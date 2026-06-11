Parece que se desenha uma disputa: o FC Bayern de Munique estaria fora da corrida pela contratação da estrela da Premier League

Embora em Munique se valorizem muito as qualidades do croata, considera-se que ele é muito caro e não se vê uma necessidade urgente de reforço para a posição. Uma transferência para a Säbener Straße, cogitada por alguns meios de comunicação, aparentemente não está mais em pauta.

Gvardiol poderia ter ajudado o Bayern principalmente por causa de sua versatilidade. Assim, o jogador de 24 anos pode ser escalado como zagueiro central, além de já ter atuado como lateral-esquerdo em uma defesa de quatro. Diante das possíveis saídas de Min-Jae Kim, Hiroki Ito e do já não tão incontestável Alphonso Davies, o croata teria sido um candidato adequado para a sucessão.

Lothar Matthäus chegou a sugerir recentemente ao Bayern que se empenhasse na contratação de Gvardiol. “Teríamos um jogador versátil, pronto para atuar em duas posições na defesa. Acredito que, no fim das contas, ele poderia ser um elemento fundamental para garantir a estabilidade da defesa”, afirmou o jogador com mais partidas pela seleção alemã.

De qualquer forma, segundo relatos coincidentes da mídia, o Bayern está prestes a contratar Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt. Conforme noticiado pelo Bild na noite de quarta-feira, o lateral de 22 anos deve se transferir para o FCB por um valor um pouco abaixo de 65 milhões de euros, incluindo bônus.