Parece que um clube da Bundesliga já está de olho: revelada a histórica reivindicação salarial de Deniz Undav ao VfB Stuttgart

Um assunto bastante polêmico: o clube da Suábia nunca pagou uma quantia dessas a um jogador anualmente. No entanto, não seria improvável que se chegasse a um acordo sobre esses valores. Por um lado, Undav é o queridinho da torcida em Stuttgart e vem apresentando um desempenho excepcional em campo nesta temporada. Por outro lado, desde a recuperação sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß e do diretor esportivo Fabian Wohlgemuth, o VfB já não se intimida mais com valores elevados.

Nas últimas janelas de transferências de verão, o VfB concretizou todas as suas cinco contratações mais caras; com Bilal El Khannouss, segue-se a Greifen uma opção de compra obrigatória para a nova temporada – por 18 milhões de euros, segundo especulações, ele ocupará o terceiro lugar no ranking interno do clube. No topo está Undav, que, após muitas idas e vindas, se transferiu definitivamente do Brighton & Hove Albion para o Neckar na temporada 2024/25 por pouco menos de 27 milhões de euros. Antes disso, ele havia sido emprestado pelos Seagulls por um ano.