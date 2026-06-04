De acordo com uma reportagem da Sky, existe um acordo entre o clube alemão mais titulado e o jogador que defendeu quatro vezes a seleção nacional pelo Eintracht Frankfurt para uma transferência na próxima janela de transferências.
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Parece que uma conversa com Vincent Kompany foi decisiva! O FC Bayern teria chegado a um acordo com o jogador almejado - a primeira grande contratação estaria prestes a ser fechada?
Segundo essas informações, teriam ocorrido conversas extremamente positivas entre Brown e o técnico do Bayern, Vincent Kompany, e um contrato de longo prazo até 2031 já teria sido negociado entre as partes.
O time de Munique também já estaria em contato com os dirigentes do Eintracht Frankfurt, mas ainda não se pode falar em um acordo. Segundo informações, o Frankfurt estaria pedindo até 60 milhões de euros pelo lateral-esquerdo — uma quantia que ainda poderia fazer com que a negociação fracasse.
O jogador de 22 anos tem contrato com o Eintracht até 2030. Questionado sobre uma possível transferência em breve para a Säbener Straße, Brown se mostrou cauteloso recentemente. Ele se sente “super bem” em Frankfurt, “também na cidade, tenho amigos lá. Me adaptei muito bem, estou realmente gostando”, disse ele.
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O Bayern está procurando um substituto para Alphonso Davies?
Não é por acaso que o Bayern de Munique está sendo associado, neste momento, à contratação de um lateral-esquerdo. Raphael Guerreiro já se despediu do clube alemão após o término de seu contrato, e além disso, circulam rumores persistentes sobre uma possível saída de Hiroki Ito.
E o futuro de Alphonso Davies em Munique também é incerto. Embora o FCB tenha renovado antecipadamente, em fevereiro de 2025, o contrato do canadense até 2030, ele não é mais uma figura incontestável devido à sua propensão a lesões e ao seu salário excepcionalmente alto.
Segundo relatos da mídia, o Bayern estaria até mesmo considerando a possibilidade de deixar Davies sair caso receba uma oferta adequada. Nesse caso, seria necessário encontrar um substituto, e Brown seria um candidato em potencial.
Para o jogador de 22 anos, o primeiro compromisso é, de qualquer forma, a Copa do Mundo com a seleção alemã. Como um dos 26 jogadores, ele faz parte da convocação do técnico Julian Nagelsmann, que disputará o quinto título entre 11 de junho e 19 de julho. E, nesse contexto, Brown poderia até mesmo desempenhar um papel mais importante do que se imaginava inicialmente. Recentemente, ele levou vantagem sobre David Raum, que era o titular, e integrou a equipe titular no amistoso contra a Finlândia. É possível que Nagelsmann decida, dependendo do adversário, quem será o lateral-esquerdo titular durante o torneio.