"Parece realmente grave": o atacante do Liverpool, Hugo Ekitike, sofreu aparentemente uma lesão terrível contra o PSG - a Copa do Mundo está em risco?

O técnico do LFC, Arne Slot, se expressou de forma semelhante. “A situação parece realmente grave, mas é difícil para mim dizer o quão grave”, disse o holandês. Na quarta-feira, serão realizados novos exames.

“Perder um jogador é algo que já vivemos muitas vezes nesta temporada”, disse Slot. Para Ekitike, isso é “particularmente difícil”, sobretudo nesta altura da temporada.

Aos 28 minutos, Ekitike tentou alcançar uma bola lançada por Dominik Szoboszlai, deu um passo, escorregou levemente e caiu no chão imediatamente depois. Em seguida, ele segurou o calcanhar e balançou a cabeça repetidamente durante o intervalo para atendimento médico.

Enquanto estava no chão, ele também foi consolado por jogadores do time adversário; assim, Achraf Hakimi e Willian Pacho seguraram as mãos do atacante estrela, visivelmente abalado, durante o atendimento médico.

Para substituir Ekitike, que muito provavelmente ficará fora do Liverpool por um longo período e também perderá a Copa do Mundo com a seleção francesa, Mohamed Salah entrou em campo aos 30 minutos.