos estarem praticamente fechados, citando preocupações de segurança por parte das famílias: "As esposas deles estão com medo, as crianças... É compreensível diante das informações que estão recebendo. Se você não está vivendo isso, parece um estado de sítio."

Ele reconheceu que "a situação na cidade mudou" em apenas um mês, depois de antes estar "em boa fase em termos de turismo, economia e esportes", antes de acrescentar: "Ceuta é mais do que apenas um clube: quatro culturas coexistem aqui e todos nós nos abraçamos; tornou-se um santuário e o time se tornou um denominador comum muito poderoso."