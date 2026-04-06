Segundo informações da Sky, Undav está exigindo um aumento salarial significativo para permanecer no clube, embora já seja o jogador mais bem pago da equipe, com um salário anual de 4,5 milhões de euros. Estima-se um aumento para seis milhões de euros.
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Parece que um clube da Bundesliga já está de olho: revelada a histórica reivindicação salarial de Deniz Undav ao VfB Stuttgart
Um assunto bastante polêmico: o clube da Suábia nunca pagou uma quantia dessas a um jogador anualmente. No entanto, não seria improvável que se chegasse a um acordo sobre esses valores. Por um lado, Undav é o queridinho da torcida em Stuttgart e vem apresentando um desempenho excepcional em campo nesta temporada. Por outro lado, desde a recuperação sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß e do diretor esportivo Fabian Wohlgemuth, o VfB já não se intimida mais com valores elevados.
Nas últimas janelas de transferências de verão, o VfB concretizou todas as suas cinco contratações mais caras; com Bilal El Khannouss, segue-se a Greifen uma opção de compra obrigatória para a nova temporada – por 18 milhões de euros, segundo especulações, ele ocupará o terceiro lugar no ranking interno do clube. No topo está Undav, que, após muitas idas e vindas, se transferiu definitivamente do Brighton & Hove Albion para o Neckar na temporada 2024/25 por pouco menos de 27 milhões de euros. Antes disso, ele havia sido emprestado pelos Seagulls por um ano.
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O Bayer Leverkusen parece estar de olho em Deniz Undav
Caso, contra todas as expectativas, não seja possível chegar a um acordo com Undav, vários clubes já teriam se posicionado, tanto do exterior quanto do país. O Bayer Leverkusen é citado como um dos interessados, que estaria à espera para contratá-lo caso as negociações fracassem. Além disso, o contrato de Undav expira em 2027, razão pela qual ele já poderia negociar uma transferência sem custo em janeiro próximo. O FC Bayern de Munique, por sua vez, não demonstraria interesse.
Com 36 participações em gols em 39 partidas oficiais, Undav está entre os melhores artilheiros das principais ligas da Europa nesta temporada. Apenas Harry Kane (1,33 gols por jogo), Kylian Mbappé (1,22), Michael Olise (1,1) e Luis Díaz (1,03) são ainda mais letais do que o jogador de 29 anos. O fato de ele ser visto como um “coringa” na seleção alemã pelo técnico Julian Nagelsmann gerou recentemente um grande debate.
As conversas até agora teriam ocorrido de forma respeitosa e positiva, refletindo a importância de Undav para a equipe. No entanto, o aspecto financeiro exigiria mais discussões antes que um acordo satisfatório pudesse ser fechado para ambas as partes.
Deniz Undav: Estatísticas do VfB Stuttgart na temporada 2025/26
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