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EkitikeGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

"Parece realmente grave": o atacante do Liverpool, Hugo Ekitike, sofreu aparentemente uma lesão terrível contra o PSG - a Copa do Mundo está em risco?

Liga dos Campeões
Liverpool x PSG
Liverpool
PSG
H. Ekitike

Hugo Ekitike parece ter sofrido uma lesão grave na partida de volta das quartas de final entre o Liverpool e o Paris Saint-Germain.

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A nova estrela dos Reds, que no verão passado foi transferido do Eintracht Frankfurt para Anfield Road por 95 milhões de euros, lesionou-se durante uma arrancada no primeiro tempo, sem contato com adversários, e teve que ser carregado para fora de campo após um longo período de atendimento médico. Muitos indícios apontam para uma ruptura do tendão de Aquiles.

“Acho que é uma lesão muito grave”, disse o companheiro de equipe Ibrahima Konate após a partida: “Não quero falar muito sobre isso, com tudo o que está acontecendo agora no verão, também por causa da Copa do Mundo. Mas está sendo muito, muito difícil para ele no momento. Estou rezando por ele!”

  • O técnico do LFC, Arne Slot, se expressou de forma semelhante. “A situação parece realmente grave, mas é difícil para mim dizer o quão grave”, disse o holandês. Na quarta-feira, serão realizados novos exames.

    “Perder um jogador é algo que já vivemos muitas vezes nesta temporada”, disse Slot. Para Ekitike, isso é “particularmente difícil”, sobretudo nesta altura da temporada.

    Aos 28 minutos, Ekitike tentou alcançar uma bola lançada por Dominik Szoboszlai, deu um passo, escorregou levemente e caiu no chão imediatamente depois. Em seguida, ele segurou o calcanhar e balançou a cabeça repetidamente durante o intervalo para atendimento médico. 

    Enquanto estava no chão, ele também foi consolado por jogadores do time adversário; assim, Achraf Hakimi e Willian Pacho seguraram as mãos do atacante estrela, visivelmente abalado, durante o atendimento médico.

    Para substituir Ekitike, que muito provavelmente ficará fora do Liverpool por um longo período e também perderá a Copa do Mundo com a seleção francesa, Mohamed Salah entrou em campo aos 30 minutos. 

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  • Salah será o craque reserva em sua última partida da Liga dos Campeões na carreira?

    Para Salah, este pode ter sido o último jogo da Liga dos Campeões da carreira, já que os Reds não conseguiram reverter a desvantagem de 0 a 2 da partida de ida e acabaram perdendo por 0 a 2 também em Anfield Road. Os dois gols dos visitantes de Paris foram marcados pelo atual melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé (73’/90’+1).

    A passagem de Salah pelo Liverpool chegará ao fim após esta temporada; há poucas semanas, o clube e o jogador anunciaram que não renovariam o contrato, que está prestes a expirar. Ele pode se transferir para a Arábia Saudita após a temporada e logo após a Copa do Mundo.

    Antes do Natal, houve um desentendimento entre Salah e os Reds, principalmente com o técnico Arne Slot. Salah reclamou publicamente de seu papel cada vez mais de reserva e criticou duramente o clube e o técnico. Em consequência, ele foi retirado da escalação por um jogo.

    Enquanto Ekitike soma 23 gols e assistências em 44 jogos em sua temporada de estreia, Salah está bem aquém de sua excelente forma da temporada anterior, na qual o Liverpool surpreendentemente conquistou o título de campeão mais uma vez. Atualmente, o egípcio registra onze gols e nove assistências em todas as competições.

    Contra o PSG, porém, o jogador de 33 anos quis mostrar que ainda está em forma, deu quatro assistências para chutes a gol (xAssist 0,52) e chutou uma vez ao gol (0,12 xG). A situação ficou particularmente dramática aos 64 minutos, quando Alexis Mac Allister, com o placar em 0 a 0, aparentemente conseguiu um pênalti para os Reds. No entanto, a decisão foi revertida pelo VAR. 

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