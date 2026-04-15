"Parece realmente grave": o atacante do Liverpool, Hugo Ekitike, sofreu aparentemente uma lesão terrível contra o PSG - a Copa do Mundo está em risco?

Para Salah, este pode ter sido o último jogo da Liga dos Campeões da carreira, já que os Reds não conseguiram reverter a desvantagem de 0 a 2 da partida de ida e acabaram perdendo por 0 a 2 também em Anfield Road. Os dois gols dos visitantes de Paris foram marcados pelo atual melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé (73’/90’+1).
A passagem de Salah pelo Liverpool chegará ao fim após esta temporada; há poucas semanas, o clube e o jogador anunciaram que não renovariam o contrato, que está prestes a expirar. Ele pode se transferir para a Arábia Saudita após a temporada e logo após a Copa do Mundo.
Antes do Natal, houve um desentendimento entre Salah e os Reds, principalmente com o técnico Arne Slot. Salah reclamou publicamente de seu papel cada vez mais de reserva e criticou duramente o clube e o técnico. Em consequência, ele foi retirado da escalação por um jogo.
Enquanto Ekitike soma 23 gols e assistências em 44 jogos em sua temporada de estreia, Salah está bem aquém de sua excelente forma da temporada anterior, na qual o Liverpool surpreendentemente conquistou o título de campeão mais uma vez. Atualmente, o egípcio registra onze gols e nove assistências em todas as competições.
Contra o PSG, porém, o jogador de 33 anos quis mostrar que ainda está em forma, deu quatro assistências para chutes a gol (xAssist 0,52) e chutou uma vez ao gol (0,12 xG). A situação ficou particularmente dramática aos 64 minutos, quando Alexis Mac Allister, com o placar em 0 a 0, aparentemente conseguiu um pênalti para os Reds. No entanto, a decisão foi revertida pelo VAR.