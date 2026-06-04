Não é por acaso que o Bayern de Munique está sendo associado, neste momento, à contratação de um lateral-esquerdo. Raphael Guerreiro já se despediu do clube alemão após o término de seu contrato, e além disso, circulam rumores persistentes sobre uma possível saída de Hiroki Ito.

E o futuro de Alphonso Davies em Munique também é incerto. Embora o FCB tenha renovado antecipadamente, em fevereiro de 2025, o contrato do canadense até 2030, ele não é mais uma figura incontestável devido à sua propensão a lesões e ao seu salário excepcionalmente alto.

Segundo relatos da mídia, o Bayern estaria até mesmo considerando a possibilidade de deixar Davies sair caso receba uma oferta adequada. Nesse caso, seria necessário encontrar um substituto, e Brown seria um candidato em potencial.

Para o jogador de 22 anos, o primeiro compromisso é, de qualquer forma, a Copa do Mundo com a seleção alemã. Como um dos 26 jogadores, ele faz parte da convocação do técnico Julian Nagelsmann, que disputará o quinto título entre 11 de junho e 19 de julho. E, nesse contexto, Brown poderia até mesmo desempenhar um papel mais importante do que se imaginava inicialmente. Recentemente, ele levou vantagem sobre David Raum, que era o titular, e integrou a equipe titular no amistoso contra a Finlândia. É possível que Nagelsmann decida, dependendo do adversário, quem será o lateral-esquerdo titular durante o torneio.